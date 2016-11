Der Radeberger-Fan Der verstorbene TV-Macher Hans-Joachim Wolfram hatte eine ganz besondere Beziehung zu Radeberg. Und zur Brauerei.

zurück Bild 1 von 2 weiter Nur zwei Sonder-Etiketten gab’s in den letzten Jahren der DDR: eine Überraschung für West-Show-Master Rudi Carrell (l.) und das Meisterbräu für Dynamo Dresden zur gewonnenen Meisterschaft. © Archivfoto: Michael Trapp Nur zwei Sonder-Etiketten gab’s in den letzten Jahren der DDR: eine Überraschung für West-Show-Master Rudi Carrell (l.) und das Meisterbräu für Dynamo Dresden zur gewonnenen Meisterschaft.

Der jetzt verstorbene TV-Moderator Hans-Joachim Wolfram (kl. Foto) besorgte 1989 ganz besondere Radeberger-Etiketten für West-TV-Star Rudi Carrell.

Es ist eine kuriose Geschichte, die den jetzt verstorbenen DDR-Fernsehliebling Hans-Joachim Wolfram mit Radeberg verbindet. Eine, die ausnahmsweise mal nichts mit Wolframs legendärer Fernseh-Sendung „Außenseiter-Spitzenreiter“ zu tun hat.

Es war ein trüber Novemberabend des Jahres 1989 gewesen. Kurz nach der politischen Wende in der DDR. Da saß der ostdeutsche TV-Show-Master bei einer westdeutschen Show-Legende im Wohnzimmer. Irgendwo in der Nähe von Bremen war das, zu Hause bei Rudi Carrell. Der im West-Fernsehen zur Kultfigur aufgestiegene Holländer Carrell hatte Hans-Joachim Wolfram als Gast in seine Show „Lass dich überraschen“ eingeladen. Denn Wolfram hatte damals neben „Außenseiter-Spitzenreiter“ auch noch die Show der Rekorde „Wenn schon, denn schon“ moderiert. Ein ähnliches TV-Format wie Carrells Sendung. Und anschließend hatten beide mit einigen Freunden und Mitarbeitern noch bei Carrell zusammengesessen. „Und Fußball im Fernsehen geschaut“, wie sich Hans-Joachim Wolfram später erinnerte. Denn auch Wolfram war eingefleischter Fußballfan, arbeitete nach der Wende viele Jahre ehrenamtlich im Präsidium von Dynamo Dresden mit.

In jener Nacht in Bremen wurde auch reichlich Bier getrunken, was ja zu einem richtigen Fußball-Fernseh-Abend dazugehört. „Und da bin ich auf eine Idee gekommen“, erzählte Wolfram der Rödertal-SZ später mal. Denn er hatte den Holländer eingeladen. „In meine Show der Rekorde, die damals im DDR-Fernsehen lief.“ Und in dieser Sendung bekamen die Akteure von Wolfram dann auch stets ganz besondere Geschenke. Auch Rudi Carrell sollte ein solches besonderes Geschenk bekommen. Und dazu machte sich Wolfram auf den Weg nach Radeberg. „Ich hatte wirklich gute Beziehungen zur Brauerei“, gab er gern zu. „Ich hatte mal in einer Sendung öffentlich gesagt, welches Bier ich am liebsten trinke – Radeberger …“ Und die Brauer in Radeberg waren so begeistert, dass sie ihm ein paar Kästen Radeberger Pilsner in Aussicht stellten. Und so entwickelte sich eine gute Freundschaft zwischen Wolfram und der Brauerei. Und diese Freundschaft führte letztlich zu besagtem ungewöhnlichen Geschenk für Rudi Carrell: einen Kasten Radeberger Pilsner mit Etiketten, die das Bild von Rudi Carrell zeigten. Und so hatte Hans-Joachim Wolfram dem Holländer Ende Dezember 1989 vor Millionen Fernseh-Zuschauern einen solchen Kasten überreichen können.

