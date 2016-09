Der rastlose Herr Roßmann In gut 40 Jahren hat Dirk Roßmann ein Drogerie-Imperium geformt. Jetzt wird er 70 und denkt nicht an Ruhestand.

Drogerie-König Dirk Roßmann in seinem Büro in Burgwedel (Niedersachsen): Der 70-Jährige steht einem Imperium vor, sagt aber von sich, neben der Arbeit 1 000 verschiedene Sachen zu tun – Tennis spielen, wandern, Schach spielen. © dpa

Das schönste Geschenk zum 70. Geburtstag gab es für Dirk Roßmann schon eine Woche vor dem runden Ehrentag: Dank der kleinen Greta wurde der Unternehmer zum dritten Mal Großvater. An diesem Mittwoch gibt es dann für den Gründer und Senior-Chef der Drogeriemarktkette Rossmann eine Geburtstagsfeier im ganz kleinen Kreis. Details verrät er nur wenige. Er sei nicht zu Hause: „Da habe ich keine Lust, den ganzen Tag ans Telefon zu gehen. Wir sind in einem Hotel, hier in Deutschland. Man kann ja auch so 70 werden.“

Den Grundstein zu seinem Erfolg legte Roßmann 1972 in Hannover. Zehn Jahre später war seine Kette mit 100 Verkaufsstellen Marktführer in Norddeutschland. Heute gehören zu seinem Reich 3 500 Läden – 2 000 davon hierzulande – und insgesamt mehr als 47 000 Mitarbeiter quer durch die Republik über Polen bis in die Türkei. Seit gut zehn Jahren läuft das Geschäft höchst solide, auch wenn der Chef zuletzt öfter über Preiskampf und Margendruck klagte. Auch Roßmann mischte da heftig mit – zimperlich war er nie.

Der Preiskampf in der Branche ist hart. Vor allem mit dem Rivalen dm liefert sich Rossmann auch öffentlich manche Auseinandersetzung. Wie Rossmann hatte dm-Gründer Götz Werner seine Drogeriemarktkette quasi aus dem Nichts erschaffen. Zur Vorlage der Rossmann-Zahlen 2015 schoss Roßmann wieder mal in Richtung seines Konkurrenten: „Weitere Preissenkungen von dm halte ich mathematisch nicht mehr für darstellbar.“ Schon heute gelte: „Wir haben eine ganze Menge an Artikeln in den Regalen, an denen wir nichts verdienen.“

Wachsen will Rossmann trotzdem, möglicherweise auch über Zukäufe. Wie auch dm hatte die Kette das Vakuum nach der Megapleite von Schlecker 2012 genutzt, um sich etliche Filialen in rentablen Lagen einzuverleiben. Fürs Jahr 2016 plant die Gruppe mit 200 Millionen Euro die Eröffnung von 260 neuen Märkten im In- und Ausland.

Viel gelacht und viel diskutiert

„Ich bin nun wirklich niemand, der den ganzen Tag zurückdenkt. Aber in meinem Alter bekommt das Zurückdenken schon eine andere Dimension“, sagt er.

In Magazinen rangiert er bei Vermögensaufstellungen regelmäßig ganz oben als einer der reichsten Deutschen. „Solche Statistiken mögen im Kern stimmen. Aber ich habe diese Milliardensumme ja nicht auf der hohen Kante“, sagte er 2014 einmal. Es bestehe ja nur theoretisch die Chance, alles zu verkaufen. „Und damit steht dann so ein Betrag in Rede. Was ich aber ständig habe, ist eine Riesenverantwortung gegenüber meinen Zehntausenden Mitarbeitern“, gab er zu bedenken. Der Unternehmer ist mit diversen Prominenten aus Gesellschaft, Sport und Politik verbandelt und selbst aus diversen Talkshows bekannt. Dort betont er mitunter, dass „die Reichen“ ja auch den Löwenanteil unserer Steuern zahlten. Kritiker wie Sahra Wagenknecht von der Linken halten dem entgegen, dass Reiche ja auch ständig ihr Vermögen mehrten.

Roßmanns Söhne Raoul und Daniel arbeiten inzwischen an Schlüsselstellen des Konzerns mit, Ehefrau Alice sowieso schon lange. „Ich habe nicht allein die Zügel in der Hand. Mein Sohn Raoul hat auf die Frage, wie es mit mir läuft, einmal gesagt, er hätte es sich schlimmer vorgestellt. Bei uns wird viel gelacht und viel diskutiert“, sagt er. Ob und wann er beruflich kürzertreten will? Dazu will Roßmann nicht viel sagen, betont aber: „Ich mache 1 000 verschiedene Sachen. Ich spiele Tennis, gehe wandern, spiele Schach. Ich lese ganz viel.“ (dpa)

zur Startseite