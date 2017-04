Der rote Plan geht auf Sebastian Vettel hat die Formel 1 überrascht und verzückt. Die Hoffnung auf weitere Siege ist groß und Ferrari optimistisch.

Der vierfache Weltmeister holt wieder Pokale. © dpa

Nur der Formel-1-Boss außer Dienst ist noch nicht überzeugt. Zwei Siege in drei Rennen – Sebastian Vettel ist im Rekordtempo zum Titelkandidaten aufgestiegen. Der Ferrari-Star führt die WM an und ist plötzlich wieder das heißeste Thema in der Königsklasse – doch Bernie Ecclestone ist nicht beeindruckt.

„Lewis Hamilton wird Weltmeister“, sagt der Brite, und er entschuldigt sich beinahe für seinen Mangel an Vettel-Euphorie: „Ich würde mich freuen, wenn Sebastian gewinnt, weil er ein guter Freund von mir ist. Aber es wird anders kommen.“

Die Analyse des früheren Chefs der Königsklasse basiert aber eher auf einem Bauchgefühl. Mercedes-Pilot Hamilton sei „so extrem talentiert“, sagt Ecclestone. „Dazu wirkt er dieses Jahr entspannter.“

Die Fakten sprechen aber doch recht deutlich für eine starke Scuderia bis zum Saisonende. Denn Vettels Erfolge sind kein Zufall. Es gibt gute Gründe für den derzeitigen Erfolgskurs. Der Grundstein wurde ausgerechnet im Krisenjahr 2016 gelegt. Vettel betont das immer wieder.

„Die vergangene Saison war eine sehr gute für uns“, sagt der 29-Jährige. „Versteht mich nicht falsch: Die Ergebnisse waren schlecht. Aber das Team ist näher zusammengerückt. Viele Abläufe wurden geändert, und jetzt greifen diese Maßnahmen.“

2016 war die Enttäuschung in Maranello riesig. Der geplante Großangriff auf Mercedes blieb aus. Stattdessen fuhr Ferrari noch weiter hinterher als davor. Der kritische Ferrari-Boss Sergio Marchionne ließ Ursachenforschung betreiben, und er leitete tiefgreifende Veränderungen ein.

Seit Jahren galt die Scuderia in der Entwicklungsarbeit als zu konservativ. Verkrustete Entscheidungsstrukturen verhinderten Fortschritte. Ziel der Umwälzungen waren daher flachere, modernere Hierarchien im Werk und dadurch mehr Raum für kreative Ideen aus allen Bereichen.

So wurden Schwachstellen wie die Aerodynamik und die fehlende Zuverlässigkeit des Getriebes bearbeitet. Außerdem verbesserte Ferrari das Auto mit technischen Kniffen am Rand der Legalität: Den äußerst flexiblen Unterboden kritisieren die Gegner. Der Weltverband findet bisher aber nichts Irreguläres. Dieses gekonnte Ausnutzen von Grauzonen im Reglement trägt nicht mehr die Handschrift der alten Scuderia. Es erinnert eher an die genialen Design-Ideen von Adrian Newey zu Zeiten der Red-Bull-Dominanz.

Damals fuhr Vettel zu vier WM-Titeln hintereinander, und zumindest in gewisser Weise gleicht das Verhalten seines neuen Autos dem des damaligen Red-Bull-Boliden. Der Ferrari bietet viel Anpressdruck auf der Hinterachse. Das kommt dem Stil des Deutschen entgegen. „Es ist eine Wohltat, das Auto zu fahren“, sagt Vettel. Sein Mannschaftsgefährte Kimi Räikkönen hat mit den Eigenheiten dagegen seine Probleme.

„Wir haben endlich ein wettbewerbsfähiges Auto, mit dem wir bis zum Jahresende um den Titel kämpfen können“, sagt Marchionne. „Wenn wir die wichtigste Ziellinie der Saison erreichen wollen, dürfen wir uns keine Nachlässigkeiten erlauben.“ Denn 2017 wird eine Entwicklungssaison. Der alten Scuderia hätte diese Herausforderung eher nicht gelegen. (sid)

