Sportler des Jahres Der Quereinsteiger Thomas Schmitt ist Deutscher Vizemeister im Karate.

Thomas Schmitt holte in diesem Jahr zwei Medaillen. © André Braun

Döbeln. Vor vier Jahren hat sich Thomas Schmitt im Karateverein Kenbukan Döbeln angemeldet. Zunächst nur, um etwas für seine Fitness zu tun. Doch inzwischen startet er auch bei Wettkämpfen erfolgreich. In diesem Jahr holte er bei der Deutschen JKF Goju-Kai Karatemeisterschaft zwei Medaillen. In der Disziplin Kumite (Kampf) wurde der Ostrauer Vizemeister, in der Kategorie Kata (Bewegungsabläufe) sicherte er sich die Bronzemedaille. (DA/fk)

