Der Ritter aus Possendorf Jörg Recknagel leitet die Mittelaltergruppe des Kulturvereins Dohna – und weiß als Adliger das Schwert zu führen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Jörg Recknagel ist Burchardus de Rabinowe, der Burgherr von Rabenau. © Karl-Ludwig Oberthür Jörg Recknagel ist Burchardus de Rabinowe, der Burgherr von Rabenau.

An Helmen mangelt es Jörg Recknagel nicht – seine Sammlung ist groß.

Auch Handschuhe gehören zur Sammlung dazu.

Welche Grenzen er einst verteidigte, zeigt die selbst gemalte Karte der Burggrafschaft Dohna.

Oberhau, Mittelhau, Unterhau und König“, sagt Jörg Recknagel und schwingt dabei den Einhänder lässig vor meiner Brust, bis das Schwert schließlich von oben kommt und kurz vor meiner Schädeldecke stoppt. Spätestens jetzt wäre ich hinüber oder wenigstens außer Gefecht gesetzt. Meine Versuche, die gezielten Streiche meines Gegenübers mit Waffe und Schild abzuwehren, enden schon nach dem ersten „Oberhau links“ kläglich in einem wirren Rumgefuchtel. Also noch einmal – nur Übung macht den Ritter: Oberhau, Mittelhau, Unterhau, König.

Der Müllmann staunt nicht schlecht, als er an einem Dienstagvormittag in Possendorf die Tonnen leert und vor einem modernen Eigenheim zwei Männer in Kettenhemd und Gambeson, einer textilen Rüstung, wie im Mittelalter kämpfen sieht. Wir befinden uns ja auch auf der Rittergutsgasse. Eine passendere Adresse könnte es für Jörg Recknagel nicht geben, der mit seiner Familie seit 2006 dort wohnt. Der Einzelhandelskaufmann, der im Media-Markt in Nickern beruflich nur mit modernster Technik zu tun hat, reist in seiner Freizeit bis zu achthundert Jahre zurück, in die Blütezeit der Burggrafen von Dohna.

Dann wird Jörg Recknagel, Jahrgang 1970, zu Burchardus de Rabinowe, zu einem Dienstmann derer von Donin, also der Dohnaer, die dem Landadligen die Burg in Rabenau als Lehen gaben. Die Figur ist historisch verbürgt, sie wird wie der Ort 1235 erstmals urkundlich erwähnt. Viel mehr, sagt Recknagel, sei über Burchardus allerdings nicht bekannt, weder sein Geburtsdatum noch sein Todestag.

Die Rabenauer, die ursprünglich wohl aus dem Alpenraum kamen, wie der um einen Raben ergänzte Steinbock in ihrem rot-gelben Wappen vermuten lässt, gehörten zu den Lokatoren, die Siedler in den Urwald holten, den Miriquidi. Jeder Ankömmling bekam eine Hufe Land, also ein landwirtschaftliches Gut, das groß genug war, um eine Familie ernähren zu können. Höckendorf zum Beispiel ist bereits im frühen 13. Jahrhundert so entstanden.

Schwerer Schutz

„Ritter war damals ein angesehener Beruf“, sagt Recknagel. Und ein schwerer dazu. Nicht zuletzt der Kleidung wegen, die bei Kämpfen gut dreißig Kilogramm auf die Waage brachte. Das gleiche Können vorausgesetzt, entschied über Sieg oder Niederlage nach höchstens vier Minuten meistens die Kondition der Männer. „In der Regel war es nicht das Ziel, den Gegner zu töten, sondern ihn festzusetzen, seine teure Rüstung zu behalten und ihn selbst gegen ein gutes Lösegeld wieder freizulassen“, erklärt Jörg Recknagel. Ein Ritter war wertvoll, er galt als Beschützer, dessen Ausbildung vom Pagen über den Knappen mindestens zehn Jahre dauerte.

