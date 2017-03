Der Reformator aus Großenhain Als Christoph Kolumbus 1492 Amerika entdeckte, wurde Casper Borner in Hayn geboren. Er wurde ein wichtiger Anhänger von Luther und Melanchthon.

Caspar Borners Bildnis steht in der wieder aufgebauten Leipziger Paulinerkirche. © Dietmar Heidrich

In Großenhain gibt es – etwas versteckt – die Caspar-Borner-Straße als Abzweig der Kupferbergstraße. Eine erklärende Tafel findet sich dort noch nicht. Dabei handelt es sich bei Caspar Borner um einen großen und verdienstvollen Gelehrten der Universität Leipzig. Er ist in einer wohlhabenden Großenhainer Familie geboren worden und begann mit 15 Jahren das Studium in Leipzig. Vorher muss er die Alte Lateinschule in Hayn besucht haben. Er schrieb später, dass er sich noch gut an die schmerzhaften Schläge der Lehrer erinnern kann.

1509 legte er das Abitur ab. Borner avancierte in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zu einem der angesehensten und verdienstvollsten Gelehrten, Theologen und Humanisten an der Leipziger Alma Mater. Er war dreifacher Rektor und spielte eine beachtliche Rolle im Reformationsgeschehen dieser Zeit.

Erster evangelischer Uni-Rektor

1539/40 war er als erster evangelischer Rektor der Universität berufen worden. Caspar Borner hatte Verbindung zu Melanchthon in Wittenberg, dem bekanntesten Unterstützer der Anliegen von Luther und arbeitete auch zeitweise dort. In Leipzig bewirkte er dann die reformatorisch-humanistische Neuorientierung. Als Höhepunkt war die Weihe der Paulinerkirche zur evangelischen Universitätskirche St. Pauli 1545 durch Martin Luther anzusehen.

Der jetzige Zeitpunkt ist geeignet, den Jubilar der Großenhainer Bürgerschaft wieder in Erinnerung zu rufen: das Reformationsjahr und Caspar Borners 525. Geburtsjahr fordern dazu heraus. Hinzu kommt, dass in Leipzig das sogenannte Paulinum, der Ort der alten Paulinerkirche, die 1968 einer Sprengung zum Opfer gefallen war, eben fertiggestellt ist und wieder zugänglich wird. Im Paulinum sind die Epitaphien Leipziger Universitätsgelehrter aufgearbeitet wieder aufgestellt worden. Es handelt sich um Gedenktafeln, die für die angesehensten Gelehrten von der Universität in Auftrag gegeben und bezahlt wurden. Auf ihnen werden mit Text und Reliefs die Verstorbenen geehrt.

Caspar Borner war 1547 – vor 470 Jahren – an der Pest gestorben. Er wollte als Rektor nicht, wie die meisten seiner Kollegen, die Stadt und seine Universität verlassen. Er musste außerdem mit ansehen, wie Leipzig belagert wurde. Entkräftet war er 55-jährig aus dem Leben geschieden, nur wenige Tage nach dem Sieg Herzog Moritz` und damit der Reformierten im Schmalkaldischen Krieg.

In die Geschichte ging der als edelmütig und uneigennützig beschriebene gebürtige Großenhainer allerdings auch aus einem anderen Grund ein. Die 1409 gegründete Leipziger Universität litt an Geldsorgen. Rektor Borner erreichte, dass die Alma Mater mit der Erhöhung der staatlichen Zuwendung um jährlich 2000 Gulden auf einen Schlag die reichste höhere Lehranstalt Deutschlands wurde. Das Geld stammte aus früherem Klostervermögen. Das ist ganz sicher Dr. Georg Kommerstedt zu verdanken, der Geheimer Rat und Kanzler unter dem sächsischen Kurfürst Moritz war. Der gebildete Kommerstedt erhofft sich vom Gedeihen der Hochschulen einen Prestigegewinn für das Herzogtum durch allgemeine Hebung des Bildungsniveaus. Der gebürtige Meißner setzte sich auch für die Uni ein, weil er Casper Borner gut kannte. Kommerstedt hatte das Kalkreuther Rittergut als Besitz erworben.

Auf dem Epitaph in der Leipziger Paulinerkirche ist Caspar Borner in Lebensgröße, im damaligen Gelehrtenmantel Schaube zu sehen. Sie Sockelplatte ist mit einer Eloge beschriftet, die die Verdienste des Wissenschaftlers und Reformators aufführt. In Leipzig wird die Caspar-Borner-Medaille für Verdienste um die Erneuerung der Universität verliehen.

