Der Schlüssel zur Sprache Vorlesen fördert bei Kindern einen großen Wortschatz. Viele Angebote gibt es am Freitag beim Vorlesetag.

Ein festes Leseritual hilft bei der Sprachentwicklung von Kindern. Damit können Eltern schon beginnen, wenn das Kind anderthalb Jahre alt ist. Den Kindern sollte dabei Zeit zum Entdecken und Reden gegeben werden. Eltern müssen wiederum darauf achten, dass sie das Kind nicht mit Informationen überfordern. © dpa-tmn

Bilderbücher sind der Anfang. Schon Einjährige können sich in das Anschauen der bunten Zeichnungen von Alltagsgegenständen oder Tieren vertiefen. Dass das nicht nur ein schöner Zeitvertreib für die Kleinen ist, weiß Claudia Wallburger. Sie arbeitet als Logopädin am Neustädter Klinikum mit Kindern, deren sprachliche Entwicklung nicht altersgerecht ist.

„Eltern sollten sich täglich die Zeit nehmen und ihren Kindern vorlesen. Das fördert die Sprachentwicklung“, sagt sie. Auch wenn Bilderbücher an sich noch keinen Text zum Vorlesen bieten, sind sie ein guter Ausgangspunkt. „Durch die Erklärungen der Eltern und das ständige Wiederholen wird so der Grundstock für den Wortschatzaufbau gelegt“, sagt Wallburger. Im Alter von zwei Jahren können Kinder demnach in der Regel auf 50 bis 200 Wörter zurückgreifen. Bei manchen erfolgt innerhalb kürzester Zeit eine wahre „Wortschatzexplosion“. Damit diese durch das Vorlesen gefördert wird, sollten sich Eltern in Ruhe darauf einlassen, eine gemütliche Atmosphäre schaffen und das Vorlesen ritualisieren. Wichtig sei auch Störfaktoren wie Radio oder Fernsehen auszustellen, damit sich das Kind konzentrieren kann. Ist das alles gegeben, hilft das Vorlesen außerdem dabei, den grammatikalischen Aufbau von Sätzen und die Artikulation zu erlernen. Kinder, deren Sprachvermögen nicht altersgerecht entwickelt ist, haben an diesen Stellen Schwächen und verfügen seltener über einen ausdifferenzierten Wortschatz. „Dann können sie einen Löwen benennen, erzählen aber nicht, dass er eine flauschige Mähne und scharfe, spitze Zähne hat“, sagt die Logopädin.

Etwa 25 Prozent der Dresdner Vierjährigen zeigen Auffälligkeiten im Bereich Sprache. Das geht aus dem aktuellsten Bildungsbericht der Stadtverwaltung von 2014 hervor. Damals hatte sich auch herausgestellt, dass in den Stadtteilen Gorbitz und Prohlis die Sprachauffälligkeiten mit knapp 50 Prozent besonders hoch sind. Ein Projekt, das seit Jahren in allen Stadtteilen erfolgreich durchgeführt wird, ist das Leseförderprogramm Lesestark. Hierbei lesen ehrenamtliche Paten monatlich in Bibliotheken, Schulen und Kitas Kindern im Alter von fünf bis acht Jahren vor. Nahmen zum Projektstart im Jahr 2008 insgesamt etwa 2 200 Kinder in knapp 90 Einrichtungen teil, sind es in diesem Schuljahr bereits mehr als 5 000 Kinder in 120 Einrichtungen. Mittlerweile wird das Projekt dauerhaft von den städtischen Bibliotheken koordiniert. Sprecherin Elke Ziegler freut sich besonders, dass nun alle 20 Bibliothekszweigstellen Vorlesestunden anbieten. „Die Bibliotheken stehen in ganz engem Kontakt mit den Kitas und Schulen ihres Stadtteils“, sagt sie.

Bibliotheken laden ein

In den Bibliotheken finden zum bundesweiten Vorlesetag an diesem Freitag auch zahlreiche öffentliche Veranstaltungen statt. In der Pieschener Bibliothek liest beispielsweise ein Hauptkommissar um 14 Uhr Polizeigeschichten, in der Zentralbibliothek lesen 16 Uhr Schauspieler des Staatsschauspiels. Aber auch das Kinder- und Jugendhaus Emmers in Pieschen, der Stadtteilladen auf der Deubener Straße sowie zahlreiche Schulen und Kitas beteiligen sich an dem Tag. Dieser kann für größere Kinder ein Anreiz sein, sich dem Lesen stärker zu widmen. Geht es um die reine Sprachentwicklung, sollten Eltern schon eher aktiv werden. Denn laut Logopädin Claudia Wallburger ist die grundlegende Sprachentwicklung bereits mit drei, bei einigen Kindern mir vier Jahren abgeschlossen. „Vor 20 Jahren wurden Kinder im Schnitt mit fünf Jahren zum Logopäden geschickt, mittlerweile weiß man, dass es früher durchaus Sinn macht“, sagt sie.

Allerdings müssen Eltern nicht sogleich in Panik verfallen, wenn das Kind mit zwei Jahren noch keine 200 Wörter nutzt oder Zwei-Wort-Sätze artikuliert. In der Regel achten die Kinderärzte bei der U7-Untersuchung auf den Entwicklungsstand und können dann zum Beispiel erst einmal zur Beratung an einen Logopäden überweisen. Das Neustädter Klinikum bietet zudem das Heidelberger Elterntraining an, welches ohne Kind stattfindet. Dort erhalten Eltern Hinweise, wie sie am besten vorgehen um die Sprachentwicklung zu fördern – ohne dabei Druck aufzubauen. Auch dafür können Kinderärzte Überweisungen ausstellen. Die Kurse finden zwei- bis dreimal jährlich statt.

www.vorlesetag.de; www.bibo-dresden.de

