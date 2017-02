Der Prinz aus dem Paket Thea und Jan Franke sind das neue Prinzenpaar. Für sie beginnen närrische Tage.

Seit dem 11. November regieren Jan und Thea Franke als Jan I. und Thea I. das närrische Geising. Ihre Regentschaft haben sie unter das Motto „Geising – ein Südtraum“ gestellt. Es ist auch Thema des Prinzenwagens, der gegenwärtig in Geising entsteht. © Egbert Kamprath

Lampenfieber vor den großen Auftritten als Geisinger Prinzenpaar haben Thea und Jan Franke nicht. „Wir haben gar keine Zeit, uns darüber Gedanken zu machen“, sagt der 49-Jährige und schmunzelt. Es ist so viel zu tun, Reden schreiben, den Prinzenwagen bauen, Bonbons für den großen Faschingsumzug besorgen – und zwischendurch arbeiten gehen. Manchmal wachsen einem die Aufgaben als Prinzenpaar schon über den Kopf. „Zum Glück erinnern uns unsere Pagen und der Elferrat an unsere Termine und unsere Verpflichtungen“, sagt Thea Franke. Auch sonst könne man immer auf die Unterstützung des Faschingsvereins zählen, sagt die 51-Jährige.

Und die bräuchte man. Zwar leben die gebürtigen Radebeuler seit 2014 in Geising und haben sich schon gut eingelebt. Doch bei bestimmten Dingen sei man auf die Hilfe anderer angewiesen. Jan Franke erinnert an die etwas hektischen Tagen vor der Krönung. „Zwei Wochen vor der ersten Prunksitzung wurden wir gefragt, ob wir Prinz und Prinzessin werden wollen“, erzählt er. Seine Frau wollte schon und hatte dies dem Faschingsverein bereits zwei Jahre zuvor mal beiläufig kundgetan. Franke selbst war zunächst unentschlossen gewesen.

Die letzten Zweifel habe ihm Faschingspräsident Thomas Zechel genommen. Jan Franke willigte ein. Das Amt sei eine gute Gelegenheit, die Geisinger noch besser kennenzulernen. Nach der Zusage blieb dem 49-Jährigen wenig Zeit, seine Inthronisierung vorzubereiten. Um die Gäste der ersten Prunksitzung zu überraschen, wollte der Prinz in einem Paket hineingeschoben werden. „Das war meine Idee“, sagt er. Bei der Umsetzung habe ihm Ortsvorsteher Silvio Nitschke geholfen. Mit ihm entwickelte er einen kleinen Sketch, zu dem sie später Thomas Zechel brauchten. Der bat Nitschke auf die Faschingsbühne und wollte wissen, ob er einen Prinzen mitgebracht habe. Nitschke bejahte dies. Als weiser Ortsvorsteher habe er einen bei Amazon bestellt. Dann wurde das erste mannsgroße Paket in den Saal geschoben. Zunächst krabbelte ein Weihnachtsmann heraus. „Fehlbestellung“. Dann kam ein zweites Paket. Diesmal kam ein sportlicher Mann in Badehose heraus. Wieder eine Fehlbestellung. Das Paket sei von einem Seniorenheim bestellt worden, hieß es. Das Publikum klopfte sich vor Lachen auf die Schenkel. Im dritten Paket war Jan Franke drin. Der schmunzelt noch heute. „Ich glaube den Besuchern hat es gefallen.“

Nun bereitet er sich auf die nächsten Auftritte vor. „Die Reden schreibe ich selbst“, sagt er. Seine Entwürfe trägt er seiner Frau vor, die ihm Tipps gibt, wie es noch besser klingen würde. Erfahrungen im Redenschreiben habe er nicht, sagt der gelernte Koch, der seit Jahren in der Reinigungsbranche arbeitet, lange als Unternehmenschef, jetzt als Angestellter seines Sohnes. Mit Fasching hatte er bisher wenig zu tun, sagt er. Mit seiner Frau besuchte er hin und wieder Faschingsveranstaltungen. Auf die Bühne sei er bisher nicht gegangen.

Mit der Geisinger Narretei beschäftigen sich die Frankes erst seitdem sie das frühere Café Richter gekauft und als Gasthaus „Zur alten Bäckerei“ wiedergeöffnet haben. Eigentlich wollten sie das Lokal im Nebenerwerb betreiben. Doch von der Idee haben sie sich verabschiedet. „In Geising gibt es genug Gaststätten. Außerdem habe ich zu wenig Zeit, mich um das Lokal zu kümmern“, sagt Jan Franke. Bereut habe er den Umbau des Gastraumes nicht. „Wir vermieten ihn“, sagt er. Oder er nutzt ihn selbst. Dazu wird in den nächsten Tagen des Öfteren Gelegenheit sein.

Doch nicht nur im Haus Franke laufen die Vorbereitungen auf die närrischen Tage auf Hochtouren. Auch in einer der Geisinger Scheunen wird viel gewerkelt. Hier entsteht der Prinzenwagen zum Thema „Geising – ein Südseetraum“. Was genau zu sehen sein wird, will der Prinz nicht verraten. „Gegen dieses Geisinger Gebot will ich nicht verstoßen“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Nur so viel: „Meine Ideen ließen sich nicht umsetzen.“ Netterweise habe ihm der Altenberger Manfred Müller geholfen, eine bessere Lösung zu finden. Diese wird seit Anfang Januar Realität. Der Prinz selbst packt selten zu: „Handwerklich bin ich nicht so begabt.“ Ihm helfen aber die Faschingspolizei und der Elferrat. Wie das närrische Volk auf den Wagen reagiert, wird sich zum Umzug zeigen.

Die nächsten Auftritte: 18., 24. und 25. Februar, jeweils 19.30 Uhr, Prunksitzungen im Geisinger Leitenhof; 26. Februar, 13 Uhr Präsidenten-Eisstockschießen im Gründelstadion, 14 Uhr, Großer Faschingsumzug

