Der Ritzer mit der Glasscherbe Ein 20-jähriger Marokkaner griff kurz nach seiner Haftentlassung im April wahllos andere Leute an. Nun bekam er die Quittung.

Das Landratsamt im Pirnaer Schloss Sonnenstein. Auch hier griff der Marokkaner Menschen mit dem Messer an. © Archiv: D. Förster

Gerichtsbericht. Der junge Mann steht am Fenster. Er hat dem Vietnamesen den Rücken zugedreht. Der 43-Jährige hat an diesem 14. April gegen 10.45 Uhr einen Termin bei der Ausländerbehörde im Landratsamt in Pirna. Er wartet auf einem Stuhl, ordnet seine Papiere. Plötzlich stürzt der Unbekannte auf ihn zu, tritt dem Vietnamesen auf den linken Fuß, ritzt ihm mit einer schnellen Handbewegung in die Wange und wendet sich ab. Der 43-Jährige ruft um Hilfe, schreit nach der Polizei. Blut läuft seine Wange hinab. Ein Behördenmitarbeiter eilt ihm zu Hilfe.

„Schmerzen haben ich keine mehr, die Wunde war nicht so tief, aber ich habe nach der Sache vier Kilogramm abgenommen, kann nicht mehr so gut schlafen. Ich hatte Angst mich dadurch mit HIV infiziert zu haben“, erklärt der Vietnamese am Dienstagnachmittag am Amtsgericht Pirna. Er habe zwar Glück gehabt. Doch müsse er sich ständig an den Angriff erinnern.

Anderen Leuten geht es ähnlich. Zwei Dresdner, einer davon behindert, und drei arabische Asylbewerber wurden ebenfalls zwischen dem 14. und 22. April dieses Jahres in Dresden und im Asylbewerberheim Schmiedeberg Opfer des jungen Marokkaners – teilweise kurz hintereinander an einem Tag. Der Mann musste sich jetzt am Amtsgericht verantworten. Drei vollendete gefährliche Körperverletzungen, zwei Versuche und ein Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in Schmiedeberg werden dem nun 20-jährigen Angeklagten vorgeworfen.

Jedes Mal soll der junge Asylbewerber ein selbstgebautes Messer und eine acht Zentimeter lange Glasscherbe dabei gehabt haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Ritzer, bei seinen Attacken die spitzen Waffen und sogar Rasierklingen eingesetzt hat. Wahllos habe der 20-Jährige seine Opfer angegriffen, nur wenige Tage, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Dort hatte der Asylbewerber eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen.

„Ich sehe mich eigentlich als ganz normal an“, beteuert der Angeklagte vor Gericht. Er räumt die Taten ein, an die er sich erinnert. „Zu der Zeit hatte ich aber psychische Probleme, hörte Stimmen. Und ich fühlte mich bedroht.“ Er habe damals viel Bier getrunken und Drogen genommen – immer dann, wenn er das Geld dazu hatte. Im Asylheim in Schmiedeberg war der Marokkaner schon als aggressiv berüchtigt. „Man hat mich vor dem Mann gewarnt, als ich hier unterkam“, erinnert sich einer der angegriffenen Asylbewerber, der sich noch gegen den Ritzer zur Wehr setzen konnte.

Eine verminderte Schuld wegen etwaiger psychischer Probleme kann der Gutachter nicht feststellen. Auch seien die Angaben des Angeklagten zu seiner Vergangenheit widersprüchlich. Der Marokkaner sei vermutlich 2013 gegen den Willen seiner Eltern in Richtung Spanien ausgereist. Da er sich in Deutschland ein besseres Leben erhoffte und dort Leute kannte, reiste er im August 2014 in die Bundesrepublik ein. Er wurde in Asylheimen in Chemnitz, Dresden und Langburkersdorf einquartiert, fiel aber immer wieder negativ auf – wegen Diebstählen und Drogendelikten. Verurteilungen mit Geldstrafen folgten.

Dieses Mal kommt der 20-Jährige nicht so glimpflich davon. Das Pirnaer Schöffengericht verurteilte den Nordafrikaner nach Jugendstrafrecht zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Monate mehr Haft gefordert, die Verteidigung hielt eine einjährige Gefängnisstrafe auf Bewährung unter strengen Auflagen für angemessen. Das Gericht sieht das anders: „Die Leute, die Sie angriffen, hatten Glück. Es ist Zufall, dass sie noch relativ glimpflich davon gekommen sind. Ihre Schuld steht fest und sie bleiben in Haft.“

zur Startseite