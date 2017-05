Der Problemstau Die Stadt Pirna steht kurz vor einem Verkehrskollaps, die Nerven vieler Kraftfahrer liegen blank. Doch was ändert sich?

Stehen statt fahren: Zäh quält sich der Verkehr auf der Schandauer Straße in Pirna stadteinwärts. Ein Ende dieses Zustandes ist derzeit nicht absehbar. © Kristin Richter

Ein Engpass kommt selten allein: Gorkistraße Einbahnstraße in Richtung B 172, Breite Straße Einbahnstraße in Richtung Stadtzentrum, Umleitung über Kochstraße und Thälmannplatz, Ortslage Krietzschwitz dicht, umgedrehte Einbahnstraßenregelung auf der Külzstraße, Knotenpunkt Breite Straße/Nicolaistraße gesperrt, mehrere Schleichwege gekappt. Pirnas Innenstadt gleicht derzeit einer Riesenbaustelle, oft geht fast nichts mehr. Die Mischung aus aufgebaggerten und gesperrten Straßen nebst Umleitungen entpuppt sich als große Staufalle, die Nerven vieler Kraftfahrer liegen blank.

Mit Häme, Spott und Ironie kommentieren viele vor allem im sozialen Netzwerk Facebook Pirnas derzeitigen Zustand. Verena Undsoweiter schreibt beispielsweise, man könnte doch jetzt gleich in Dresden Schilder aufstellen mit dem Hinweis „Pirna vorübergehend gesperrt“ und den Verkehr über die A 17 in die Wanderregionen umleiten. Nakomi Struppen vermutet, die Verantwortlichen wollen Pirna möglicherweise gleich ganz von der Außenwelt abschneiden, Marcel Böhme tituliert die nahe eines Verkehrskollapses liegende Situation als „Erlebnisbaustelle Pirna“.

Doch so lakonisch die Kommentare auch daherkommen, dahinter steckt bitterer Ernst: Kommentatoren berichten bei Facebook, das Arbeitnehmer nicht rechtzeitig auf Arbeit kommen, mobile Pflegedienste ihre Patienten nicht rechtzeitig versorgen können, dass aus der Sächsischen Schweiz zurückreisende Ausflügler im Dauerstau auf der B 172 schier verzweifeln.

Zwar zeigen auch viele Verständnis dafür, dass irgendwann ja mal gebaut werden muss, stellen aber zugleich die bange Frage: „Aber wieso in aller Welt alles auf einmal und zeitgleich?“ Das Rathaus begründet die Häufung mit dem Umstand, dass sämtliche Projekte, Hochwasserschäden von 2013 zu beseitigen, bis Ende 2018 abgeschlossen sein müssen. Der eng gefasste Zeitraum lasse es nicht zu, die Vorhaben zu entzerren. Es müsse parallel gebaut werden, um sämtliche Flutschäden im vorgegebenen Zeitrahmen zu beheben. Und um Straßen, bei denen sowohl an der Trasse selbst als auch im Untergrund gebaut werden muss, nicht doppelt mit Bauarbeiten und Sperrungen zu belasten, würden Stadt und Stadtwerke vielerorts gemeinsam die Projekte vollenden – was viele Autofahrer dennoch grämt.

Und noch ein Ärgernis

Jüngstes Ärgernis in diesem Reigen ist der seit Freitag gesperrte Knotenpunkt Breite Straße/Nicolaistraße und die damit einhergehende Änderung der Einbahnstraßenrichtung auf der Külzstraße. Nach Aussage des Rathauses sei diese Änderung jedoch erforderlich gewesen, damit der Tischerplatz aus Richtung Heidenau erreichbar bleibt. Die Alternative, den Verkehr über den Markt zum Tischerplatz zu lotsen, stand bei der Stadt nicht zur Debatte. Die jetzt gewählte Route, heißt es, sei in Hinsicht auf Fahrzeugtypen und Verkehrsaufkommen die geeignetste Variante. Und auch der Vorschlag, die Obere Burgstraße am Teufelserker für die Durchfahrt zu öffnen oder die Schlossstraße in beiden Richtungen befahrbar zu machen, war für die Stadt keine Option. Die Obere Burgstraße, so die Verwaltung, könne den Verkehrsfluss nicht entlasten, ohne selbst erheblichen Schaden zu nehmen. Zudem würde Umleitungsverkehr auf der Trasse die Anwohner unzumutbar belästigen. Der Durchgang am Teufelserker werde nur dann geöffnet, wenn eine Ausfahrt über Markt und Schlossstraße nicht mehr möglich seien – und dann auch nur für Lkws.

Stellschrauben, das Stauchaos in Pirna zu entwirren, sieht das Rathaus kaum. Man konzentriere sich jetzt darauf, verlautet aus dem Rathaus, die Ampelanlage an der Volkshauskreuzung zu optimieren.

Ungeachtet dessen fordert die neu gegründete Wählervereinigung „Wir für Pirna – Freie Wähler“ eine öffentliche Diskussion über die aus ihrer Sicht mittlerweile untragbare Verkehrssituation. Unbedingt noch vor Beginn der Tourismussaison, sagt Wählervereinigungs-Chef Ralf Böhmer, müsse eine Lösung her, um die Lage zu entspannen.

