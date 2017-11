Der Radeberger SV kommt unter die Räder Beim starken Tabellenzweiten TSV Niederndodeleben ist für das Team von Trainer Sebastian Hartmann nichts zu holen.

Friederike Brüning (links) – hier beim Heimsieg über Görlitz im Zweikampf mit Johanna Girbig – und ihre RSV-Frauen hatten beim Gastspiel in Niederndodeleben keine Chance. Das von Sebastian Hartmann trainierte Team aus der Bierstadt kam beim Tabellenzweiten mit 18:39 (8:21) unter die Räder. © Christian Kluge

Am vergangenen Sonnabend reisten die Radebergerinnen mit einem dezimierten Kader in das 250 Kilometer entfernte Niederndodeleben (bei Magdeburg) zum derzeit Tabellenzweiten der Mitteldeutschen Oberliga. Von vornherein stand die Begegnung unter keinem allzu guten Stern. Zwar waren die Röderstädterinnen seit dem vergangenen Wochenende nicht mehr das Tabellenschlusslicht, hatten jedoch aus den bisherigen acht Spielen nur zwei Punkte gegen Görlitz holen können.

Die Gastgeberinnen aus der Börde hingegen legten zu Saisonbeginn eine Serie von sieben Spielen ohne Niederlage hin, davon sechs Siege und ein Unentschieden gegen Görlitz. Erst in der Vorwoche patzten sie mit dünner Personaldecke gegen die HSG Riesa/Oschatz. Umso motivierter waren sie nun in der Partie gegen die Gäste aus Radeberg , die am Ende mit 18:39 (8:21) unter die Räder kamen.

Viel zu viele technische Fehler

In der Wartberghalle überraschten die Gäste aus Radeberg dann erst einmal mit einer anfänglichen Führung. Bis zur zwölften Minute konnten sie immer wieder vorlegen. Anschließend lief es leider nicht mehr so rund wie zu Beginn. Nach fünf TSV-Treffern in Folge zum 9:5 nahm Radebergs Trainer Hartmann in der 16. Minute die erste Auszeit. Doch auch danach konnten die Bierstädterinnen nicht zu ihrer anfänglichen Leistung zurückfinden.

So hagelte es bis zum Pausenpfiff weitere zwölf Tore durch die Hausherrinnen, während der RSV nur noch dreimal traf. Begünstigt wurde der gegnerische Lauf durch zahlreiche Abspielfehler, eine zu wenig aggressive Abwehr und unnötige Hinausstellungen. In der Kabine ermahnte Hartmann seine Akteurinnen zu mehr Kampfgeist und Siegeswillen. „Jedoch fiel es angesichts des Spielverlaufs schwer, sich zu motivieren“, wie auch Sophia May vom RSV nach den 60 Spielminuten zugeben musste.

Auch die Umstellung auf eine 5:0-Abwehr plus Manndeckung in der zweiten Hälfte brachte nicht die erhoffte Besserung. Für einen schön herausgespielten Treffer oder ein starkes Rückraumtor der RSV-Damen gab es immer gleich mehrere Treffer auf der anderen Seite. Die TSV-Spielerinnen trafen quasi nach Belieben. Insbesondere Rechtsaußen Klöppel war einfach nicht zu stoppen und erzielte elf Tore. Über die Stationen 27:11 (42.) und 32:15 (51.) bauten die Niederndodeleberinnen ihre Führung kontinuierlich aus.

Da war es für die Röderstädterinnen ein schwacher Trost, dass sie das 40. Tor der Gastgeberinnen gerade noch verhindern konnten. Sophia May: „Ein großes Dankeschön gilt aber auch dem TSV-Physiotherapeuten Sven Petersen für seinen selbstlosen Einsatz und die Behandlung unserer Spielerin Vanessa Maluschke.“ Die lange Spielpause bis zum 13. Januar 2018 müssen die Radebergerinnen nun gut nutzen. (sma)

Radeberg spielte mit: C. Richter, S. Schulz; I. Wolff (7), M. Lösche, L. Lösche (3), S. May (1), J. Lindner (2),

F. Brüning, V. Maluschke (4/1) und N. Gebauer (1).

zur Startseite