Der Pyromane Wo der Meißner auftaucht, brennt es kurze Zeit später. Diesmal wird er in Tatortnähe gefilmt. Doch reicht das aus?

Eine Kerze wurde an einer Gartenlaube unter die Tür gestellt. Hier konnte ein Brand verhindert werden, eine andere Laube brannte damals ab. Auch 2009 war der Angeklagte tatverdächtig. © Symbolbild/Jens Ruppert

Ein 44-jähriger Meißner kommt an jenem Septembertag vorigen Jahres gerade von der Arbeit nach Hause, als er von zwei aufgeregten jungen Männern Rufe hört: „Es brennt bei euch“. Da sieht er schon das Feuer im Hof eines Grundstückes auf der Meißner Talstraße. Die Tür eines Nebengebäudes steht in Flammen. Doch dem Mann gelingt es schnell, den Brand zu löschen.

Dann begibt er sich zu einem Nachbarn. Dieser hat die Handynummer des Hausmeisters, dessen Raum sich in dem Anbau befindet. Er ruft ihn an, informiert ihn, dass es gebrannt hat. Doch genau jener 36-jährige Anrufer gerät ins Visier der Brandermittler. Er soll den Brand gelegt haben, auch wenn sich das der Zeuge nicht vorstellen kann. „Ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass er kein Brandstifter ist“, sagt er. Nun, diese Hand hätte er sich mächtig verbrannt.

Durch das Leben des Angeklagten ziehen sich Brände wie ein roter Faden. Besonders tragisch: 2004 kam sein Bruder durch einen Wohnungsbrand ums Leben. Der Angeklagte war damals der Erste, der den Brand bemerkte. Weil er nicht schlafen konnte, sagt er. Kurze Zeit später ist er aus der elterlichen Wohnung, in der die beiden Brüder lebten, ausgezogen. Ob er den Brand legte, ist unklar.

Danach fängt er an zu trinken und offenbar auch Brände zu legen. So wird er verdächtigt, im Januar 2009 in Meißen eine Gartenlaube angezündet zu haben, indem er eine Kerze unter die Holztür gestellt haben soll. Die Laube brennt ab, es entsteht ein Schaden von 4 000 Euro. An einer weiteren Laube kann das Feuer gerade noch gelöscht werden. Doch die Taten sind ihm nicht sicher nachzuweisen. Die Staatsanwaltschaft stellt das Verfahren ein.

Anders ist das später, als der Meißner versucht, die Kunststofftasche eines Betrunkenen, auf der dieser schläft, anzuzünden. Dass der hilflose Mann nicht schwer verletzt wird, ist nur Passanten zu danken, die schnell eingreifen und das Feuer löschen. Dafür wurde der Angeklagte vom Amtsgericht Dresden zu einer Haftstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Nun steht er wieder wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht.

Diesmal gibt es zumindest indirekte Beweise dafür, dass er der Brandstifter ist. Denn der Hof ist videoüberwacht. Auf dem Film ist zu sehen, wie er von seiner Wohnung aus zweimal zum Brandort, der von der Kamera nicht erfasst wird, geht und dort mehrere Minuten verweilt. Kurz nach dem er zurückkommt, brennt es. In der ganzen Zeit ist niemand anderes zum Tatort gegangen. Auch einen anderen Weg gibt es nicht.

Für das Schöffengericht reicht das aus, um den Meißner als Täter zu überführen. Zudem ist die Vorgehensweise ähnlich wie bei den Laubenbränden. Statt einer Kerze hat der Mann diesmal aber nach Überzeugung des Gerichtes 60 Gramm einer mit Grillanzünder getränkten Masse unter die Tür gelegt und angezündet.

Der Angeklagte streitet die Tat ab. Er sei über den Hof gegangen, um Wasser von einem Behälter in einen anderen umzufüllen. Tatsächlich wurde er mit einer Gießkanne in der Hand gefilmt.

Das Gericht glaubt ihm nicht. Es sei auszuschließen, dass ein anderer den Brand gelegt habe, so der Vorsitzende Richter. Er verurteilt den Angeklagten zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten ohne Bewährung. Diese wäre nur drin gewesen, wenn besondere Umstände wie ein Geständnis vorgelegen hätten oder der Mann eine Alkoholtherapie gemacht hätte. Beides sei nicht der Fall, begründet der Richter..

