Der Rekordmeister vergrößert seine Titelsammlung Der Blasewitzer Christian Haupt erringt in Dresden einen bemerkenswerten Erfolg – unter erschwerten Bedingungen.

Dresdens Christian Haupt feierte einen großen Sieg. © c by matthias rietschel

Auch die 3. Internationale Ostdeutsche Tennis-Meisterschaft brachte in Dresden sehr guten Sport. Dafür sorgte allein schon die Teilnahme von 19 Ranglistenspielerinnen und -spielern aus ganz Deutschland. Nur das Wetter spielte erneut nicht mit. So musste das Turnier unter das schützende Dach der Halle in der Hepkestraße umziehen – und auch die Endspiele fanden wegen des Regens dort statt. Christian Haupt (Blau-Weiß Blasewitz) ließ sich davon nicht beeindrucken. Sachsens Tennis-Rekordmeister feierte einen klaren Erfolg und vergrößerte seine schon ansehnliche Titelsammlung weiter. Für die Überlegenheit des 32-jährigen Blasewitzers spricht, dass er im gesamten Turnierverlauf ohne jeden Satzverlust blieb. Nach dem 6:2, 6:0-Halbfinalsieg gegen Ben Brandherm (Berlin-Friedrichshagen) machte er auch im Endspiel mit dem Überraschungsfinalisten Tim Wittig (RC Sport Leipzig) beim 6:0, 6:2 kurzen Prozess.

Bei den Frauen war ein ähnlich gutes Abschneiden der Dresdner Asse schon deshalb nicht zu erwarten, weil die aktuelle Landesmeisterin Emily Welker (Blau-Weiß Blasewitz) nicht dabei war. Die 16-Jährige bestreitet in dieser Woche in Bosnien-Herzegowina ein ITF-Weltranglistenturnier der Junioren und steht dort nach überstandener Qualifikation bereits im Hauptfeld. Als beste Dresdnerin zog die 18-jährige Christina Schöner (Blasewitz) ins Halbfinale ein und errang damit einen bemerkenswerten Erfolg. Dort war sie aber bei der 3:6, 0:6-Niederlage gegen die spätere Siegerin Lena Greiner (Grün-Weiß Gifhorn) chancenlos. Die 16-jährige deutsche Jugendmeisterin wurde auch im Endspiel mit dem 6:4, 6:3-Sieg gegen Tizia Brocks (TC an der Schirnau Kaltenkirchen) ihrer Favoritenrolle gerecht. (bec)

zur Startseite