„Der Reiter darf nicht sterben“ Ein junges Mitglied rührt die Werbetrommel für das wichtige Treffen der Kleingärtner – und appelliert an die Älteren.

Es geht um die Zukunft der Kleingartenanlage „Am Reiter“ in Riesa. © Sebastian Schultz

Die Sache mit der Kleingartenanlage Reiter lässt Ralf Legler keine Ruhe. Es müssen so viele Mitglieder wie möglich zur Versammlung am 18. März im Sachsenhof kommen, sagt der Riesaer. Es gehe um nichts weniger als die Zukunft der Sparte. Und die sei nicht nur für junge Familien wichtig. „Gerade ältere Leute brauchen ihren Garten“, meint Legler. Senioren, die ihre Parzellen aufgegeben haben, würden oft binnen kurzer Zeit stark abbauen.

Momentan habe er den Eindruck, dass viele Kleingärtner sagen: „Es wird schon irgendwie weitergehen.“ Gleichzeitig gebe es aber Vorbehalte quasi gegen jeden, der sich als Vorstandskandidat zu erkennen gibt. Aus Sicht von Legler ist das der falsche Weg. Denn wenn es keinen Vorstand gibt, stehen der ganze Verein und die Sparte auf dem Spiel. Der 39-Jährige appelliert vor allem an die Älteren, sie sollten die Vergangenheit abhaken und „der jüngeren Generation auch mal was zutrauen“. Auch er selbst überlege, am 18. März zu kandidieren. „Ob ich gewählt werde, weiß ich nicht.“ Aber es müsse auf jeden Fall weitergehen mit dem Reiter, unterstreicht Legler. „Die Anlage darf nicht sterben.“ (SZ/ewe)

Die Mitgliederversammlung des Kleingartenvereins findet am Sonnabend, 18. März, 10 Uhr im Sachsenhof statt.

