Bilder des Jahres 2016 Der Schlagzeilenschreiber Mit seinen Facebook-Einträgen sorgte Jörg Schlechte international für Aufsehen. Er selbst hält sich oft für missverstanden.

Im Stadtrat doch eher schweigsam, auf Facebook manchen Meißnern schon zu kommunikativ: CDU-Mann Jörg Schlechte bei einer Sitzung im Ratssaal. © Claudia Hübschmann

Rund 40 Mal weist das Archiv der SZ für dieses Jahr einen Artikel aus, in dem Jörg Schlechte auftaucht. „Stadtrat schimpft auf ‚Dreckszecken‘“, heißt eine Schlagzeile aus dem Mai. „Krematoriums-Post sorgt im Ausland für Aufsehen“, ist im November zu lesen. Der 56-Jährige teilt die Stadt in Lager. Für die einen ist er eine Meißner Miniatur-Ausgabe von Franz Josef Strauß. Ein Mann, der dem Volk aufs Maul schaut. Andere sehen in ihm einen Rattenfänger am rechten Rand à la Franz Schönhuber. Wie aber sieht er sich selbst?

Vor einem Kurzurlaub in Oberbayern lässt Jörg Schlechte beim Griechen das Jahr an sich vorüberziehen. „Es gibt nur noch schwarz und weiß“, sagt er. Entweder man sei für die Flüchtlinge oder gegen die Flüchtlinge. Die aktuelle Diskussion spalte die Gesellschaft. Seine eigenen Beiträge bei Facebook – die bissigen Kommentare zum Weltgeschehen oder Sticheleien gegen politische Mitbewerber – will er dagegen eher als Denkanstöße verstanden wissen. Dass die Querschüsse im Internet oftmals eher verletzen, als zu erhellen, schiebt er auf mangelnden Humor der Adressaten.

Freunde und Bekannte des Christdemokraten sehen das oft kritischer. Sie dürfen übrigens aus allen Lagern kommen. Das „Du“ wird von Schlechte nicht nach dem Parteibuch vergeben. Kulturmanager Peter Braukmann oder auch Werkschul-Chefin Dorothee Finzel zählen ebenso zu den Geduzten wie CDU-Rechtsaußen Thomas Tallacker oder AfD-Mann Heiko Knorr. Letzterer diagnostiziert bei Schlechte gern einmal Facebook-Tourette. Dorothee Finzel rät, das Smartphone nach 19 Uhr einfach links liegenzulassen, um künftig weitere Missverständnisse und Schlagzeilen zu vermeiden. Peter Braukmann bietet sich im Spaß als Pressesprecher an.

Der Kritisierte selbst verweist auf die Spezifik seines Jobs. Im Hotel fällt Arbeit unregelmäßig an. Immer wieder gebe es Mußestunden. Das Smartphone drängt sich förmlich auf zum Zeittotschlagen. Hinzu kommt: Jörg Schlechte möchte alles gern sofort wissen. Von dem Anschlag in Berlin, habe er als einer der ersten erfahren, so der Hotelier. Der Jenenser Soziologe Hartmut Rosa würde wohl feststellen, dass Handyman Schlechte auf eines der perfidesten Versprechen der Moderne hineinfällt: Das Versprechen, uns mithilfe des Smartphones die Welt überall und jederzeit verfügbar zu machen. Das Gerät erzeugt in uns die Illusion, die Nachrichtenlage mit Facebook, die schöne Warenwelt mit Amazon und unseren Freundeskreis mit Whatsapp ohne Umschweife erreichen zu können.

Das Problem daran: Die ständige Steigerung schafft noch lange keine anhaltende Zufriedenheit. Wie bei einer Drogensucht erzeugt das Erreichen der nächsten Stufe nur die unstillbare Sehnsucht nach dem nächsten Kick.

Dabei ist der 56-Jährige keiner, der sich beim Austausch der Argumente auf die verknappte Form von Facebookposts beschränkt. Eine kleine Anekdote macht das anschaulich: Der Meißner Alex Theile hatte bei einer Stadtratssitzung im November gefordert, Schlechte möge sich doch bitte erklären zu einem mehr als missverständlichen Facebook-Eintrag, in dem er einem offenbar verwirrten und suizidgefährdeten Flüchtling das Meißner Krematorium empfahl. Im Ratssaal schwieg sich der Ratsherr aus. Das sei so vorher in der Fraktion verabredet worden, wird er später erklären. Erst bei einem zufälligen Treffen später sprechen sich die beiden Meißner aus. So schildert es zumindest Jörg Schlechte. Bis spät in den Abend hinein habe man disputiert, sei schließlich sogar in die Hauskantine „Zum Uhu“ gezogen, weil die Gaststätten schlossen. Die Gespräche müssen wirklich intensiv gewesen sein. Von diesem Abend erfuhr die Außenwelt nichts. Weniger Schlagzeilen sind manchmal eben mehr.

