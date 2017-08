Der RSV lässt nichts anbrennen Die Radeberger Fußballer sind an die Tabellenspitze geklettert.

Fußball-Stadtoberliga Dresden. Mit einem souveränen 5:1 (2:0)-Sieg beim FV Süd-West ist der Radeberger SV an die Tabellenspitze der Stadtoberliga geklettert. Neben dem RSV hat nach zwei Spieltagen nur noch der VfB Hellerau-Klotzsche eine weiße Punktweste aufzuweisen – ein Zeichen auch für die Ausgeglichenheit dieser achten Liga. Held der Partie, die aufgrund der Erneuerung des Kunstrasens auf der Heimstätte der Süd-Westler im Ostragehege ausgetragen wurde, war Mark Abdin mit vier Treffern. Der 26-jährige Ex-Schwepnitzer zeigte eindrucksvoll seine Schützenqualitäten (7., 14., 57., 81.). Zwischenzeitlich verkürzte Michel Grabs für die Dresdner zum 1:3 (75.), Felix Claus markierte den Schlusspunkt in der 85. Minute. „Wir haben nur nach dem 3:0 etwas den Faden verloren, aber insgesamt brannte nichts an. Der Mark hat sich stark präsentiert und das Fehlen von Tim Walter, der kurzfristig absagen musste, gut kompensiert“, sagte RSV-Trainer Markus Seidel. (jj)

