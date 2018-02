Der Reiz des Kanaldeckels

Stefan Paubel (65) hat zwei Bücher über Kanaldeckel herausgebracht.

Jeder halbwegs ambitionierte Fotograf hat irgendwann die Idee, eine Serie zu fotografieren. Irgendwelche Dinge, die einen gemeinsamen Oberbegriff haben. Mancher fotografiert dieselben Personen über mehrere Jahre hinweg, andere besuchen immer wieder denselben Ort, wieder andere fotografieren Bäume, Türen, Fenster, Kirchen, Bäume. Stefan Paubel fotografiert Kanaldeckel. Denn wer meint, dass die doch alle gleich aussehen, der irrt. Der 65-Jährige weiß es nur zu gut. Geboren wurde er zwar in Heiligenstadt, doch seit Jahrzehnten lebt und arbeitet er in Berlin, unter anderem als Fotografiker. Er hat aber auch den Beruf des Drehers erlernt und seinen Diplom-Kunst- und Kulturwissenschaftler in der Tasche. In Weißensee, wo er wohnt, fotografierte Stefan Paubel 2011 bewusst seinen ersten Kanaldeckel, entdeckte, wie sehr sich einer vom anderen unterscheidet, dass es zig Hersteller und Formen gibt. Und er merkte auch, dass alte Kanaldeckel gefährdet sind. Denn sie werden bei Straßenbauarbeiten gegen neue Einheitsfabrikate ausgetauscht. Ein bedrohtes Kulturgut. Also zog er los, zu Fuß und mit dem Fahrrad und arbeitete rund 1 000 Berliner Straßen ab. Binnen fünf Jahren hatte er 3 500 Bilder gemacht. Seinen Schätzungen zufolge wurden in der Zeit 10 Prozent der schweren Deckel ausgetauscht. Er fand Deckel, deren Zwischenräume noch original mit Holz ausgefüllt waren. Später wurden die Stellen mit Kleinpflaster oder Beton gefüllt. Manchmal wächst auch Gras darin. Es sind die Details, die den Reiz ausmachen. Am Ende verlegte er sein Buch „Alte Kanaldeckel in Berlin“ auf eigenes Risiko in der Nora-Verlagsgemeinschaft Berlin. Er weiß mittlerweile, dass er mit dem Buch ein Zeitdokument erstellt hat: „Es ist ein Katalog des Vergessens.“

Inzwischen umfasst Stefan Paubels Sammlung 8 000 Bilder aus aller Welt. Sie zeigen runde und eckige Kanaldeckel, solche mit Fahrbahnmarkierungen und auch welche mit Sicherheitsverschraubungen. Manchmal ist der Hersteller vermerkt, zuweilen sogar das Herstellerjahr. Und immer wieder finden sich die drei Buchstaben „K“ (Kanalisation), „S“ (Schmutzwasser) und „R“ (Regenwasser).

Also ließ Band 2 nicht allzu lange auf sich warten. „Alte Kanaldeckel in Europa“ ist gerade erst erschienen und zeigt die gusseisernen Abdeckungen aus 120 Kommunen – von Ahlbeck bis Zwickau. Wroclaw und St. Petersburg sind ebenso vertreten wie London und Paris. Aber auch Dresden, Senftenberg, Cottbus und Hoyerswerda finden sich in dem Buch wieder. Stefan Paubel absolviert seine Reisen meistens per Zug und vor Ort dann zu Fuß. Findet er einen alten Kanaldeckel, was die Zeitspannen zwischen 1850 und den 1970er-Jahren meint, fegt er ihn mit dem stets mitgeführten Handfeger ab und fotografiert den Deckel dann einfach von oben. Mittlerweile senden ihm andere Fotografen Bilder zu und manchmal bittet er auch um Hilfe, zum Beispiel im Falle Hoyerswerdas. Da hatte er gehört, dass es Kanaldeckel mit dem Stadtwappen geben soll, nur wusste er nicht wo und hatte sie bei seinem eigenen Besuch nicht gefunden. Nun – das Bild in der Langen Straße war schnell gemacht. Und so findet es sich jetzt im Buch wieder, neben Motivdeckeln aus Karlovy Vary und Koblenz. Denn hierbei macht der Autor Ausnahmen. Die schönen Motivdeckel sind meist jüngeren Datums, kamen seinen Erkenntnissen nach erst vor gut 30 Jahren in Mode.

Alte Kanaldeckel in Berlin, ISBN 978-3-86557-433-6;

Alte Kanaldeckel in Europa, ISBN 978-3-86557-448-0, Preis jeweils 49 Euro. Beide Bücher sind in einer Auflage von 350 Stück erschienen. Je nach Nachfrage lassen sie sich in kleiner Auflage nachdrucken.

