Der Radeberger SV kehrt zurück auf den Platz an der Sonne Während die Konkurrenz aus Riesa patzt, setzt sich das Team von Trainer Sebastian Hartmann in Rückmarsdorf klar durch.

Handball-Sachsenliga Frauen. Am Sonntag wurden die Radebergerinnen von der HSG Rückmarsdorf zum ungeliebten, haftmittelfreien Duell erwartet. Da wurden böse Erinnerungen wach, denn weder das Hinspiel noch die Vorjahresbegegnung in Leipzig waren Glanzleistungen. Es gab also einiges gut und besser zu machen. Außerdem hatte der Aufstiegs-Mitkonkurrent HSG Riesa/Oschatz am Sonnabend beim USV TU Dresden mit einer 26:30-Pleite gepatzt. Mit einem Sieg konnten sich die Damen aus der Bierstadt also auch die Tabellenführung zurückerobern.

An Motivation für die bevorstehende Partie sollte es also nicht mangeln. Auch die Statistik konnte einen Sieg erahnen lassen – obwohl Rückmarsdorf erst eine Heimniederlage einstecken musste. Das HSG-Team traf im Durchschnitt auf heimischem Parkett 24 Mal in das gegnerische Tor, Radeberg hingegen landete auswärts durchschnittlich etwas mehr als 28 Treffer. In Kombination mit dem Haftmittelverbot ließ das Trainer Hartmann zur Aussage hinreißen, dass es an diesem Tag wohl nicht zu 30 oder mehr Toren kommen würde – doch er irrte sich diesmal, denn am Ende stand ein 32:24 (14:11)-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel.

Trainer Hartmann verteilt Lob

Die Rückmarsdorfer Damen bestätigten also ihre Statistik und Hartmann meinte nach dem Abpfiff: „Meine Mannschaft hat heute ein sehr schweres Auswärtsspiel mit einer kämpferisch ganz starken Leistung für sich entscheiden können. Auch wenn in der ersten Halbzeit noch nicht alles rund lief, haben wir die technischen Fehler mit viel Einsatz in der Abwehr ausgeglichen. Jede Spielerin hat in der gesamten Partie alles gegeben, um keinen Zweifel am Ausgang aufkommen zu lassen. So wie wir als Mannschaft aufgetreten sind, hat mir das sehr imponiert. Genau dieses Auftreten und diesen Einsatz brauchen wir auch bei den kommenden Aufgaben.“

Zunächst gab es jedoch wieder einmal einen holprigen Start ins Spiel – allerdings von beiden Mannschaften. So sah man sich nach einer Viertelstunde einem ausgeglichenen Stand von 5:5 auf der manuellen Anzeige gegenüber. Auch wenn nicht alles so richtig funktionieren wollte und auch wieder etwas Pech mit zahlreichen Pfostentreffern im Spiel war, nahm die Begegnung Fahrt auf. Sieben Minuten vor der Halbzeitpause bat RSV-Trainer Hartmann seine Akteurinnen mit einer Auszeit zum Gespräch, bei dem er unter anderem eindringlich darauf hinwies, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Gäste einen 9:7-Vorsprung erarbeitet. Beim Stand von 14:11 für den RSV ging es in die Kabinen.

Zur Pause stimmt die Statistik

Dort ging Trainer Hartmann nochmals auf seine Vorgaben für die Partie ein. Denn nur mit Biss und Willen, Durchsetzungsvermögen sowie Engagement über 60 Minuten konnten seine Damen an diesem Tag zwei Punkte erkämpfen. Nach der ersten Halbzeit stimmte auf jeden Fall die Statistik. Denn hochgerechnet käme Radeberg am Ende auf die besagten 28 Auswärtstore.

Die Radebergerinnen kamen frischer aus der Kabine als die Gastgeberinnen und konnten sich so zu Beginn der zweiten Hälfte bis zum Stand von 21:14 in der 41. Minute absetzen. Auch hier gab es wieder Situationen, die das bereits aufgeheizte Heimpublikum weiter aufbrachten. Doch auch dieses Mal ließen sich die Damen aus der Röderstadt nicht von ihrem Spiel abbringen und versuchten, die unangebrachten Kommentare auszublenden.

So konnten sie ihren Vorsprung weitestgehend halten und überzeugten mit ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit sowie der kämpferischen Leistung, auch wenn nicht alles glatt lief und nicht jeder gut herausgearbeitete Wurf seinen Weg ins Tor fand. Letztlich konnte sich der RSV nach dem Abpfiff der Unparteiischen über einen – insbesondere in Durchgang zwei – wenig gefährdeten 32:24-Auswärtssieg und die damit verbundene Rückeroberung der Tabellenspitze freuen. (sma)

RSV mit: C. Richter, S. Schulz; F. Sauer (1), I. Wolff (7), F. Käppler (4), C. Nauendorf, D. Zerbst (2), L. Lösche, C. Müller (1), S. May (1/1), V. Maluschke (8/5), J. Eckart (8).

