Der Schatz aus der Oder Die Oder führt nach dem trockenen Sommer so wenig Wasser wie selten. Historiker staunen, was in dem Flussbett jetzt zum Vorschein kommt.

Die Oder gibt Grabsteine frei. © dpa

Das Niedrigwasser der Oder bei Frankfurt(Oder) hat Spuren hinterlassen. Gute und schlechte. Was vor allem der Güterschifffahrt Sorgen bereitet, weil der Grenzfluss über Monate nicht befahrbar ist, hat positive Nebeneffekte für Geschichtsforscher. Rund 40 Fragmente deutscher Grabsteine haben der Slubicer Regionalhistoriker Roland Semik und Mitarbeiter der Frankfurter Europa-Universität Viadrina im Sommer aus den schlammigen Uferbereichen der Oder geborgen.

„Ich wusste von Anglern, die häufig im Grenzfluss fischen, dass auf dem Grund Reste von Grabplatten liegen. Als die Oder sich immer mehr zurückzog, habe ich gezielt danach gesucht“, erzählt Semik, der sich um die Aufarbeitung der deutschen Geschichte am östlichen Oderufer bemüht.

Als die Frankfurter nach dem Krieg ihre östliche Dammvorstadt verlassen mussten, blieben die Toten zurück. Die neu angesiedelten Polen übernahmen den einst deutschen Friedhof. Als dieser schließlich zu klein wurde, verschwanden die deutschen Gräber. „Einige Grabplatten fanden Spaziergänger im angrenzenden Wald, andere wurden zerkleinert und für den Straßenbau genutzt“, beschreibt der 32-jährige Pole, der schließlich Alarm schlug, als vor fünf Jahren weitere deutsche Gräber auf dem Slubicer Kommunalfriedhof mit schwerem Gerät eingeebnet wurden und die dabei zutage geförderten Knochen achtlos liegen blieben. Inzwischen sind diese sterblichen Überreste auf Initiative des ehrenamtlichen Denkmalpflegers in einem Sammelgrab an der noch aus deutschen Zeiten stammenden Friedhofsmauer beigesetzt. Eine Gedenktafel erinnert an die deutschen Toten. (dpa)

