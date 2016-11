Der Retter des Zwingers Hubert Georg Ermisch starb vor 65 Jahren. Vor und nach dem Ersten Weltkrieg restaurierte er Dresdens berühmte Bauwerke.

Der Zwinger ohne seinen Architekten Matthäus Daniel Pöppelmann und den Bildhauer Balthasar Permoser ist undenkbar. Hätte es aber reichlich 200 Jahre später Hubert Georg Ermisch nicht gegeben, könnten wir die Einzigartigkeit des Barockwunders heute vielleicht nicht bestaunen.

Am 11. November vor 65 Jahren starb Ermisch in Dresden, der Stadt, in der er 1883 auch zur Welt gekommen war. 1951 war zudem das Jahr, als er am 7. Oktober, kurz vor seinem Tod, noch den Nationalpreis der jungen DDR erhalten hatte. Der Zwinger befand sich mitten im Wiederaufbau nach den schweren Beschädigungen im Zweiten Weltkrieg. Das Kronentor und die Langgalerien waren bereits rekonstruiert. Die Wiedererrichtung sollte bis in die 1960er-Jahre dauern und von Max Zimmermann fortgesetzt werden.

Ermisch wird zuweilen als „Retter des Dresdner Zwingers“ bezeichnet – ein Ruf, den sich der Architekt und Denkmalpfleger bereits von 1924 bis 1936 erworben hatte, als er die Zwingerbauhütte leitete. Schon damals mussten umfangreiche Restaurierungen vorgenommen werden. Das Bauwerk war 1813 bei der Schlacht um Dresden sowie 1849 beim Dresdner Maiaufstand zum Teil zerstört worden.

Für seine Aufgaben war der Sohn eines Archivars durch sein Architektur-Studium an den Technischen Hochschulen in München und Dresden prädestiniert. Bevor er in seiner Heimatstadt aktiv wurde, war er nach dem Ersten Weltkrieg Regierungsbaurat in Leipzig und Bauleiter im dortigen Universitätsklinikum. In Dresden hat Ermisch nicht nur im Zwinger seine Spuren hinterlassen. Das Japanische Palais ließ er zur Sächsischen Landesbibliothek umbauen. Dort restaurierte er von 1927 bis 1935 auch Malereien von Gottfried Semper. Ab 1939 arbeitete Ermisch für die Dresdner Kunstsammlungen.

Nach 1945 war er außerdem mit dem Wiederaufbau der Hofkirche beauftragt. Auch die beschädigte Semperoper wurde von Ermisch gesichert. Seine letzte Ruhe fand der Stadtsohn auf dem Johannisfriedhof in Tolkewitz. Eine späte Ehrung wurde ihm ganz in der Nähe des Zwingers zuteil: Seit 1991 heißt eine Straße nach ihm.