Bei Jörg Recknagel sind es mittlerweile mehr als zwanzig Jahre, und er lerne noch immer dazu, wie er betont. Historisch interessiert war er schon länger, 1996 dann hatte er auf dem Mittelalterfest in Weesenstein so richtig Feuer gefangen und sein erstes Schwert gekauft. Heute ist es nach zahllosen Schaukämpfen total zerschrammt. Es gehört zu einem ansehnlichen Arsenal von Waffen und Helmen, die in Recknagels Wohnzimmer gleich neben dem Flachbildfernseher aufgereiht sind.

„Den mache ich nur selten an“, sagt er. Viel lieber liest er Bücher, die sich mit regionaler Geschichte und dem Mittelalter befassen, wie die der Leipziger Autorin Sabine Ebert. Ihre Lesungen zu ihrem neuen Roman „Schwert und Krone“ in Meißen und Freital hat Recknagel Anfang März gewandet und waffenklirrend begleitet, unterstützt von Gleichgesinnten der von ihm geleiteten Fachgruppe Mittelalter des Kulturvereins Dohna, die sich Domus Donin nennt, Haus Dohna.

Die derzeit 18 Mitglieder starke Gruppe, zu der zum Beispiel auch der Freitaler Grünholzdrechsler Michael Stibane und die Töpferin Ruth Schönfeld aus dem Kirnitzschtal gehören, widmet sich seit acht Jahren der Geschichte der damals zu Böhmen gehörenden Burggrafschaft Dohna. Die Männer, Frauen und Kinder stellen sowohl das ritterliche, handwerkliche als auch das Leben der einfachen Leute in der Zeit von 1143 bis 1402 in den damaligen Grenzen zwischen Gottleuba und Weißeritz dar. Zur Veranschaulichung malte Recknagel eine zwei Quadratmeter große Karte, die in diesem Jahr erstmals auf verschiedenen Märkten aufgestellt wird.

Auf Burgen und Festen

Etwa ein Dutzend Mal baut Domus Donin zwischen Frühling und Herbst sein Zeltlager auf, etwa beim Blütenfest in Borthen und über Pfingsten in Weesenstein. Mit weniger aufwendigen Projekten belebt Recknagels Truppe, die dem Mittelalter rein ehrenamtlich frönt, auch Feste in Lauenstein und Tharandt und das Sommerfest der Künste in Bannewitz. In diesem Jahr präsentieren die Leute um Burchardus de Rabinowe erstmals beim Mittelalterlichen Osterspectaculum auf Schloss Burgk in Freital Ausrüstung und Bewaffnung und zeigen deren Handhabung.

„Historisch korrekt“, betont Recknagel, dem es nicht nur auf den Schauwert ankommt. Er hat sich intensiv mit dem Thema befasst, sämtliche verfügbare Veröffentlichungen studiert und in der Landschaft nach Spuren gesucht. Ihm ist wichtig, die Rolle der Dohnaer, die heute gemeinhin abwertend als Raubritter bezeichnet werden, ins rechte Licht zur rücken. „Sie waren ein sehr altes und verdienstvolles Adelsgeschlecht“, sagt Recknagel. Deren Untergang besiegelten die bis dahin eher unbedeutenden Wettiner in der sogenannten Dohnaeschen Fehde, bei der 1402 auch der Weesenstein verloren ging.

Immerhin stehen Burg und Schloss noch, keine Frage also, wo Jörg Recknagel vor zwölf Jahren seine Katrin geheiratet hat: „Natürlich standesgemäß auf dem Weesenstein“, sagt der freundliche Ritter lachend. Dann zückt der Vater von zwei jugendlichen Töchtern wieder seinen Einhänder und bringt mich schon nach Sekunden in Bedrängnis: „Oberhau, Mittelhau, Unterhau und König.“ Ich gebe auf.

Die nächsten Termine von Domus Donin: 16. Mittelalterliches Osterspectaculum auf Schloss Burgk in Freital, 15. bis 17. April; 43. Borthener Blütenfest, 5. bis 7. Mai; 26. Mittelalterfest Weesenstein, 3. bis 5. Juni.

