Der Radebeuler BC setzt seine Siegesserie fort Spitzenreiter gewinnt beim FC Oberlausitz II mit 1:0. Schöne trifft zum Tor des Tages.

Die Entscheidung für den RBC am Sonnabend in Neugersdorf: Richard Schöne (im Hintergrund) hatte den Ball am langen Pfosten aufs Tor geköpft. FCO-Keeper Kamke kratzte den Ball aus dem Kasten, aber das Leder war deutlich hinter der Linie. © L. Kollmann

Der Radebeuler BC bleibt in der Fußball-Landesklasse Ost das Maß aller Dinge. Der souveräne Tabellenführer setzte sich am 15. Spieltag im Spitzenspiel beim FC Oberlausitz Neugersdorf II (3.) mit 1:0 (0:0) durch und feierte damit seinen elften Sieg in Folge. Den entscheidenden Treffer auf dem Kunstrasenplatz in der Ebersbacher Jahnsportanlage erzielte Richard Schöne in der 53. Minute. Es war ein verdienter Sieg der Mannschaft von Trainer Matthias Müller, auch wenn die gastgebende Regionalliga-Reserve im Endspurt noch einmal mächtig für Gefahr im Radebeuler Strafraum sorgte.

Auffälligster Spieler auf dem Platz war RBC-Offensivmann Philip Heineccius, der von 2011 bis 2015 in Neugersdorf unter Vertrag stand. Der 29-Jährige war mit dem FCO aus der Landes- bis in die Regionalliga aufgestiegen und 2015 zu Budissa Bautzen gewechselt. Im Vorjahr schloss er sich dem Radebeuler BC an und avancierte auf Anhieb zum Führungsspieler bei den Karl-May-Städtern.

Heineccius war fast an allen Offensivaktionen beim Spitzenreiter beteiligt. In der ersten Halbzeit verzeichneten zunächst Richard Schöne (16.) und Erik Talke (24.) die ersten Chancen der Gäste, ehe Heineccius in der 26. Minute an FCO-Torhüter Patrick Kamke scheiterte. Nach dem Wechsel prüfte Marcus Benedict den Neugersdorfer Torwart, während Philip Heineccius einen Treffer nur haarscharf verpasste - sein Schuss landete an der Torumrahmung (77.). In der Schlussphase setzten die gastgebenden FCO-Youngster alles auf eine Karte, aber Pavel Frij (78.) und Antonin Zima (88.) konnten de Radebeuler Torhüter Christopher Schultchen nicht überwinden. Zum Glück.

Am kommenden Wochenende sind die Radebeuler spielfrei, da lediglich Nachholpartien anstehen. Am 18. März versucht dann der nächste RBC-Verfolger dem Team von Trainer „Lotte“ Müller ein Bein zu stellen. Der Tabellenvierte SV Rot-Weiß Bad Muskau gastiert im Weinbergstadion.

