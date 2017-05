Der Schatten war wohl der Täter Bei einem Mann entdecken Bundespolizisten Handschuhe, Stirnlampe und ein Taschenmesser. Hatte der 37-Jährige versucht, in Neugersdorf ein Autoradio zu stehlen?

Neugersdorf. Bundespolizisten haben am Donnerstagmorgen, kurz nach drei Uhr, am Haltepunkt in Neugersdorf ein vor dem Bahnhofsgebäude stehenden Auto entdeckt. Als die Beamten sich näherten, sahen sie, dass sich an dem Citroen schattenhaft eine Person bewegte. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Donnerstag mit.

Als die Polizisten am Fahrzeug ankamen, war allerdings niemand mehr vor Ort. Bei dem Citroen war die hintere Beifahrerscheibe eingeschlagen und das Autoradio leicht herausgezogen. Die Beamten alarmierten eine weitere Streife, da der Verdacht bestand, dass es sich bei dem „Schatten“ um den Täter gehandelt haben und er sich noch in der Nähe befinden könnte.

Tatsächlich konnte die zweite Streife in der Nähe des Kreisverkehrs eine Person feststellen. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der 37-jährige Tscheche bereits 2016 wegen besonders schweren Fall des Diebstahls polizeilich in Erscheinung getreten war. Die Polizisten durchsuchten den Mann. Dabei konnten Handschuhe, eine Stirnlampe, Taschenmesser und sonstige persönliche Gegenstände aufgefunden werden.

Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs, der örtlichen Nähe zum Tatort und den vorhandenen Erkenntnissen wurde die Person bis zum Eintreffen der Landespolizei in Gewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Zittau-Oberland geführt. (sz/on)

