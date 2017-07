Der Reiz des Verbotenen Am Rückhaltebecken Mordgrundbach tummeln sich bei dieser Hitze die Badelustigen. Obwohl das teuer werden kann.

Das Baden in der Hochwasserschutzanlage ist verboten, das ist auch deutlich ausgeschildert. © Marko Förster

Etwas abgelegen zwischen Hellendorf und Oelsen und doch in diesen Tagen gefragt: das Gelände um das Hochwasserrückhaltebecken Mordgrundbach. Obwohl die Schilder nicht zu übersehen sind, wimmelt es vor allem am Wochenende von Badegästen. Die Landestalsperrenverwaltung weist noch einmal auf das Verbot hin und kündigt Kontrollen an. Die Strafen können dabei in die Hunderte Euro gehen. (mf)

