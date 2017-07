Der Schiedsrichter für Computerspiele Für Spieler gibt’s eine eigene Bundesliga, mit gelenkt vom Müglitztal aus. Der Manager will aber nicht erkannt werden.

Robin aus einem Ortsteil von Altenberg ist einer von vielen in ganz Deutschland, die sich in ihrer Freizeit um die „eSport Bundesliga“ kümmern. Das Projekt wächst enorm schnell. Daher hat er zusammen mit einem anderen Aktiven der Liga eine Firma dafür gegründet. Um große Profite gehe es jedoch nicht. © Frank Baldauf

Robin will nicht mit vollem Namen in der Zeitung stehen, auch nicht auf dem Foto erkennbar sein. Dabei hat der 28-Jährige nichts zu verbergen und macht auch nichts Gefährliches. Der Kfz-Meister ist einer der Administratoren für die „Deutsche eSport Bundesliga“. Zusammen mit vielen anderen Spiele-Begeisterten organisiert er diese Liga. Das ist eine Plattform im Internet, auf der Computerspieler Turniere austragen und wie in anderen Sportligen auch um ihren Platz in der Tabelle kämpfen. Das ist manchem so bitterernst, dass die Organisatoren und Schiedsrichter sich ein wenig schützen müssen. Robin hatte da auch schon unangenehme Erlebnisse.

Die Spiele-Bundesliga ist für die verschiedensten Computerspiele offen. Robin betreut derzeit Rocket League. Bei diesem Spiel versucht man mit einem Auto, Bälle ins gegnerische Tor zu schießen. Dabei treten Teams an. Auf der Seite der Bundesliga können die Verantwortlichen wie Robin Turniere anbieten oder einen regulären Spielbetrieb über eine ganze Saison organisieren. Die Verwalter, kurz Admins genannt, wie Robin einer ist, organisieren das. Sie entscheiden bei Unklarheiten um die Regelauslegung und geben regelmäßig alle Ergebnisse ein, sodass die Teilnehmer sehen, wie ihr aktueller Tabellenstand ist. „Als Admin sollte man schon täglich eine halbe Stunde Zeit aufbringen“, sagt Robin. Da kommen Hilfeanfragen oder es werden auch Regelstreitigkeiten geklärt. „Wenn dann eine Unklarheit bei den Regeln ist, kann es schnell zu einem Shitstorm kommen.“ Robin erzählt, wie einmal seine Handynummer nach außen geraten ist. „Da kamen auch nachts um 2 Uhr böse Anrufe und die Drohung, dass man zu Hause vorbei kommen werde. Das muss ich nicht haben. Ich mache das Ganze ja nur aus Spaß, damit die Spieler alle eine Plattform haben.“

73 Admins sind derzeit in der Spiele-Bundesliga aktiv. Das gefragteste Spiel ist Rainbow Six. Dort sind rund 300 Teams mit jeweils fünf bis zwanzig Spielern beteiligt. Robin sieht diese Spiele durchaus als Sport. Die Teams trainieren die Woche über und treten dann gegeneinander an. „Da musst du dann eine Stunde hoch konzentriert vor dem Computer oder an der Playstation sitzen“, erzählt Robin.

Die Arbeit ist auf viele Schultern verteilt. Zu der Gruppe hinter der Spiele-Bundesliga gehören Programmierer, Grafiker, Verantwortliche für die sozialen Medien wie Facebook oder Twitter und die Admins, welche die verschiedenen Ligen betreuen.

Das ganze Projekt, das die Beteiligten bisher rein ehrenamtlich und umsonst betreiben, wächst aber enorm. „Die letzten eineinhalb Jahre haben wir 18 000 neue Anmeldungen bekommen“, sagt Robin. Daher tauchte die Überlegung auf, dem eine solide rechtliche Basis zu geben. Mit dem Spielebetrieb sind ja auch Kosten verbunden. Computer, Leitungen, Speicherplatz gibt es nicht zum Nulltarif.

Auf der Internetseite finden sich auch Sponsorenlogos – bisher kostenlos, wie Robin berichtet. Aber das soll sich auch ändern. Der Namen der „eSport-Bundesliga“ und die Programme stellen ebenfalls Werte dar, die es zu schützen gilt. Daher haben sich die Mitspieler entschieden, eine Firma zu gründen, die dem einen rechtlichen Rahmen gibt. Weil es kein anderer machen wollte, haben sich Robin und ein Mitspieler aus Salzgitter um die ganze Angelegenheit gekümmert und ein Unternehmen beim Amtsgericht angemeldet. Hauptzweck ist, die Wettbewerbe zu vermarkten, die Rechte, die dahinterstehen, zu schützen und Computerspiel-Veranstaltungen zu organisieren. „Unser Ziel ist, dass wir am Ende plus/minus Null rauskommen“, sagt Robin.

