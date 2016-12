Der Schatz im Blumenmeer Eine Schatzsuche der neuen Online-Plattform Lokalportal.de in Meißen endete mit einem glücklichen Finder – der vier Weitere glücklich machen will.

Glücklicher Gewinner: Stephan Heller aus dem Meißner Rauhental war der schnellste Teilnehmer der Schatzsuche und darf nun für 100 Euro im Kaufland einkaufen. © Claudia Hübschmann

Es dauerte genau 35 Minuten, dann war Stephan Heller aus Meißen um 100 Euro in Form von zwei Kaufland-Einkaufsgutscheinen reicher. Die 35 Minuten reichten gerade, um die Schatzsuche-E-Mail von Lokalportal.de zu lesen, auf die eigene Frau zu hören, die sagte, „jetzt mach doch mal“, und schließlich den Weg aus dem Rauhental in das Elbecenter in der Niederauer Straße anzutreten. Denn dort, im Blumengeschäft von Anett Friedrich, war der Schatz von Lokalportal.de versteckt. Alle Meißner Nutzer, die sich in den vergangenen Tagen neu auf der Online-Plattform registriert hatten, erhielten am Mittwochmittag eine E-Mail, die das Versteck des Schatzes verriet. Wer am schnellsten dort ankommen würde, sollte ihn behalten dürfen. Die Schatzsuche war eine Aktion von Lokalportal.de in Kooperation mit der Sächsischen Zeitung.

Die Plattform, die erst Anfang Dezember in Meißen – neben Paderborn eine von zwei Pilotstädten – gestartet ist, will ein offener Online-Anbieter für das lokale Leben und lokale Kommunikation sein. Vereine, Firmen und Behörden können sich präsentieren, Informationen platzieren oder Veranstaltungen ankündigen. Zudem erfahren Nutzer das Neueste aus der Nachbarschaft in einem Umkreis von etwa 20 Kilometern. Registrierte Nachbarn können sich über die Plattform austauschen, verabreden und gegenseitig helfen. Gegründet wurde Lokalportal.de von drei jungen Leuten aus Kiel: Justin J. Hallauer, Marc Leuthardt und Sebastian Penthien. In Kooperation mit der Seite unterstützt die Sächsische Zeitung mit ihrer Mitarbeiterin Stephanie Ehlers das Start-up bei der Suche nach exklusiven lokalen Neuigkeiten. Ende Januar soll es in Meißen außerdem einen Informationsabend geben, bei dem Interessierte erfahren sollen, wie sie Inhalte für die Seite schreiben können, kündigte Johannes Wintering von der Lokalportal GmbH an.

Der 32-jährige Meißner Stephan Heller und seine Frau wollen die Einkaufsgutscheine übrigens in Süßigkeiten für die vier Kinder investieren. Deren Geschenke sind nämlich schon seit Oktober gekauft und zu Hause versteckt. Und die limitierte rote Glaskugel, die ein Motiv des Meißner Doms zeigt und die es zusätzlich geschenkt gab, kommt natürlich an den Weihnachtsbaum der Familie.

