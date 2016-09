Der Reiz des Nichtwissens David Pinzer zeigt in der Rathausgalerie verwunschene Orte. Um die soll sich jeder seine eigene Geschichte bauen.

David Pinzer stellt im Rathaus in Roßwein „verwunschene Orte“ aus. Zur Ausstellungseröffnung am Freitag um 19 Uhr erzählt er mehr über seine Suche nach verlorenen Plätzen. Musikalisch unterhalten an diesem Abend Anika und Aline Cyrnik sowie Niklas Heynert. © Dietmar Thomas

Zehn Jahre ist es her, dass David Pinzer sein Faible für alte Gebäude entdeckt hat. In Dresden sei er damals in eine alte Fabrik gegangen. Seitdem üben sogenannte „Lost Places“ – also verlorene Orte – einen besonderen Reiz auf ihn aus. Mit Gleichgesinnten tauscht er sich darüber nicht nur online in verschiedenen Gruppen aus, sondern plant Touren zu solchen Ort, die ihn und weitere Fotografen faszinieren. Für ihn ist es selbstverständlich, dass er nicht verrät, wo seine Fotomotive stehen. „In ganz Europa“, sagt er nur allgemein. Auch sonst ist es üblich, sich nicht über Lost Places auszutauschen, damit der Charme dieser Plätze noch lange erhalten bleibt.

Fast 40 solcher „verwunschenen Orte“, wie sie Pinzer bezeichnet und wie er auch seine Ausstellung in Roßwein überschrieben hat, sind mittlerweile in der Rathausgalerie zu sehen. Am Freitagabend wird er ab 19 Uhr zur Ausstellungseröffnung einige Worte zu seinen Werken sagen. Er selbst liebt es, solche Orte und die Spuren dort zu entdecken. „Zwar kann man einiges über die Immobilien im Internet recherchieren. Doch ich will gar nicht alles wissen. Durch das, was ich sehe, entsteht ein Kopfkino und zu jedem Bild eine eigene Geschichte“, erzählt der 36-Jährige.

Reizvoll findet er diese Art Fotografie auch, weil man heutzutage übers Internet alles sehen könnte, den Grand Canyon genauso wie die Freiheitsstatue – auch, wenn man nie dort gewesen ist. Diese alten, im Prinzip nicht zugänglichen Gebäude haben noch so ihre Geheimnisse. Ihn selbst hat am meisten ein ehemaliges Hotel im Harz verblüfft. Das steht seit einem Brand leer. Binnen kurzer Zeit habe sich in den Räumen Moos ausgebreitet. „Ein mit Moos bewachsenes Bett ist eines meiner Lieblingsmotive“, sagt Pinzer. Abzüge seine „verwunschenen Orte“ können Zuschauer gern kaufen. Ansonsten verdient der Fotograf seine Brötchen mit Auftragsarbeiten aller Art. Seit 2011 ist er selbstständig. Vorher studierte und arbeitete er an der TU in Dresden.

Ines Lammay, die die Rathausgalerie in Roßwein organisiert, ist bei einer Messe auf David Pinzer und seine Arbeiten aufmerksam geworden. Auch sie gehe gern in alte Häuser, um zu fotografieren und Funktionalität neu zu entdecken. „Wo gibt es heute noch Fenster mit Wasserrinnen im Schenkel?“, fragt sie.

