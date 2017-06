Der Schatz im Silbersee Deutschlands kleinste Karl-May-Bühne in Bischofswerda steht vor ihrer 25. Spielzeit. Die soll eine ganz Besondere werden.

zurück Bild 1 von 3 weiter Mit dem Adler auf Du und Du: Spielleiter Uwe Hänchen wagt sich auf neues Terrain. Der Greifvogel kommt mehrmals während einer Aufführung zum Einsatz. © Spielgemeinschaft Mit dem Adler auf Du und Du: Spielleiter Uwe Hänchen wagt sich auf neues Terrain. Der Greifvogel kommt mehrmals während einer Aufführung zum Einsatz.

Butlers Farm hat durch einen Neubau eine zusätzliche Empore bekommen.

Bei den Proben in dieser Woche auf der Waldbühne gab Uwe Hänchen den jungen Darstellern noch viele gute Hinweise.

Die Legende erzählt von einem sagenhaften Schatz, den der Stamm der Tonkawa einst im Silbersee versteckte – ein gut gehütetes Geheimnis, das immer nur von Häuptling zu Häuptling weitergegeben wurde. Doch die Zeit des einstmals großen und stolzen Stammes neigt sich dem Ende, nur wenige Tonkawa haben überlebt. Deshalb will der alte Häuptling Grauer Luchs das Geheimnis vom Silbersee nicht nur an die Nachfahren seines Stammes, sondern auch an die Weißen weitergeben. Er schickt seinen Enkel und das weiße Mädchen Ellen Butler aus, um ihre Eltern an den Silbersee zu holen.

Doch längst hat auch der gewissenlose Bandit Cornel Brinkley von der Tonkawa-Legende gehört. Er und seine Tramps wollen den Schatz vom Silbersee erbeuten – mit allen Mittel. Durch Mord und Raub kommen sie dem Geheimnis immer näher. Es kommt zum Wettlauf zwischen den Banditen und den Erben vom Silbersee, die die berühmten Helden Winnetou und Old Shatterhand an ihrer Seite wissen. Auch die schrägen Westleute Humply Bill und Gunstick Uncle sind bei dem Abenteuer dabei. Sie werden begleitet von dem schottischen Lord Castelepool, der den Wilden Westen auf seine ganz eigene Art erkundet. – Wer wird zuerst am Silbersee ankommen? Machen die kriegerischen Indianer vom Stamme der Utahs den Helden einen Strich durch die Rechnung? Und: Steckt etwa mehr hinter dem Geheimnis vom Silbersee als der Goldschatz?

Antworten auf diese Fragen gibt’s ab kommendem Wochenende auf der Bühne im Bischofswerdaer Stadtwald. Dann feiert das Karl-May-Stück „Der Schatz im Silbersee“ seine Premiere, aufgeführt von Deutschlands kleinster Karl-May-Bühne mit den jüngsten Darstellern. Rund 80 Akteure sind in den beiden Inszenierungen mit Kindern sowie Jugendlichen und Erwachsenen zu erleben – der jüngste fünf Monate, der älteste 78 Jahre. Das Besondere daran: Alle Darsteller sind in beiden Inszenierungen gleichermaßen zu sehen. Die Hauptdarsteller der Kinderbesetzung werden zu Statisten in der Jugend- und Erwachsenenbesetzung – und umgekehrt.

Premiere am 11. Juni zurück 1 von 6 weiter Vorstellungen: Gezeigt wird das Stück in Kinder- (K) sowie Jugend-/ Erwachsenenbesetzung (J). Premiere am 11. Juni 16 Uhr für die Kinderbesetzung und 18 Uhr für die Jugendbesetzung. Weitere Termine: 12. Juni 18 Uhr (K); 16. Juni 18 Uhr (K), 20 Uhr (J); 17. Juni 16 Uhr (K), 18 Uhr (J); 18. Juni 16 Uhr (K), 18 Uhr (J); 19. Juni 18 Uhr (K); 23. Juni 18 Uhr (K), 20 Uhr (J); 24. Juni 16 Uhr (K), 18 Uhr (J); 25. Juni 16 Uhr (K), 18 Uhr (J) Sondervorstellung: 12. Juni – Vorverkauf über die Volkssolidarität, 03594 743630 Tickets: Eintrittspreise: Erwachsene 7Euro, Kinder/Schüler/Studenten 4 Euro Vorverkauf: Rathaus Bischofswerda (Bürger- und Tourismusservice) sowie Spielzeuggeschäft „Holzwurm“, Kornmarktpassage in Bautzen Online-Buchung: www.karl-may-spiele-bischofswerda.de Kostenloser Busshuttle Haltestellen: Südschule, Bahnhof, Stadion, Waldbühne Abfahrtszeiten in Süd: jeweils eine Stunde und 15 Minuten sowie 35 Minuten vor Vorstellungsbeginn Greifvogel-Flugshows:Sie werden zusätzlich angeboten am 17., 18., 24. und 25. Juni jeweils 13 Uhr Veranstaltungsort: Waldbühne an der Straße nach Schmölln Parkplätze auf einer Wiese, kostenfrei

