Der rosarote Panther fährt voran

Gedränge in den ersten Kurven: Der Lausitzring bleibt eine Mercedesstrecke. Die Silberpfeile erleben in Brandenburg erneut eine Sternstunde, vor allem dank Lucas Auer.

Lucas Auer macht seine Gegner nicht nur auf dem Podest nass. Foto: dpa

Er bekommt den größten Applaus. Lucas Auer schreibt auch die meisten Autogramme und knipst extrem viele Bilder mit Siegerpokal. Die Runde mit den Fans dauert beinahe noch länger als die nicht mal einstündigen Rennen. Er tut es gern. Es macht ihm Spaß. Der Österreicher beherrscht die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft derzeit wie kein anderer Fahrer. Er gewinnt am Sonnabend auf dem Lausitzring den ersten Lauf und belegt am Sonntag im zweiten Rennen den zehnten Platz. Der 22-Jährige verlässt den Kurs so, wie er zu ihm gekommen ist: als Führender.

Die DTM gibt sich im Kampf gegen das sinkende Interesse an den Strecken und im Fernsehen kundenfreundlich – und sogar Einblicke in die Garagen einiger Teams. Auers Arbeitgeber Mercedes zieht mit. Er veranstaltet im Fahrerlager ein Treffen mit allen sechs Piloten – samt angenehmer Plauderei. Da erfahren die Zuschauer auch etwas Privates über den Spitzenreiter. „Ich bin ein Naturbursche, wandere, klettere und fahre Ski – mit Rückwärtssalto“, sagt er – wohl wissend, dass es derzeit weder Schnee noch Ski gibt, wenn man das Snowtropolis in Senftenberg mal außer Acht lässt, und Auer seine Fähigkeiten auf dieser Piste nicht präsentieren muss.

Seine Familie und Freunde gehören immer zum Reisetross. Sie lenken ihn ab und sorgen für eine entspannte Atmosphäre. „Ich mache jetzt ein bisschen Gaudi mit ihnen“, sagt Auer gelassen und drückt seine Mutter, die ihn am liebsten abknutschen möchte. Sie ist auch die Schwester von Gerhard Berger, dem neuen DTM-Boss. „Beide freuen sich und sehen sich jetzt noch häufiger“, sagt Auer. „Für die Telefonrechnung ist das ja auch gut.“ Seine Mutter führt in Tirol den familieneigenen Logistikbetrieb.

Diese Treffen an den Rennwochenenden sorgen jedes Mal für Gesprächsstoff. „Mein Onkel meldet sich eigentlich nur noch bei mir, wenn ihm etwas missfällt“; sagt Auer. Da derzeit alles funktioniert, besteht für Berger kein Grund zum Granteln. Sein Neffe erinnert sich noch gut an miesere Zeiten. Vor zwei Jahren, als er seine erste DTM-Saison bestritten und Fehler gemacht hat, ist der Onkel sein erster Kritiker gewesen. Gut möglich, dass dessen Schimpftiraden ihn angestachelt haben, es besser zu machen, und zwar möglichst schnell.

Vor einem Jahr rast Auer zu seinem ersten Erfolg – am Lausitzring. In dieser Saison lässt er gleich beim Auftakt in Hockenheim den nächsten Sieg folgen und gewinnt jetzt schon wieder in Brandenburg. „Von meiner Lieblingsstrecke würde ich nicht sprechen, aber natürlich ist es großartig und ein gutes Gefühl. Ich habe erneut bewiesen, dass ich schnell bin.“ Auf alle Fälle liegt ihm der Kurs genauso wie der Marke mit dem Stern. Die DTM gastiert seit dem Jahr 2000 auf der Piste. 13 von 23 Triumphen gehen auf das Konto der Silberpfeile.

„Der Lausitzring passt bestens zu mir und meiner kleinen Erfolgsgeschichte“, sagt Auer. „Die Bodenwellen gehören dazu. Das zeugt vom Charakter dieser Strecke.“ Er kann sich sogar vorstellen, dass die Formel 1 dort Station macht – so wie auf vielen anderen Kursen auch. An ihm prallt die Königsklasse ab: „Das ist für mich kein Thema. Ich konzentriere mich auf die DTM, Mercedes und meine Leistung. Für mich gibt es nicht so viel Schöneres zu erleben auf der Welt als diese Serie und diese Marke. Das genieße ich. Ich lebe in der Gegenwart.“ Sie heißt DTM, und da gehört Auer inzwischen schon zu den coolen Typen, die auch Berger für die Serie fordert.

Auer ist „glücklich, stolz, zufrieden mit dem optimalen, perfekten Saisonauftakt, weil ich mir den Arsch aufgerissen und bewiesen habe, dass ich in der DTM konkurrenzfähig bin“. Er arbeitet hart, lernt dazu, und Auer weiß, bei wem er sich bedanken muss: „Die Mannschaft macht einen tollen Job und stellt mir ein super Auto hin.“ Die Glückwünsche bekommt Auer. „Ich kriege so viele Nachrichten und habe leider nicht die Zeit, um alle zu beantworten.“ Auch sein Bekanntheitsgrad steigt. In Kufstein, wo er lebt, sei das kein Wunder. „Da kennen wir uns so gut wie alle, ist das Alltag, normal.“ Doch auch in Deutschland wächst seine Fangemeinde – „zwar nicht übertrieben, aber die Leute sprechen mich schon an für ein Foto oder eine Unterschrift“.

Das vor einem Jahr eingeführte Konzept am Lausitzring, mit der DTM und dem ADAC GT Masters die beiden bekanntesten einheimischen Tourenwagenserien an einem Wochenende zu veranstalten, gefällt ihm: „Das Motorsportfestival ist ein Wahnsinnsereignis. Es sorgt dafür, dass mehr Zuschauer kommen.“ Auch die neuen DTM-Regeln kommen Auer entgegen: „Ohne Boxenfunk bist du auf dich gestellt. Keiner kann dir sagen, ob du die Reifen schonen solltest. Du musst alles herausfinden.“ Die Fahrer denken und fühlen mehr. Das verlangt Berger – echten und einfach zu verstehenden, harten Motorsport, spannende, spektakuläre Rad-an-Rad-Duelle, Ritte auf der Kanonenkugel. Oder „einfach hard-

core“, wie Auer sagt. Berger lobt seinen Neffen: „Er macht einen super Job und fährt hervorragende Rennen ohne Fehler.“

Und Berger weiß, dass die DTM auch als Sprungbrett in die Formel 1 dienen kann, wenn Fahrer dauerhaft Spitzenleistungen abliefern. Pascal Wehrlein dient ihm als bestes Beispiel. Der DTM-Champion von 2015 fährt seit 2016 in der Königsklasse. Auer steht bei den Teams zumindest auf dem Zettel, auch wenn er sich bei diesem Thema nicht in die Karten gucken lässt.

