Der Rödertalpark bewegt sich In der Großröhrsdorfer Einkaufsmeile gibt’s nicht nur Shoppingvergnügen. Im März wird sie auch zum Fitness-Tempel.

Mit besonderen Aktionen, wie dem Sportevent zum Mitmachen, wollen die Organisatoren zum einen mehr Leben in das Einkaufcenter bringen, zum anderen den Kunden einen Mehrwert bieten. Die Leiterin des Großröhrsdorfer Kauflands, Silvia Richter, der Chef der Bikegarage Bretnig-Hauswalde, Rajko Parpart, der Leiter der Werbegemeinschaft, Hans-Jürgen Kleiner und Fitness- und Gesundheitstrainerin Dana Herrlich (v.l.n.r.) erarbeiten das Programm für die drei Tage. © René Plaul

Großröhrsdorf. Der Rödertalpark ist bei Kunden äußerst beliebt, denn er bietet enorme Einkaufs- und Genussvielfalt. Die Händler der Großröhrsdorfer Shoppingmeile lassen sich übers Jahr zahlreiche Aktionen einfallen, um ihren Kunden einiges mehr als nur Shopping zu bieten. Das ist unter anderem auch eine Aufgabe der Werbe-Interessengemeinschaft, in der fast alle der Geschäftsbetreiber vertreten sind.

Für Anfang März haben sich die Händler etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sie machen den Rödertalpark zum Fitness-Tempel. Drei Tage lang können sich Kunden und auch andere Interessenten zu gesunder Lebensweise beraten lassen oder bei Yoga, Zumba, Zirkeltraining und Co. mitmachen. Nahezu jede volle Stunde gibt es ein anderes sportliches Angebot zum Ausprobieren. Und das alles kostenlos.

Für Bewegung begeisterm

Für die Umsetzung der lange im Vorfeld geplanten Aktion holte sich die Werbegemeinschaft die in der Region bekannte Fitness- und Gesundheitstrainerin Dana Herrlich ins Boot. Es muss so um Ostern herum gewesen sein, erinnert sich die Ohornerin. Da bekam sie einen Anruf von einer Mitarbeiterin der Sächsischen Zeitung, die ihr erzählte, dass die Rödertalpark-Händler mit Sport- und Gesundheitstagen wieder ein bisschen mehr Leben in ihre Einkaufsmeile bringen möchten. Ob sie sich vorstellen könne, dabei mitzumischen, habe die Anruferin gefragt.

„Da das Rödertal auch mein Einzugsgebiet ist, sagte ich, dass wir gemeinsam sicherlich was Schönes auf die Beine stellen können“, erinnert sich die Trainerin. Dann war einige Monate Funkstille. Im August meldete sich schließlich der Leiter der Werbe-Interessengemeinschaft Hans-Jürgen Kleiner bei ihr. „Anfangs habe ich gar nicht so recht verstanden, was er will“, erzählt die durchtrainierte junge Frau. Das Telefonat vom Frühjahr sei zu der Zeit „sowas von weit weg“ gewesen. „Da hatte ich eigentlich schon einen Haken dran gemacht.“ Doch den Händlern war es durchaus ernst mit der Idee. Also startete man mit den Vorbereitungen.

Nach ihrer Motivation gefragt, muss die Ohornerin nicht lange überlegen. Sie liebt es, Menschen aller Altersgruppen für Bewegung zu begeistern, auch den letzten Sportmuffel zu motivieren. „Alles, was wir für unseren Körper tun, ist ein Zugewinn.“ Gerade in der heutigen Zeit, in der alle mehr oder weniger in eine sich immer schneller drehende Welt eingebunden sind, in der Stress mehr und mehr zum Dauerthema wird, sei Bewegung wichtiger denn je. Das führe häufig zu Bewegungsmangel und Fehlernährung. Die Folge davon ist, dass Blockaden im Körper entstehen. Symptome wie Verspannungen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Konzentrationsschwäche treten immer häufiger auf. Das wiederum könne schnell zu Krankheiten führen. Ein Teufelskreis, den es zu durchbrechen gelte.

„Darum sollte jeder für Ausgleich sorgen. Sich vital und gesund zu halten, sowohl geistig als auch körperlich, sind wichtige Voraussetzungen, um in der heutigen Welt bestehen zu können.“ Bewegung für Körper, Geist und Seele sei die beste Medizin und Altersvorsorge der heutigen Zeit. „Bewegung ist der einfache Weg in Richtung Gesundheit und Vitalität“, sagt Dana Herrlich, die ihr Team zum Event mitbringt.

Drei sportliche Tag

Vom 1. bis zum 3. März wolle man im Rödertalpark präsentieren, was es in der Region alles für tolle Offerten gibt. Angefangen von gesunder Ernährung über Präventionsangebote und sportlicher Betätigung bis hin zu Sportmode. In diesen drei Tagen habe jeder die Chance reinzuschnuppern und sich auszuprobieren. „Die guten Vorsätze zum neuen Jahr sind schließlich noch nicht so weit weg“, erklärt die Trainerin augenzwinkernd.

Dafür fanden die Organisatoren tolle Partner wie beispielsweise die Lifebalance GmbH aus Radeberg mit ihrem innovativen Präventions- und Fitnesskonzept oder die Bikegarage Sachsen als Fachleute in Sachen Outdoorsport. Sie alle bringen ihr Expertenwissen ein. „Auch die AOK Plus ist mit dabei.“ Kaufland und Sternenbäck-Filiale werden Vollkorn- und Dinkelbackwaren sowie andere gesunde Lebensmittel zur Verkostung anbieten und es wird in zwei Modenschauen Sportbekleidung bis hin zu Schuhen vorgeführt.

Den Abschluss der drei sportlichen Tage bildet eine große Zumba-Party. Kein Wunder: Zumba birgt durchaus ein gewisses Suchtpotenzial. Wer einmal dieses Tanz-Fitness-Workout gemacht hat, kommt nur schwer davon los. „Das macht einfach Spaß“, weiß Dana Herrlich. Genau das ist auch das Ziel der Macher: Zu zeigen, dass Bewegung Freude machen und ein gutes Gefühl hinterlassen kann.

