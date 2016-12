Der Ruhelose Georg Willenberg aus Stolpen hat ein etwas anderes Buch geschrieben. Die Reaktionen darauf waren durchweg positiv.

Der Stolpener Georg Willenberg präsentiert hier sein Lesebuch für Ruhelose. Einige Lesungen daraus plant er ebenfalls noch. © Dirk Zschiedrich

Der Stolpener Georg Willenberg hat ein Buch für Ruhelose geschrieben. Er selbst gehört dazu, scheint ruhe- und rastlos. Immer wieder greift er zum Stift, schreibt Geschichten auf, die ihm einfallen. Hält viele Begegnungen, die ihn prägen oder die seine Mitmenschen bewegen, fest. Mit seinem „Lesebuch für Ruhelose“ hat er offenbar den Nerv vieler betroffen. „Es gab durchweg positive Reaktionen. In Stolpen waren die Bücher zum Beispiel innerhalb kurzer Zeit verkauft, sodass ich noch einige Exemplare nachbestellt habe“, sagt er.

In seinen Geschichten geht er schonungslos mit seinen Mitmenschen um. Manche könnten sich in ihrem Tun und Wesen dort sogar wieder erkennen. Und er macht sich auch über so manche menschliche Auswüchse lustig. So heißt es zum Beispiel in seinem Gedicht „Zivilcourage“: „Was wir tun entspricht unserem Gesicht, und wir lassen fein, was nicht hat den Schein“. Er kann aber auch romantisch schreiben, wie zum Beispiel im Gedicht „Herbst“. Da heißt es: „Kupferfarbenes Laub löst sich aus wiegenden Zweigen. Tupfer im Gras und Staub, beginnenden Wandel anzeigen.“ Das Buch enthält Zeichnungen von Rolf Kruber, einem ehemaligen Stolpener Lehrer und seinem Sohn Thomas. Darunter sind auch einige Ansichten von Stolpen.

Das Publikum sei ziemlich neugierig auf den Inhalt des Buches gewesen und ihnen habe es offenbar auch gefallen, sagt der Autor. Denn seine Lesungen seien quer durch den Kreis gut besucht gewesen. Und da sei es auch immer wieder zu angeregten Gesprächen gekommen, die ihm auch immer wieder neue Inspirationen geben würden. Die erste Auflage seines Buches umfasste übrigens 200 Exemplare. Einige hat er noch nachbestellt. Deshalb gibt es auch noch einige wenige, die er zum Beispiel in den Buchläden in Sebnitz, Neustadt, Pirna, Bischofswerda, Pulsnitz und Bautzen anbietet.

Als Mitglied des Schreibzirkels Pirna trifft er sich aller zwei Monate mit anderen Schreibwütigen. Der Erfahrungsaustausch sei wichtig. Doch wie ist er eigentlich selbst zum Schreiben gekommen? Bereits zu DDR-Zeiten hatte er Glossen und auch Beiträge für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften formuliert. Seit 2008 ist er Rentner. Und als solcher hat er auch mehr Zeit, sich seinen Geschichten zu widmen. Aufgeschrieben hat er einige davon schon vor einigen Jahren. Immer, wenn ihm etwas einfiel, hat er es sich notiert, Geschichten wie auch Gedichte. Georg Willenberg war unter anderem Mitglied der Neustädter Autoren und kam so auch mit dem Schriftsteller Peter Biele in Kontakt. Er war es auch, der ihn 2013 animiert hatte, seine Geschichten und Gedichte in einem Buch zusammenzufassen.

Und er hat auch noch so einige Pläne. Viele Geschichten habe er angearbeitet. Die sollen fertiggestellt werden. Darunter werden auch wieder sozialkritische Themen sein, zum Beispiel der Umgang mit behinderten Menschen. Die Geschichte habe er zwar schon im Jahr 1981 angefangen. Doch sie sei heute noch genauso aktuell wie damals.

Das Buch „Lesebuch für Ruhelose“ gibt es in den Buchläden in Neustadt, Sebnitz und Pirna. ISBN: 978-3-941209-35-0 (Edition Petit).

