Der RSV verschießt einen Elfmeter In der Fußball-Stadtoberliga erreichen die Radeberger ein Unentschieden.

© Uwe Soeder

Fußball-Stadtoberliga, Dresden. Auch der Radeberger SV konnte am 18. Spieltag die momentane Erfolgsserie des Aufsteigers SV Helios Dresden nicht stoppen. Auf dem tiefen und morastigen Rasenplatz an der Liebstädter Straße erzielten die Bierstädter ein 2:2 (1:1)-Unentschieden. Dabei war der Sieg und damit die erste Niederlage für Helios seit dem zehnten Spieltag zum Greifen nahe. Zwar gingen die Dresdner durch Rocco Bischoff in der 24. Minute in Führung, doch Dirk Gierich traf in der 38. Minute zum Ausgleich. Nur vier Minuten später hatte Felix Claus das 2:1 auf dem Fuß, doch der 21-Jährige jagte einen Elfmeter über das Gebälk. Kurz nach Wiederbeginn traf Claus dann doch zur Radeberger Führung (50.) – aber Bischoff gelang der Ausgleich (54.). Radebergs Co-Trainer Jacques Damm ärgerte sich: „Wir waren die ganze Zeit spielbestimmend, haben auf dem tiefen Geläuf sehr gut gekämpft. Ein Gegentor resultierte aus einer Abseitsstellung, den eigenen Elfer haben wir verschossen. Letztlich war mehr drin.“ (jj)

