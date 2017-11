Der Schlüssel zum Narren-Glück Von Schönau-Berzdorf bis Zittau haben die Faschingsvereine am Wochenende die fünfte Jahreszeit eröffnet. Einer feiert dieses Jahr ein Jubiläum.

Stadtrat Thomas Krusekopf mit Prinzessin Jenny Wauer und Prinz Rudi Grohme vom Zittauer Karnevalsclub. © Mario Heinke

Schlechtes Wetter, gute Stimmung: In Zittau hat Stadtrat Thomas Krusekopf (parteilos), erster Stellvertreter des Oberbürgermeisters am 11.11., um 11.11 Uhr, den Rathausschlüssel an Prinzessin Jenny Wauer und Prinz Rudi Grohme übergeben. Die Narren vom Zittauer Karnevalsclub (ZKC) und etwa drei Dutzend Zittauer eröffneten bei Wind und Regen die Saison auf dem Marktplatz.

Während die Stadt erst seit wenigen Jahren wieder einen Faschingsverein hat, besteht dieser in Seifhennersdorf schon seit 60 Jahren. Dort übergab Bürgermeisterin Karin Berndt dem Präsidenten Robert Schnitter den Amtsschlüssel. Etwa 200 Leute waren gekommen, um den Einzug der drei Funkengarden und des Faschingsvereins vor dem Rathaus zu erleben. Nach kleinen Showeinlagen gab der Präsident das Motto der Jubiläumssaison bekannt. Es lautet: „Ein Märchen wird wahr, der SFV wird 60 Jahr“. Im Festzelt zeigte der Faschingsverein schon mal einen kleinen Ausschnitt vom neuen Programm. Es spielt in der Märchenwelt und soll durchaus auch aktuelle Bezüge haben. Mit Prinzessin Elisa I. und Prinz René 60. stellte sich auch das neue Prinzenpaar vor. Am 25. November geht es dann weiter mit einem großen Festumzug durch die Stadt. Vereine, Firmen und Privatpersonen gestalten darin in 60 Bildern alle Themen der bisherigen Saisons. Danach steigt dann die erste Veranstaltung im Vereinsdomizil „Pünktchen“.

Das sind einige Themen der diesjährigen Saison:

Herschdurfer Karnevalsverein: „Saus und Braus im Krankenhaus“

Faschingsclub Hörnitz: „Tzatziki, Ouzo & Soulflaki, die Hurnzer tanzen im Olymp Sirtaki“

Kunnerschdorfer Karnevalsclub: „Der Knecht der Magd das Röck´l rafft, der KKC macht Landwirtschaft“

Grußschinner Faschingsclub: „Glück Auf! dem Hut-Berg-Werk!“

Seifhennersdorfer Faschingsverein: „Ein Märchen wird wahr, der SFV wird 60 Jahr“

Karnevalsclub Löbau: „Hammer, Säge, Mörtel, Stein, der KCL baut sich sein eigenes Heim!“

Schönauer Karnevals Club:“Ein Traum wird wahr – der SKC in Afrika“

