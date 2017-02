Der Schattenmann Stephen K. Bannon hat einen Plan: Für die USA ein Amerika über alles – und eine rechte Internationale in der Welt. Mit Donald Trump hat er einen Seelenverwandten gefunden, der ihn ausführt.

Von Trumps Strategiechef Stephen Bannon stammt der Satz: „Medien sollten den Mund halten und zuhören.“ © dpa

Das Wort „Chaos“ hat für den Mann an Donald Trumps Seite keinen bitteren Beigeschmack. Bannon benutzt politisches Durcheinander als Taktik, die darauf angelegt ist, den Gegner zu überwältigen. Oder ihn abzulenken, um wichtigere Ziele durchzusetzen.

Nicht weniger als das hat sich der ehemalige Wahlkampf-Manager Trumps, Chef bei der rechten Agitprop-Plattform Breitbart und ehemalige Navy-Offizier mit Harvard-Abschluss vorgenommen.

Die ersten beiden Wochen des neuen Präsidenten im Weißen Haus geben einen Vorgeschmack auf das, was kommt. Eine Revolution von oben, die sich gegen das liberale Amerika richtet und die Weltordnung, die daraus hervorgegangen ist.

In schneller Abfolge kündigte Trump das transpazifische Freihandelsabkommen TPP auf, erteilte den Befehl zum Mauerbau und verhängte einen Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten.

Als Demonstranten zu Zehntausenden ihren Unmut spontan auf die Straße trugen, nutzte Bannon die Ablenkung der Medien für einen persönlichen Coup im Weißen Haus. Er jubelte dem Präsidenten den Umbau des Nationalen Sicherheitsrats unter. Während der Joint Chiefs of Staff und der CIA-Direktor in dem Exekutivbefehl zur Reform des NSC abgestuft werden, erhält der Chefberater einen festen Platz in dem Gremium, das Trump zu Krieg und Frieden berät.

„Dick Cheney. Darth Vader. Satan. Das ist Macht“, kokettiert der raubeinige Bannon mit seiner Rolle im Weißen Haus. Ähnlich unbescheiden wie sein Chef vergleicht er sich in dem Gespräch mit einem amerikanischen Reporter mit dem mächtigen Gehilfen Heinrich des Achten. „Ich bin Thomas Cromwell am Hofe der Tudors“.

Der historische Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt. „Time“-Magazin nennt Bannon in der Titelgeschichte seiner jüngsten Ausgabe „den zweitmächtigsten Mann der Welt“. Und „Saturday live“ lässt ihn als düsteren Sensenmann hinter Trump auftauchen. Niemand sonst kann es sich leisten mit zerknüllter Hose, offenem Hemd und unrasiert einfach so ins Oval Office zu spazieren.

Schon bei seiner Berufung rieben sich erfahrene Beobachter die Augen. Hieß es in der Mitteilung des Weißen Hauses doch explizit, der Chefberater sei dem Stabschef gleichgestellt. Letzteren Job erhielt Reince Priebus, dessen Karteikasten als bisheriger Parteichef der Republikaner Trump dringend brauchte, die rund viertausend Positionen in der Regierung zu füllen.

Dafür musste der neue Präsident dem biegsamen Apparatschik den Titel geben. Die Macht reservierte er für Bannon, der seine politischen Instinkte teilt. Die beiden verstehen sich als Störenfriede, die sich vorgenommen haben, die globalen Eliten aufzumischen.

„Wir sind Augenzeugen der Geburt einer neuen politischen Ordnung“, jubelte Bannon nach dem Wahlsieg im November. Wobei er den Versuch entschieden zurückwies, in eine Ecke mit Faschisten und Rassisten gestellt zu werden. Dass der ehemalige „Ku-Klux-Klan“-Funktionär David Duke ihn als „exzellenten“ Mann pries, sei nicht seine Schuld.

„Ich bin ein Wirtschafts-Nationalist. Ich bin ein Amerika-Zuerst-Typ“, nimmt Bannon im Wall Street Journal eine Standortbestimmung vor. Ein Anti-Globalisierer, der die Rückkehr zur nationalen Souveränität als Allheilmittel begreift. Und ein rabiater Islam-Gegner, der die „jüdisch-christliche Welt“ in einem Krieg mit der islamischen Welt sieht.

Wer die Weltsicht des Vordenkers im Weißen Haus verstehen will, findet die Gebrauchsanleitung dazu bei einem Auftritt Bannons via Skype vor dem rechts-katholischen „Human Dignity Institut“ 2014 in Rom. Dort entfaltete er seine Vision einer „rechten Internationale“, die nach der Finanzkrise 2008 überall an die Macht drängt.

„Das zentrale Anliegen, das all diese populistischen Mitte-Rechts-Bewegungen verbindet“, erklärt Bannon den Konferenzteilnehmern, sei die „Sammlung der arbeitenden Männer und Frauen in der Welt, die müde sind, von der ’Davos‘-Lobby herumkommandiert zu werden“.

