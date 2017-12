Der Ruhepol aus dem Norden Piia Korhonen ist die neue beste Punktesammlerin – in Dresden und in der Volleyball-Bundesliga. Die Statistik interessiert die Finnin aber nicht.

Für Piia Korhonen ist Dresden die erste Volleyballstation im Ausland. © Jürgen Lösel

Als sie auf die Statistik angesprochen wird, lächelt sie ein wenig verlegen. Top-Angreiferin der Liga, wertvollste Spielerin – Piia Korhonen hält bisher mehr, als man sich von einer jungen Volleyballerin aus Finnland versprechen würde. „Das ist alles schön, aber gewinnen ist wichtiger“, sagt sie. Bis auf die Niederlage zum Saisonauftakt in Potsdam hat Korhonen mit dem Dresdner SC auch jedes Spiel gewonnen.

Wenn an diesem Mittwoch, 19.30 Uhr, der deutsche Meister aus Schwerin in der Margon-Arena auftritt, kommt es auch zum Duell der besten Angreiferinnen der Liga. Louisa Lippmann, die Spätstarterin, die erst mit 15 ambitioniert begann und zwei Jahre beim DSC spielte, gilt als das große Versprechen im deutschen Frauen-Volleyball. Längst nicht mehr nur Insider trauen der 23-Jährigen eine Karriere bei einem Top-Klub im Ausland zu.

Noch einmal zweieinhalb Jahre jünger ist Korhonen, die als Sechsjährige einst mit Fußball und Volleyball begann und für die Dresden die erste Auslandsstation ist. Der Vertrag läuft über zwei Jahre. Trainer Alexander Waibl wusste schon nach drei Minuten Videostudium – „das ist genau die Spielerin, die wir haben wollen“. Wertvoller als die Liste der Topscorer ist für die Trainer der Durchschnittswert pro Satz. Fünf Punkte gilt als Messlatte; Lippmann kommt auf 4,8 – Korhonen sogar auf 5,5.

Was ihre Physis betrifft, sind beide ähnlich stark. Dafür unterscheiden sie sich als Typen völlig. Anders als die deutsche Nationalspielerin, die ein sehr emotionaler Mensch ist und zu DSC-Zeiten manchmal etwas zu kopflastig wirkte, ruht die Finnin in sich. „Sie ist sehr ausgeglichen, keine Hopp-oder-Top-Spielerin, die an einem Tag mal alles einreißen kann“, meint Waibl und sieht in ihrer besonnenen Art einen großen Vorteil. Denn die Position der Diagonalangreiferin, erklärt der Trainer weiter, sei mit einem gewissen Erwartungsdruck und viel Verantwortung verbunden. „Piia ist noch nie weggebrochen. Sie findet für sich immer einen Weg, eine bestimmte Leistung abzurufen.“

Einen gewonnenen Punkt feiert Korhonen nicht so ausgelassen wie andere im Team. „Ich freue mich auch, kann das nur nicht so nach außen zeigen. So ist es aber auch bei Fehlern. Es ist doch gut, dass wir so verschiedene Typen haben“, findet sie. Es gibt Momente, da würde sich Waibl wünschen, dass sie eben nicht dem Klischee eines typisch ruhigen Finnen entspricht, sondern etwas aus sich herausgeht. „Wenn zwei zum Ball rennen, ist lautes Rufen hilfreich. Das muss sie noch lernen.“

Aus der Ruhe zieht Korhonen auch außerhalb des Spielfelds Kraft. Wenn sich andere Spielerinnen an einem freien Tag treffen, um etwas zu unternehmen, ist sie gern mit sich allein – bei einem Spaziergang an der Elbe oder im Großen Garten. Im Dresdner Stadtteil Laubegast fühlt sich Korhonen wohl. Sie kommt aus Eura, einer Kleinstadt mit 12 000 Einwohnern, drei Autostunden von Helsinki entfernt.

Urlaub im Sommerhaus

In die große, weite Welt hat es sie nie gezogen. Urlaub machte sie mit den Eltern und ihren beiden älteren Brüdern im Sommerhaus. In ein Flugzeug stieg sie bisher nur, wenn es sich um Volleyball drehte. Korhonen ist Stammspielerin im Nationalteam, und mit ihrem Ex-Verein HPK Hämeenlinna war sie im Europacup unterwegs. Überall fällt sie als Topscorerin ihres Teams auf. „Punkte zu machen ist ja meine Hauptaufgabe. Darin möchte ich mich weiter verbessern.“ Obwohl sie jung und Dresden ihr erster Auslandseinsatz ist, hatte sie kaum Startschwierigkeiten. In der Mannschaft, in die acht neue Spielerinnen integriert wurden, fühlt sie sich wohl. „Es gibt keinen Zickenkrieg. Jeder kann mit jedem.“

Da sie schon seit drei Jahren nicht mehr zu Hause wohnt, packte sie wohl auch nicht das befürchtete Heimweh. „Es läuft einfacher, als ich dachte. Über Facetime kann ich ja mit meiner Familie sprechen und sie sehen.“ Ihre Eltern waren zum ersten Heimspiel in Dresden und haben schon einen zweiten Besuch für Januar geplant.

Die größte Umstellung ist, dass man sonntags in Deutschland normalerweise nicht shoppen kann. In Dresden stand sie anfangs schon mal vor verschlossenen Türen. Der Striezelmarkt ist zumindest im Advent eine Adresse, wo man täglich Weihnachtsgeschenke kaufen kann. Beim straffen DSC-Spielplan in den kommenden drei Wochen bleibt dafür ohnehin kaum Zeit.

Das Trainingsprogramm rund um die Feiertage ist noch nicht offiziell. „Ich würde zu Weihnachten gern zu meiner Familie. Das ist sicher die einzige Chance in der Saison, und es wäre mental auch wichtig.“ Korhonen weiß: Erholung beginnt im Kopf.

zur Startseite