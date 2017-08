Der Raub der Europa Am 12. August findet in der ostsächsischen Kunsthalle eine Benefiz-Aktion statt. Im Angebot: Werstler und Cominotto.

Rolf Werstler, „Raub der Europa“, 2012, Linolschnitt, 46 x 59 cm, Limitpreis: 120 Euro. © Repro: Kunsthalle

Die Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz führt bereits zum neunten Mal eine Benefizauktion statt, bei der Künstler aus der Lausitz, aber auch Sammler und mit der Lausitz sympathisierende Künstler Werke einreichen, deren Erlös zur Hälfte der Stiftung zugutekommt. Mit dabei sind u.a. Rolf Werstler und Jürgen Cominotto. Beide greifen in ihren eingereichten Werken die Geschichte Europas auf. Nicht der Erdteil ist gemeint, sondern die schöne Königstochter, die von Zeus geliebt wurde. Der Göttervater wiederum musste sich der Angebeteten als Stier nähern, um mit ihr fliehen zu können und um nicht von seiner Gattin Hera erwischt zu werden. Drei Kinder entsprangen der Verbindung und ein ganzer Erdteil wurde nach ihr benannt.

Rolf Werstler wurde 1949 in Radeberg geboren, lebt seit 1989 in seiner Geburtsstadt als freischaffender Maler und Grafiker. In seinen Holz- und Linolschnitten widmet er sich oft mythologischen und biblischen Themen. Jürgen Cominotto, der 1952 in Bremen geborene Bildhauer, den es 1994 als Kreativtherapeut in der stationären Psychotherapie in die Oberlausitz verschlagen hat, schuf eine Europa aus Ton, die in entspannter Pose auf dem Rücken des Stiers ruht und mehr überlieferten griechischen Darstellungen ähnelt.

Die Kunstauktion findet am 12. September in der Ostsächsischen Kunsthalle Pulsnitz ab 14 Uhr statt. Birgit Weber, Beigeordnete des Landrates, wird selbst den Hammer schwingen, heißt es. Vorbesichtigungen sind in der Ostsächsische Kunsthalle Pulsnitz, Robert-Koch-Straße 12, donnerstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr möglich, heißt es ausdrücklich. (szo)

zur Startseite