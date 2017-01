Der Rote Teppich füllt sich Auf der Gästeliste des Semperopernballs stehen das Model Nicole, Verona Pooth, Henry Hübchen und ...

Nicole Atieno wird in der Modewelt als neue Naomi Campbell gehandelt.

Schauspieler Henry Hübchen feiert gerade Film-Premiere.

Moderatorin Verona Pooth liebt das Promileben auch im Privaten.

Nicole in Strick, Nicole in Schick, Nicole mit Blick durch großrandige Brillengläser. Über jeden neuen Schritt, den das Supermodel aus Dresden auf den Laufstegen der Modemetropolen tut, sind ihre Fans via Instagram informiert. Auf dem Onlineportal erfahren sie, in welchen Outfits großer Luxuslabel die 19-Jährige gerade gepost hat oder wo sich die Blitzlichtgewitter berühmter Modenschauen auf sie richten.

In exakt neun Tagen soll Nicole Atieno in ihrer Heimat im Rampenlicht stehen. Sie ist als Gast des 12. Semperopernballes angekündigt und bringt den Glamour der großen weiten Welt mit. Das hat vor zwei Jahren ihr Idol Naomi Campbell getan. Das Supermodel kam als Preisträgerin des

St.-Georgs-Ordens in die sächsische Landeshauptstadt, und Nicole kann sich noch gut daran erinnern. „Naomi Campbell ist mein Idol!“, sagt sie. Am Roten Teppich habe sie damals auf den Star gewartet. Leider vergebens. Naomi huschte durch den Hintereingang in die Oper und kam nur für wenige Minuten auf die Bühne.

Zu dieser Zeit wusste noch kaum jemand von Nicole Atieno. Mit elf Jahren war sie aus Kenia nach Deutschland gekommen, wo ihre Mutter als Rechtsanwaltsgehilfin arbeitete. Die Schülerin träumte schon lange von einer Karriere als Model wie ihr Vorbild und versuchte ihr Glück bei einem Modelwettbewerb in München. Dort erkannte eine Agentin das Potenzial des 1,76 Meter großen, superschlanken Mädchens und nahm es unter Vertrag. An der Seite ihrer Managerin schaffte es Nicole in kürzester Zeit, unter anderem für Gucci zu arbeiten. Zuletzt hatten die Leser der Sächsischen Zeitung Nicole in einer Herzensangelegenheit erlebt. Das Model bemalte für gute Zwecke eine Herz-Skulptur mit einem riesigen roten Kussmund.

Für ihren Schmollmund bekannt indes ist Verona Pooth – und für legendäre Sprüche. Auch sie hat gemodelt und gewann etliche Misswahlen, bevor sie zu singen begann und als Verona Feldbusch Dieter Bohlens Frau wurde. Die Ehe mit dem Musikproduzenten hielt nicht lange, aber Verona hielt sich im Showbusiness. Bis heute ist die 48-Jährige ein Medienstar. Zusammen mit ihrem Mann Franjo kommt auch sie zum 12. Semperopernball. Ihre Fans hält Verona Pooth regelmäßig mit Privat-Fotos bei Laune. Ihren gewaltigen begehbaren Kleiderschrank hat schon die gesamte Fangemeinde bewundert. Ganz sicher wird Verona darin trotzdem kein Kleid für ihren Ball-Besuch finden und am 3. Februar in Dresden einen ganz neuen Frauentraum zur Schau tragen.

Zumindest in seinem neuen Film „Kundschafter des Friedens“ ist Henry Hübchen schon ab heute in Dresden zu Gast. Da läuft die Stasi-Komödie in den Kinos an. Der Schauspieler folgt am Ballabend persönlich und vervollständigt die Reihe der Kino-Stars auf der Gästeliste: Das Publikum kann sich neben Rolf Hoppe und Wolfgang Stumph auch auf Stephanie Stumph und auf Frederick Lau aus der neuen Verfilmung „Das kalte Herz“ freuen. Weitere Namen sind im Busch.

Die Sächsische Zeitung verlost für den 12. Semperopernball am 3. Februar einmal zwei Karten für den vierten Rang im Wert von insgesamt rund 1 000 Euro. Preisfrage: Wie viele Debütantenkleider hat der Dresdner Modemacher Uwe Herrmann bisher entworfen? Ihre Antwort senden Sie bitte mit dem Betreff „Ball“ bis Donnerstag, 19 Uhr, an sz.dresden@ddv-mediengruppe.de

