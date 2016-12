Gut zu wissen Der preisgekrönte Super-Gully Autos scheppern oft über eingebrochene Schachtdeckel. An der Freitaler Stadtgrenze entstand die perfekte Lösung.

Stolz zeigt Daniel Kalweit den Super-Gully, der lange hält. Der Experte von der Stadtentwässerung hatte die Idee, eine alte Dresdner Lösung weiterzuentwickeln. Allerdings war das nicht ganz einfach. © SZ/Peter Hilbert

Jeder Kraftfahrer kennt das Gefühl, wenn sein Auto wieder mal scheppernd über einen Gully kracht. Denn die sacken oft ein, sodass sie einem großen Schlagloch in nichts nachstehen. Das Problem ist Daniel Kalweit nur zu gut bekannt. Der 36-jährige Techniker ist bei der Stadtentwässerung Dresden für die Sanierung der Schachtabdeckungen der Kanäle zuständig, die im Volksmund Gullys genannt werden. Und davon gibt es immerhin 43 000 in der Stadt. „Fast jeder Kraftfahrer hat auf seinem Arbeitsweg einen zu tiefen Deckel“, nennt Kalweit das Defizit. Das ist für den jungen Spezialisten eine ganz besondere Herausforderung.

Das Problem sind die klassischen Gullys mit ihrem geraden Rahmen. Deren Schwachstelle sei, dass sie im Mörtelbett auf den Betonschächten liegen. Unter der Last der Fahrzeuge bröckelt der Baustoff schnell. Immerhin donnern Brummis mit einem Achsgewicht von bis zu zehn Tonnen darüber. „Der Rahmen, auf dem der Schachtdeckel liegt, wackelt, der Unterbau bricht aus“, verweist er auf die Konsequenz. Der Gully sackt ab, der Asphalt ringsherum bröckelt. Eigentlich soll er bis zu zehn Jahre halten. Doch oft ist die Gewährleistungsfrist von durchschnittlich vier Jahren noch nicht vorbei, da gibt es solche Schäden. Jahr für Jahr muss die Stadtentwässerung rund eine halbe Million Euro für die Gully-Instandsetzung ausgeben.

Warum nicht auf das Altbewährte setzen?, fragte sich Kalweit vor einigen Jahren. Dabei hatte er das Vorbild der alten Dresdner Gullys im Blick, von denen es immerhin noch rund 10 000 Stück im Stadtgebiet gibt. Die soliden Schachtabdeckungen aus hochwertigem Guss haben einen konischen Rahmen. „Teilweise sind sie über 100 Jahre alt. Die halten ewig“, spricht er aus Erfahrung.

Also kommt der junge Fachmann 2008 auf die Idee, den alten Dresdner Gully nachbauen zu lassen. In seinem Kollegen Thomas Würfel findet er einen guten Partner. Das Dölzschener Eisenhammerwerk setzt die Idee binnen zwei Jahren um. Durch eine spezielle Konstruktion mit Schrauben wird die Mörtelfuge auf dem Abwasser-Schacht enorm entlastet. „Damit war die Schwachstelle beseitigt“, sagt Kalweit. Das Eisenhammerwerk stellt die ersten neuen Gullys her. Zuerst werden sie 2011 am Terrassenufer eingebaut, wo im Abschnitt vor der Albertbrücke 24 Gullys abgesackt sind.

Fast 300 Stück werden in Dölzschen hergestellt und auf Bundes- und anderen stark befahrenen Hauptstraßen eingebaut, unter anderem auf der Königsbrücker und der Borsbergstraße. Die neue alte Technik bewährt sich bestens. 2013 dann der Tiefschlag, der „Eisenhammer“ ist pleite. „An die Unterlagen kamen wir nicht mehr heran. Da standen wir da“, berichtet Kalweit.

Härtetest auf Straßen bestanden

Letztlich schreibt die Stadtentwässerung den Auftrag deutschlandweit aus. Die Firma Meier-Guss aus Rahden bei Hannover übernimmt die Herstellung. „So konnten wir gleich noch einige Kinderkrankheiten beseitigen“, erklärt Kalweit.

Der Rahmen ist im oberen Bereich nun etwas gewölbt. „Dadurch kann der Asphalt beim Straßenbau besser verdichtet werden und passt sich der Schachtabdeckung gut an.“ Mit den Schrauben am unteren Ende kann der Gully-Deckel zudem millimetergenau auf die Fahrbahnhöhe eingestellt werden. „Die Straßenbauer sind jetzt froh, dass sie ihn so leicht regulieren können,“ sagt er.

Der alte neue Gully soll bis zu 30 Jahre halten und sorgt damit in der Abwasserbranche für Aufsehen. Denn das Problem wackelnder Schachtabdeckungen gibt es bundesweit. Mittlerweile hat die Stadtentwässerung schon knapp 900 Gullys Typ Dresden eingebaut. In diesem Jahr unter anderem am Käthe-Kollwitz-Ufer, der Dohnaer Straße und der Washingtonstraße. „Das ist die ideale Lösung. Auf dem deutschen Markt gibt es nichts Besseres“, zeigt sich Kalweit überzeugt. „An keiner einzigen derartigen Schachtabdeckung gab es bisher einen Schaden.“

Nächstes Jahr soll bei der Straßen-Sanierung die B 6 zwischen dem Autobahnanschluss und dem Grünen Weg in Cossebaude damit ausgestattet werden. „Ich hoffe, dass wir die lärmgeplagten Anwohner damit zufriedenstellen.“ Geprüft wird auch, ob kaputte Abdeckungen auf der Grundstraße 2017 so erneuert werden.

Das Engagement für den Super-Gully hat sich für die Initiatoren ausgezahlt. Daniel Kalweit und Thomas Würfel wurden 2014 mit dem „Oscar“ der Kanalbranche, dem Goldenen Kanaldeckel, ausgezeichnet. Viel wichtiger für den jungen Techniker ist es jedoch, das Problem zu lösen. Er hat das Ziel, dass in zehn Jahren alle Dresdner Hauptstraßen den schon bewährten Super-Gully haben.

