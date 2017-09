Der Problemlöser Rico Jung ist am liebsten draußen. Und doch zieht es ihn nach drinnen. Ins Rathaus Weißwasser – und zwar als OB.

Rico Jung will für seine Stadt viel erreichen. Deshalb kandidiert er als Oberbürgermeister. Um bekannter zu werden, wählt er einen ungewöhnlichen Weg. Übrigens: Am Mittwoch veröffentlicht SZ ein Porträt von Torsten Pötzsch, dem zweiten Bewerber für das Oberbürgermeisteramt. © Joachim Rehle

Schon als Kind war er am liebsten in der Natur. Blaubeeren suchen, Kirschen pflücken, Gras hauen. Mit dem Schäferhund der Familie sei er damals viel unterwegs gewesen, erzählt Rico Jung. Über 40 Jahre später hat sich daran nichts geändert. Mit seiner Familie geht er heute am liebsten auf Wanderschaft. Im Oberlausitzer Bergland, im Riesengebirge, im Thüringer Wald. Die Natur spiegle seine Bodenständigkeit am besten, sagt er.

Das Gefühl von Unabhängigkeit, das ihm das Draußensein vermittelt, will er auch im Wahlkampf um den Oberbürgermeistersessel der Stadt Weißwasser nicht missen. Als er im Frühjahr seine Kandidatur öffentlich macht, tut er dies als freier Kandidat und ohne Parteibuch. „Dadurch unterliege ich keinem Parteizwang.“

1993 ist dieser Schritt noch in weiter Ferne. Er nutzt die neu gewonnene Freiheit nach der Wende und gründet zusammen mit Klaus Käseberg und Egbert Jurk Radio WSW. Aus einer Garage wird sehr schnell ein Tonstudio. Schallisolierende Elemente aus alten Baracken helfen dabei. Auch Radio 100,6 aus Berlin hilft und stellt gebrauchte Technik zur Verfügung. Als die Radiomacher beim Sender RTL wegen der Übernahme eines Oldie-Programms anfragen, melden die RTL-Profis generelle Bedenken an. Ob sich die Drei das gut überlegt haben mit dem unabhängigen Sender? Drei Jahre später stellt RTL das Oldie-Programm ein. Radio WSW gibt es heute noch.

Rico Jung ist damals für die Technik zuständig, macht die Preiskalkulation, das Marketing und nebenbei die Geschäftsführung. „Die erste Steuerung für den Fernsehsender habe ich noch selbst programmiert“, erinnert er sich. Zur gleichen Zeit übernimmt die Stadt den Eissportkomplex und Jung die Leitung. Die Erfahrungen dafür hat der gelernte Automatisierungsingenieur schon zu DDR-Zeiten gesammelt. Bereits im Freiluftstadion ist er für die Technik zuständig. Und für die Musik zwischen den Spielen. Es läuft alles von Boy George bis Madonna, fast hundert Prozent Westmusik. Eigentlich kaum denkbar zu DDR-Zeiten. Nach der Wende absolviert er an der Hochschule Görlitz-Zittau ein Fernstudium als Wirtschaftsingenieur. 2005 lernt er seine jetzige Frau kennen. Bei einer Aufräumaktion in der Krumme Straße schwingen sie die Besen.

Mit Zahlen kann er. Das weiß auch die damalige Oberbürgermeisterin Helma Orosz. Sie holt ihn 2002 als Sanierer für den desolaten Haushalt der Stadt. Jung hat Erfolg, wird 2005 Kämmerer und steigt als Geschäftsführer bei Radio WSW aus. Die Zeit dort habe ihn geprägt, vor allem seinen Umgang mit Geld. „Wir mussten den Pfennig immer dreimal umdrehen.“

Dass er sich heute etwas Besseres vorstellen kann, hat viele Gründe. „Ich liebe meine Stadt und will für sie etwas erreichen.“ Als Oberbürgermeister sieht er dafür größere Chancen. Die Entscheidung für eine Kandidatur diskutiert er gründlich mit seiner Frau. Dann ist klar: Er wird‘s machen. Er geht damit früh an die Öffentlichkeit, lädt zu Veranstaltungen, lässt Plakate drucken, eröffnet ein Wahlkampfbüro.

Doch statt sich dorthin zurückzuziehen, geht er raus. Nach draußen, wo er sich wohlfühlt. Nach Feierabend und am Sonnabend geht er klingelnd von Tür zu Tür. „Schönen guten Tag, ich bin Rico Jung und ich kandidiere als Bürgermeister von Weißwasser.“ Das „Ober“ lässt er einfach weg. Manche Gespräche dauern keine Minute, andere eine Stunde. Etwa 8 500 Haushalte gibt es in der Stadt. Zwei Drittel, also rund 5000, will Jung schaffen. Die letzte Tür auf seiner Tour wird sich am Sonnabend öffnen. Dann ist er im Wohngebiet „An der Rennbahn“ unterwegs. Ob danach eine weitere aufgeht, entscheidet der Wähler.

Über Rico Jung

geboren 1965

1993 Ingenieur für Automatisierungstechnik (Fernstudium)

1993 - 2002 Leiter Eissportkomplex Weißwasser

1997 Dipl.-Wirtschaftsingenieur (Fernstudium)

seit 2005 Kämmerer der Stadt Weißwasser

verheiratet, vier Kinder

Vereine und Mitgliedschaften: Vorstand im Kiez am Braunsteich, Eissport WSW, RotWeiß Bad Muskau, Gesellschafter bei Radio WSW

