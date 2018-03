Der Ringwall und kein Ende Kreisgärtnermeister Rainer Ludwig sieht die Umgestaltung auf dem Kamenzer Reinhardsberg kritisch: „Der Standort ist zu trocken.“

Auf dem Berg verschwinden auch die großen Robinien. © Matthias Schumann

Kamenz. Etwa 60 Jahre hat Rainer Ludwig am Osthang des Reinhardsberges in Kamenz gewohnt. Mittlerweile ist der 75-Jährige umgezogen, auch, weil die Bewirtschaftung des großen Grundstückes am Berg zu beschwerlich geworden war. Anteil an der Umgestaltung der Erhebung durch das Landratsamt nimmt der langjährige Kreisgärtnermeister natürlich immer noch. Dass etwas getan werden musste, liege auf der Hand, meint der Naturfreund. Vor allem die verfallene Kleingartenanlage musste verschwinden. Aber auch der viele Wildwuchs auf dem Berg war nicht mehr schön gewesen. So war das Flächennaturdenkmal praktisch für die Naherholung verloren. Das könnte sich nun also ändern.

Allerdings sieht Rainer Ludwig die Vernichtung der Robinie auf dem bronzezeitlichen Ringwall nach wie vor mit Stirnrunzeln. Zum einen, weil ihm die abwertende Einordnung des Baumes als „nichtheimisches Gewächs“ inzwischen zu weit geht. „Die erste Robinie in Europa wurde 1601 in Paris gepflanzt. Damit dürfte sie mittlerweile zu uns gehören.“

Zum anderen bewähre sich der robuste Baum mit amerikanischen Wurzeln gerade auf Trockenstandorten sehr gut. „Der Ringwall auf dem Reinhardsberg ist ein solcher. Er ist natürlich der Sonne im besonderen Maße ausgesetzt. Außerdem trotzen die Robinien auch Winter und Wetter besser, als andere.“ Es hätte also genügt, den Wildwuchs zu beseitigen und den Ringwall mit der jetzigen Bepflanzung zu ordnen. „Ich befürchte, dass dort oben eine andere Baumart, zum Beispiel die Stieleiche, nur mit großem Pflegeaufwand großgezogen werden kann. Vielleicht geht der Vorsitzende des städtischen Umweltausschusses ja dann täglich mit der Gießkanne hoch?“ Falls die Neuanpflanzung scheitere, hätte dies auch Auswirkungen auf den Bautzner Berg. „Er würde dann zur Windpfeife.“

