Der Retter

© Marko Förster

Gleich zweimal wurde das Theaterstück „Der Retter der Stadt Pirna – Theophilus Jacobäer“ am Wochenende auf dem Pirnaer Markt aufgeführt. Der Apotheker wurde für die ihm zugeschriebene Rettung der Stadt während des Dreißigjährigen Krieges berühmt. Als Pirna von schwedischen Truppe besetzt war, drohten diese damit, die Stadt niederzubrennen. Um diese zu verhindern, ritt Jacobäer am 15. September 1639 an den Hof nach Dresden zur sächsischen Kurprinzessin Magdalena Sibylle von Brandenburg-Bayreuth, einer Freundin der schwedischen Königin. Die Kurprinzessin schrieb einen Bittbrief an den Befehlshaber der schwedischen Truppen, der daraufhin auf das Feuerlegen verzichtete und mit seinen Soldaten weiterzog. Umrahmt wurden die Aufführungen vom Reimsprecher Theo Theodor und mehreren Konzerten. Foto: Marko Förster