Zahlreiche Actionszenen

Der Klassiker „Der Schatz im Silbersee“ soll für die hiesige Karl-May-Bühne eine besondere Aufführung werden. Denn für die Spielgemeinschaft „Gojko Mitic“ ist es eine besondere Spielzeit – ihre 25.! Und die wartet mit viel Neuem auf, sagt Spielleiter Uwe Hänchen. „Wir lassen erstmals das legendäre Flussschiff „Dogfish“ aus der Originalerzählung von Karl May über die Bühne fahren, ein echter Adler wird mehrfach über das Publikum schweben und eine völlig neue feste Großkulisse entsteht, die das halbkreisförmige Bühnenensemble endgültig abrunden wird.“ Zehn Pferde, zwei Rinder und weitere tierische Darsteller werden auf der Waldbühne zu sehen sein. Darüber hinaus runden natürlich auch wieder originalgetreue Kostüme, Requisiten und Kulissen, ein Planwagen, eine Postkutsche und zahlreiche Actionszenen den Besuch der diesjährigen Karl-May-Spiele ab.

Die Proben laufen seit Monaten. In den vergangenen Tagen arbeitete Spielleiter Uwe Hänchen mit den Akteuren am „Feinschliff“, gab Tipps für Rhetorik und Gesten, veränderte zum Teil noch Bühnenabgänge, gab Hinweise für die Bootsfahrt über den Silbersee. Mit den Leistungen der jungen Darsteller ist er zufrieden, ebenso mit denen der Techniker. Für diesen Sonnabend wurde die Hauptprobe im Kostüm anberaumt. Den Winnetou in der Kinderbesetzung spielt Samuel Busch, in der Jugendbesetzung Serdar Reitner. Die Rolle des Old Shatterhand wurde mit Jakob Seim (Kinder) und Richard Otto (Jugend) besetzt. Zu den vielen Laiendarstellern gesellt sich in diesem Jahr ein echter Profi: Bautzens Theaterintendant Lutz Hillmann. An den Wochenenden 17./18. und 24./25. Juni wird er in der Jugend- und Erwachsenenbesetzung den Häuptling Grauer Luchs spielen. „Ich sehe darin eine Wertschätzung für unsere Arbeit“, sagt Uwe Hänchen.

Neue Farm und neue Lichtleitung

Während auf der Waldbühne fleißig geprobt wurde, waren im Umfeld der Naturbühne in dieser Woche noch die Handwerker zugange. Die Elektrofirma Israel stellte die letzten neuen Lichtmasten am Weg zwischen Schmöllner Weg und Bühne auf. Die Kabel dazu wurden erdverlegt, bisher gab es eine Oberleitung. Die neue Lichtanlage, sagt Uwe Hänchen, bringt mehr Sicherheit und erleichtert die Abläufe. Bisher mussten zum Beispiel regelmäßig bei Forstarbeiten die Leitungen abmontiert werden, weil sie im Wege waren. Den Neuaufbau finanziert die Stadt mit, es gab dazu einen Stadtratsbeschluss. Ein Großteil der Summe kommt laut Uwe Hänchen aber von der Firma Israel als Sponsor-Leistung. Ein Sturmtief hatte im November einen Holzmast der alten Leitung umgeknickt.

Neu aufgebaut für die Jubiläumssaison wurde auch Butlers Farm, sie steht seit etwa vier Wochen. Gebaut wurde sie von der Tischlerei Hartmann aus Kleinwelka; die Hartmanns sind der Spielgemeinschaft seit Jahren verbunden, der Sohn spielt mit. Entworfen wurde der Neubau von einem Team der Spielgemeinschaft um Uwe Hänchen. Die Konstruktion ist jetzt durch eine zusätzliche Empore, größeres Haupttor und zwei zusätzliche Türen links und rechts vom Tor vielseitiger einsetzbar. Die alte Ranch musste nach vielen Jahren der Nutzung wegen Altersschwäche abgerissen werden. Finanziert wurde die Ranch über die Spielgemeinschaft. (pi/SZ/ass)

