Der Prof aus dem Web Zwei Gymnasiasten holen einen bekannten Wissenschaftler an ihre Schule. Sie kennen ihn von dessen Youtube-Chanel.

Die Schüler Martin Beer und Christoph Dressler wollen wissen, was die Welt in ihrem Innersten zusammenhält. Dabei hilft ihnen ein Astrophysiker. © Steffen Unger

Der Wissenschaftler Dr. Josef M. Gaßner beherrscht etwas, wofür ihn andere Dozenten sicher beneiden. Er kann komplizierte physikalische Zusammenhänge so erklären, dass sie selbst 13-Jährige ohne Kenntnisse in höherer Mathematik verstehen können. Regelmäßig dreht er halbstündige Videos und erklärt darin mit wenigen Grafiken, doch umso gestenreicher und mit vielen Beispielen, die spezielle Relativitätstheorie, die Funktionsweise des Hubble-Weltraumteleskops oder auch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Schwarzen Löchern. 68 700 Nutzer haben seinen Youtube-Kanal „Urknall, Weltall und das Leben“ abonniert. Das ist für wissenschaftliche Vorlesungen in Zeiten, in der niedliche Hundebabys, Schminktipps oder leicht verdauliche Comedy in sozialen Netzwerken sind, beachtlich. Der Mathematiker und promovierte Physiker folgt damit den großen Spuren seines einstigen Doktorvaters und Moderators Harald Lesch, mit dem er zusammen ein Buch geschrieben hat.

Beide Astrophysiker lehren eigentlich an Universitäten. Josef M. Gaßner zieht es aber auch zunehmend in Museen und in Schulen. Jetzt spricht der Wissenschaftler zum ersten Mal in Bischofswerda. Er kannte die Stadt bisher nicht, doch zwei 17-jährige Abiturienten machten den Youtube-Professor auf ihr Goethe-Gymnasium aufmerksam. Die Jungs hatten den Physiker in Dresden gehört und wussten bald: Der soll auch mal in Schiebock sprechen.

Sogar eine Weihnachtskarte geschickt

Sie kannten ihn schon vorher, natürlich aus dem Internet. Christoph Dressler hatte seinem Kumpel Martin Beer in der zehnten Klasse einen Link zu einem Video des Wissenschaftlers geschickt. „Wir wollten wissen, was das Zeug bedeutet, das in unserem Astronomie-Buch stand“, sagt Martin Beer. Josef M. Gaßner konnte Antworten geben und bald fuhren die beiden Jungs zusammen mit einem Verwandten zu einem Vortrag des Physikers. „Herr Gaßner war so enthusiastisch und konnte das gut rüberbringen“, sagt Christoph Dressler. Deshalb schrieben ihm die Gymnasiasten eine Mail und noch eine und noch eine. „Wir haben ihm sogar eine Weihnachtskarte geschickt“, sagt Martin Beer.

Der promovierte Physiker ging auf die Einladung ein, er versprach, nach Bischofswerda zu kommen, aber nur, wenn er sowieso in der Gegend sei. „Ich war beeindruckt, dass junge Leute sich so für Naturwissenschaft begeistern“, sagt der 51-Jährige. Der Wissenschaftler kennt das zwar bereits, er hat inzwischen sogar eine Liste mit Schulen, die ihn eingeladen haben. Doch dass gerade Schüler die Initiative ergreifen, ist selten. „Manche muss ich immer wieder vertrösten“, sagt er. In Bischofswerda klappte es innerhalb weniger Monate, weil der Landshuter den Termin mit anderen verbinden kann. Martin Beer und Christoph Dressler stimmten den Tag ab, reservierten die Aula des Gymnasiums, sprachen Mitschüler an, die das Catering übernehmen, und entwickelten das Werbematerial. „Wir haben mehrere Nächte investiert“, sagt Martin Beer. Das Unternehmen Trumpf aus Neukirch übernahm die Kosten und machte so den Abend erst möglich.

Faszination Physik

Das Thema „Was hat das Universum mit mir zu tun?“ wurde bewusst allgemein gewählt, damit es möglichst viele Menschen anspricht. „Vieles in der Wissenschaft ist interessant, mir ging es aber auch darum zu sagen, was relevant ist“, sagt der Wissenschaftler. „Ich bin selbst Bestandteil des kosmischen Materiekreislaufs, damit bekommt alles eine andere Qualität.“ Die beiden Bischofswerdaer Abiturienten, die selbst die Leistungskurse Mathe und Physik gewählt haben, sind die Ersten, die so einen Vortrag in ihrer Schule organisieren. Sie hoffen, dass sich noch andere von der Faszination für Physik und den Weltraum anstecken lassen. 300 Plätze können in der Aula besetzt werden. „Hoffentlich werden die voll“, sagt Martin Beer.

Vortrag „Was hat das Universum mit mir zu tun“ am 21. November, 19 Uhr, in der Aula des Goethe-Gymnasiums in Bischofswerda, August-König-Straße 12. Der Eintritt ist frei. Um Spenden für weitere Projekte wird gebeten.