Die Agenten der Globalisierung in New York fühlten sich mit ihren Gegenübern in London und Berlin enger verbunden „als mit ihren Landsleuten in Kansas und Colorado“. Die Leute spürten, wie sie entmündigt würden und lehnten sich überall in der Welt gegen zentralisierte Regierungen und supranationale Gebilde wie die Europäische Union auf.

Bannons Antwort darauf ist ein Neo-Nationalismus, der sich auf traditionelle Werte zurückbesinnt und der Globalisierung Grenzen setzt. „Starke Länder und starke nationalistische Bewegungen machen starke Nachbarn“.

Protektionismus, Mauerbau und Einwanderungsstopp sind in diesem Narrativ Selbstschutz-Maßnahmen, die Souveränität zurückzugewinnen. Eine Außenpolitik, die darauf abzielt, multinationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die Europäische Union oder die Nato zu schwächen, versteht sich von selbst.

Die neue Ordnung, die Bannon und Trump vorschwebt, ist in Wirklichkeit eine alte. Es ist die düstere Welt des Nationalismus, mit seinem undurchsichtigen Netz an bilateralen Absprachen und Rückversicherungen, in der andere Staaten nicht als Partner, sondern Konkurrenten wahrgenommen werden. Statt Kooperation geht es um das Recht des Stärkeren.

Bannon entdeckte schon sehr früh seine Seelen-Verwandtschaft zu Trump, den er als idealen Botschafter des Neo-Nationalismus ausmachte. Als „Breitbart“-Chef wies er das Organ der ultra-rechten sogenannten „Alt-Right“-Bewegung an, den blondierten Milliardär hochzujubeln.

Auf ihn gehen die Stunts zurück, wie die Pressekonferenz mit den Frauen, die Bill Clinton beschuldigten, sie sexuell belästigt zu haben, der Besuch im schwarzen Flint und die TV-Spots im Agitprop-Stil, in denen er zu erkennen gab, warum ihn Bewunderer einmal als „Leni Riefenstahl der Tea Party“ bezeichneten.

Bannon ist ein Tausendsassa, der sich in seinem Leben immer wieder neu erfunden hat. Der in einer irisch-katholischen Arbeiterfamilie in Virginia aufgewachsene Stephen meldete sich nach der Schule freiwillig zum Dienst in der Navy. Er verdiente sich einen Abschluss in nationaler Sicherheit an der renommierten Georgetown-Universität.

Abrupt wechselte er die Karriere und schaffte es, an der Harvard Business School aufgenommen zu werden. Die Elite-Universität erwies sich als Sprungbrett an die Wall Street. Er heuerte bei Goldman-Sachs an und verdiente sich während des Übernahmebooms in den 80er-Jahren eine goldene Nase.

Das Geld investierte er in Medienunternehmen in Hollywood. Rechte an der Erfolgsserie „Seinfeld“ tragen ihm bis heute satte Tantiemen ein. Dann entdeckte er den Filmemacher in sich. Bannon drehte plakative Streifen wie „In the Face of Evil“, eine Lobhudelei auf Sarah Palin („The Undefeated“) und mit „Battle for America“ eine Homage an die Tea Party.

In Los Angeles freundete er sich mit Andrew Breitbart an. Eine schillernde Figur und Provokateur, der – wie inzwischen auch Bannon – das Establishment in Washington und an der Wall Street zu seinem Feindbild erklärt hatte.

Bannon half ihm finanziell, den Traum einer Plattform für die neue Rechte zu realisieren. Nach dessen plötzlichem Herztod im Alter von nur 43 Jahren übernahm Bannon 2012 die alleinige Führung der Organisation. Gefeuerte Mitarbeiter von Breitbart beschreiben ihn als unbeherrschten Chef, einen Vorwurf, den übrigens auch Bannons Ex-Frau erhebt, die ihn einmal wegen häuslicher Gewalt angezeigt hatte.

Als Chefstratege holt Bannon nun seine Breitbart-Seilschaften ins Weiße Haus. Umgekehrt hilft er, sein früheres Unternehmen zu einer privaten Agitations- und Propaganda-Plattform für Trump auszubauen. Mit einem globalen Netz an Standorten, das seine Marschbefehle direkt aus dem Zentrum der Macht erhält.

Je mehr sich die Leute an Stil und Vorgehen reiben, desto besser aus Bannons Sicht. Dessen Maskottchen ist der Honigdachs, der laut Brehms Tierleben angriffslustig ist und sich in seinem Blutdurst festbeißt. „Honey Badgers don’t give a shit“, lautet das Motto, das Bannon bei Breitbart ausgab. Wie weit er im Weißen Haus damit kommt, hängt von dem Mann ab, dem er dient. Seine Macht steht und fällt mit Trump. Läuft es schlecht, kann es für ihn wie für sein historisches Vorbild Cromwell enden. Als der übers Ziel hinausschoss, ließ ihn Heinrich der Achte exekutieren.

Doch danach sieht es bisher nicht aus. Derzeit sitzt Bannon wie die Spinne im Netz des Weißen Hauses.

