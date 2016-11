Der Problemlöser Jamal Kharbtli hilft Ausländern bei Behördengängen. Seine Erfolgsquote ist super. Leben kann er davon aber nicht.

Der Syrer Jamal Kharbtli lebt seit 1999 in Döbeln. Seitdem immer mehr Flüchtlinge in der Umgebung wohnen, investiert er noch mehr Freizeit, um anderen Ausländern zu helfen. Er begleitet sie als Dolmetscher zu Behörden oder Ärzten. © André Braun

Ahlan wa Sahlan – das heißt „Willkommen“ auf Arabisch. Für Jamal Kharbtli ist dies mehr als eine Grußfloskel. Willkommenskultur ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Er wurde in Syrien geboren. Er studierte zu DDR-Zeiten in Dresden Wasserwirtschaft, kehrte danach vorerst in sein Heimatland zurück. Seit 1999 lebt er mit seiner Familie in Döbeln. Hier engagiert er sich. „Ich habe acht Monate in der Erstaufnahmeeinrichtung geholfen“, sagt er. Die EAE des Freistaates Sachsen auf dem ehemaligen Autoliv-Gelände in Döbeln wurde mittlerweile geschlossen. „Ich war Vollzeit beim DRK angestellt“, sagt der 58-Jährige. Nun hat er einen kleinen Eckladen am Wettinplatz. Leben kann er von den Einnahmen nicht, sondern bekommt Unterstützung vom Jobcenter. Denn oft schließt er den Laden, um anderen zu helfen. Er begleitet sie zum Arzt oder zu einer Behörde. „Etwa zehnmal am Tag kommt es vor, dass ich von einem Arzt angerufen werde und am Telefon übersetzen soll“, sagt er. Außerdem kommen nicht nur Landsleute, sondern unter anderem auch Iraker, Iraner, Libanesen und Pakistaner zu ihm – sei es mit Briefen von Behörden oder Mobilfunkanbietern. Er unterstützt die Migranten bei der Wohnungssuche, dem Abschluss von Verträgen und dergleichen mehr. „90 Prozent aller Probleme kann ich lösen“, sagt Kharbtli. Das hat sich herumgesprochen. Der Syrer ist nicht nur hilfsbereit, sondern auch freundlich, gründlich und scheint sich durch Nichts so schnell aus der Ruhe bringen zu lassen. „Jamal ist einer unserer Übersetzer, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten“, sagt die Döbelner Ehrenamtskoordinatorin Judith Sophie Schilling.

Kreis sucht dringend Dolmetscher

Jamal Kharbtli wäre es aber lieber, er könnte auf das Geld vom Jobcenter verzichten. Der 58-Jährige engagiert sich ehrenamtlich als Dolmetscher. Und zwar ausschließlich. Für seine Arbeit sieht er keinen Cent, sagt er. Dabei werden Leute wie er im gesamten Kreis dringend gebraucht – und sollten dementsprechend bezahlt werden. Das Landratsamt Mittelsachsen möchte eine Servicestelle für Sprach- und Integrationsmittler und Gemeindedolmetscherdienste etablieren. Dazu ist jetzt ein Interessensbekundungsverfahren gestartet, das bis zum 9. Dezember läuft.

Sprach- und Integrationsmittler sind in der Regel selbst Personen mit Migrationshintergrund und auch dazu da, kulturelle Missverständnisse zu vermeiden. Missverständnisse gibt es viele, weiß Jamal Kharbtli. Vorurteile abzubauen, ist ihm ein weiteres wichtiges Anliegen seines Engagements. Er hat deshalb schon vor Jugendlichen und Erwachsenen in Waldheim und Zschaitz Vorträge über sein Heimatland und die Flüchtlinge gehalten. „Niemand braucht Angst zu haben. Natürlich gibt es schlechte Ausländer, die mausen oder so. Die müssen dann auch bestraft werden. Aber es gibt gute und schlechte Ausländer genauso wie gute und schlechte Deutsche.“ Davon ist er überzeugt.

Die Anforderungen, die das Landratsamt an die Personen stellt, die möglichst ab dem kommenden Jahr in diesen neuen Positionen arbeiten sollen, sind hoch und gehen über das eigentliche Übersetzen hinaus: Sie sollen Konfliktlösungstechniken beherrschen, über Fachwissen aus den Bereichen Erziehung und Bildung, Soziales und Gesundheit verfügen, länderspezifische Unterschiede vermitteln und mit Sozialarbeitern kooperieren.

„Wir suchen einen Träger, der diese Servicestelle aufbaut. Sie wird ein wichtiger Dienstleister für Kommunen und Institutionen“, erklärt der Leiter der Stabsstelle Asyl Dieter Steinert. Der Freistaat Sachsen stellt Fördergeld für 1,5 Vollzeitstellen zur Verfügung.

Jamal Kharbtli hat sich die Stellenausschreibung durchgelesen. Er wäre sofort bereit, den Job mit der sperrigen, typisch deutschen Behördenbezeichnung anzutreten. Mit dem Beamtendeutsch kennt er sich nämlich gut aus. „Wenn man so wie ich schon lange in dem Land ist, weiß man, wie das Spiel läuft.“ Bei diesen Worten muss er grinsen. Doch seine Erfolgsquote gibt ihm recht. „Es kam erst vor Kurzem jemand weinend zu mir. Er wollte Zigaretten kaufen, hatte sie im Supermarkt in die Tasche gesteckt, wollte sie gerade an der Kasse rausholen, da kam die Polizei“, erzählt Kharbtli. Er habe dann den Sachverhalt versucht, zu erklären. Strafe habe der angebliche Ladendieb trotzdem zahlen müssen. Daran sieht man: „Sprache ist wichtig, sonst gibt es Missverständnisse“, sagt er.

Alle Informationen zum neuen Projekt des Landratsamtes sind im Internet unter www.landkreis-mittelsachsen.de eingestellt.

