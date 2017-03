Der Retter des Endreims Witzigkeit kennt keine Grenzen in diesen Tagen in Dresden. Die Humorzone ist eine Spielstraße für große Kinder.

Irre der Blick, doch genial das Wort: Rainald Grebe in Bestform. © andreas weihs

Palmöl aus Malmö, Mietwagen aus Wiesbaden und eine Misswahl in Wismar. Rainald Grebe war zur Weiterbildung auf einem Kongress für unreine Reime, sagt er. Und doch fragt er sich am Donnerstagabend im ausverkauften Alten Schlachthof, welche Rapper eigentlich den guten alten deutschen Endreim auf dem Gewissen haben. Die Fantastischen Vier schon mal nicht, die reimten noch handwerklich astrein. Irgendwas muss seitdem schiefgelaufen sein – und das nicht nur in der Welt der Reime.

Kaum ein Künstler versteht es wie Rainald Grebe, bei seinen Besuchern Lachtränen und Tränen der Ergriffenheit innerhalb von Minuten miteinander verschmelzen zu lassen. Grebes dreistündige, gewohnt anarchische Abrechnung mit

einem absurden Wesen namens Mensch gehörte zweifellos zu den Höhepunkten der dritten Auflage der Dresdner Humorfestspiele namens Humorzone.

80 Spaßmacher an fünf Tagen auf elf Bühnen in der Stadt – so viel geballte Witzigkeit war selten. Alles ist dabei: Klassisches Kabarett, Comedy, Lesungen und Musik. Und das Festival trifft in einer vom alltäglichen Hass gebeutelten Gesellschaft ganz offensichtlich einen Nerv. Der Zuschauerzuspruch ist gewaltig. Laut Agentur waren am Donnerstag sechs von zehn Shows ausverkauft. Bei den anderen seien nur wenige Plätze frei geblieben. Neben bundesweit bekannten Größen wie Grebe und Knacki Deuser gab es auch schwarzen Humor mit Dave Davis und eine Migrantenscheune, quasi als Integrationsprogramm der Humorzone, zu erleben.

Am Freitag standen unter anderem Hennes Bender und Torsten Sträter im Boulevardtheater auf der Bühne. Außerdem hatte die Oralneurotikerselbsthilfegruppe aus Dresden ein Heimspiel im Bärenzwinger. Während die Show von Ausbilder Schmidt am Samstag in der Schauburg schon ausverkauft ist, gibt es für Konrad Stöckel, Roberto Capitoni, Thomas Nicolai, Katie Freudenschuss und einen Newcomer-Wettbewerb noch Restkarten.

Am Sonntag folgt die große Abschlussgala im Alten Schlachthof, zu der sich dann auch Schirmherr Olaf Schubert die Ehre geben wird. (SZ/hbe)

