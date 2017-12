Der Pulsnitzer Strumpf macht dicht Das Stadt-Bierhaus schließt nach über 120 Jahren. Die Zukunft ist ungewiss.

Das Stadt-Bierhaus an der Robert-Koch-Straße in Pulsnitz war 120 Jahre lang eine Institution. Nun geben die Wirtsleute auf. Vor drei Jahren hatten sie das Wirtshaus übernommen. © Matthias Schumann

Pulsnitz. Es ist eine Traditionsgaststätte, das Stadtbierhaus. Seit 1895 war es mit kurzen Unterbrechungen für das Wohlergehen der Pulsnitzer und Gäste da. Nun schließt es zum Jahresende. In drei Generationen war der Strumpf, wie er im Volksmund heißt, in Familienbesitz. Nun werfen Kathrin und Tino Lehmberg nach gut drei Jahren das Handtuch.

Dabei waren sie mit viel Enthusiasmus im historischen Stadtbierhaus gestartet. In der Sächsischen Zeitung stand damals unter anderem: „Die Küche ist komplett erneuert, die Gaststube vergrößert und renoviert. Die alten Verkleidungen aus Holzpaneelen sind nicht mehr vorhanden, die wunderschöne originale Decke wieder zu sehen.“ Auch ein wenig größer war die Gaststube geworden, heller und luftiger: Dennoch strahlte sie Gemütlichkeit und Atmosphäre aus, hieß es. „Es ist eine Kneipe, bodenständig, keine gehobene Gastronomie, das war es und soll es auch bleiben“, sagte der neue Wirt dazu.

Und das Ganze mit einer Küche bürgerlich und einfach, deftig und zum satt werden. Die ganze Familie packe mit an, hieß es. Nach drei Jahren ist Ernüchterung in den Worten der Enkelin. „Die Tradition zählt nicht, mussten wir erkennen“, sagt Kathrin Lehmberg heute. Die Gründe für die Schließung seien mannigfaltig. Persönliches spiele hinein aber eben vor allem Wirtschaftliches. „Der Sommer war schlecht und wenn wir nicht von der Stelle kommen und unsere Pläne nicht verwirklichen können, dann hat es keinen Sinn“, so die Wirtin. „Und auch, dass Gaststätten 19 Prozent Umsatzsteuer zahlen müssen, machte uns schwer zu schaffen, dazu die Bürokratie. Es ist wirklich schade, aber es geht nicht anders“, bedauert sie das Ende der Gastronomie in historischer Kulisse.

Das genaue Alter des Hauses ist nicht bekannt, doch es gehört zu der historischen Bebauung innerhalb des Stadtkerns. Die Besitzer dieses Hauses waren, bis sie 1919 aufgelöst wurde, Mitglieder der Pulsnitzer Braugenossenschaft und hatten das Recht des Reihenausschanks (welches auf vielen Häusern lag). Sie waren wohl auch die Einzigen, die im Laufe der Zeit, ihr Recht nicht verkauft hatten. Das Stadt-Bierhaus ist somit die einzige Gaststätte, die vom Reihenausschank übrig geblieben ist. Seinen Namen im Volksmund, „Strumpf“, hat es von dem Strumpfwirkermeister Julius Hänsel, der das Haus 1874 kaufte und neben seinem Handwerk den Bierausschank betrieb. 1967 übernahm Herbert Nitsche das Stadtbierhaus. Von 1986 an führte sein Sohn Dieter Nitsche die Gaststätte. Bis er aus gesundheitlichen Gründen aufhörte. Seine Enkelin Kathrin Lehmberg übernahm das Wirtshaus 2014 bis Ende 2017.

Wie es mit der Gastwirtschaft weiter geht ist ungewiss. Einen Nachfolger gibt es nicht. „Wir danken jedenfalls unseren Stammgästen, die uns bis zum Schluss die Treue gehalten haben“, verabschiedet sich Kathrin Lehmberg.

