Der Preis ist heiß! Das Magazin Focus kürt mal wieder die besten Arbeitgeber Deutschlands. Doch wer sich mit dem Titel schmücken will, braucht vor allem eins: Geld.

Glückwunsch zu Platz 971! Petra Gehlich, stellvertretende Sprecherin der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, ist ebenso überrascht wie amüsiert. Tatsächlich: das öffentlich-rechtliche Geldhaus hat es 2017 in das Focus-Ranking von Deutschlands Top-Arbeitgebern geschafft. Und das ohne eigenes Zutun, wie die Sprecherin versichert. Knallen jetzt die Sektkorken in Dresden? Oder in Leipzig? Oder in Hartmannsdorf, wo weitere Platzierte sitzen? „Uns ist wichtiger, was wir direkt von Kunden und Mitarbeitern gespiegelt bekommen“, sagt die Sprecherin. Ihr Institut punkte lieber mit Titeln wie „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“, der ihm regelmäßig von der Industrie- und Handelskammer verliehen werde. Und es tut gut daran.

Das Magazin Focus kürt zum fünften Mal Deutschlands beste Arbeitgeber. Mit im Boot: Kununu, ein mit der Business-Plattform Xing zusammengeschlossenes Bewertungsportal. Dort können Arbeitnehmer „die Arbeitsverhältnisse in ihren Unternehmen anonym und seriös bewerten“, wie die Organisatoren des Wettbewerbs am Dienstag mitteilen. Gesamtsieger über alle Branchen hinweg sei erstmals der Chemie- und Pharma-Konzern Bayer – gefolgt vom deutschen Ableger der Internet-Suchmaschine Google und dem Autobauer Audi. „Eine ausgefeilte Personalpolitik (Bayer), der besondere Unternehmens-Spirit (Google Germany) und flexible Karrierechancen (Audi) überzeugen die Mitarbeiter“, heißt es. Insgesamt seien „die besten 1 000 Arbeitgeber mit mehr als 500 Mitarbeitern aus 22 Branchen ermittelt“ worden.

Aus dem Freistaat werden ganze sieben Adressen aufgeführt, darunter die Elbe-Flugzeugwerke auf Rang 75 als Sachsenmeister. Spätestens hier kommen Beobachter ob der Aussagekraft der Erhebung ins Grübeln. Sind die Sachsen zu schlecht, um zahlreicher im 180-seitigen Sonderheft für 6,90 Euro aufgelistet zu werden? Und verdienen die Sieger die Auszeichnung? Ironie des Schicksals: Ausgerechnet an dem Tag, an dem der Focus die Sparkasse Leipzig zur Nummer sechs in Sachsen erklärt, kündigt jene an, mehr als jeden achten ihrer gut 1 600 Jobs streichen zu wollen. Und der Sachsen-Vize, das Flirtportal Lovoo, hatte im Oktober fast jeden fünften seiner 176 Mitarbeiter gekündigt. Nach Zahlung von 1,2 Millionen Euro waren zuvor Betrugsermittlungen gegen die Lovoo-Führung wegen Fake-Profilen eingestellt worden.

In Deutschland gibt es etwa 200 Qualitätssiegel, Preise und Bewertungsplattformen für Arbeitgeber. Sie heißen „Top Company“, „Ausgezeichneter Arbeitgeber“, „Great Place to work“ – oder wie beim Focus „Bester Arbeitgeber“. Da lässt sich auch Obi wiederholt den Employer“ bescheinigen. Die Baumarktkette verweigert den Beschäftigten in Sachsen einen Tarifvertrag und entledigt sich anderswo auf zweifelhafte Weise unliebsamer Betriebsräte. Doch gegen Geld gibt es das Zertifikat. Zu Einzelheiten des Prüfprozesses, auch wie viele Bewerber eine Ablehnung erhalten, gibt das Top Employers Institute „generell keine Auskunft“, heißt es auf SZ-Anfrage.

Titel und Siegel wie die vom Focus sind wohl zuerst eine Geld- und Auflagendruckmaschine. Immerhin liegen den Benachrichtigungen, unter den Top-1 000 zu sein, gleich Bestellscheine für das Heft bei. Im vergangenen Jahr gab’s 250 Hefte für 3,50 Euro pro Stück. Das Focus-Siegel mit personalisierter Trophäe kostete schlappe 10 000 Euro – plus Mehrwertsteuer.

„Ich habe im Laufe der letzten Jahre sehr eigene Erfahrungen mit genau dieser Art des Geschäftsmodells gemacht“, berichtet der Sprecher eines großen sächsischen Unternehmens, das in dem Zusammenhang besser nicht genannt werden möchte. Dabei sei seine Firma regelmäßig unter den Top-Arbeitgebern – „jedenfalls in den vierteljährlichen Anschreiben, die ich stets mit freundlichen Grüßen von der Focus-Gruppe erhalte“. Die Urkunde gab’s noch gratis „zum Anfüttern“.

Das Unternehmen soundso „zählt für die Redaktion von Focus auf Basis einer unabhängigen Datenerhebung zu Deutschlands besten Arbeitgebern“, heißt es dort. Hinter ein paar „Bewertungsparametern“ steht ein Sternchen mit Verweis auf Kleingedrucktes am Rand – wie bei einer Telefon- oder Möbelhauswerbung. Die Aufnahme erfolge „anhand von Focus festgelegter objektiver und journalistischer Kriterien“, lässt sich dort entziffern. Und: „Die Arbeitgeberliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ“, kann man hochkant lesen.

In Zeiten des Fachkräftemangels werden viele erfinderisch. Mit Siegeln lässt sich gut um die besten Köpfe buhlen. Doch auch beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat man so seine Zweifel ob der Glaubwürdigkeit solcher Rankings. „Was da an Daten produziert wird, ist mit Vorsicht zu genießen“, sagt der DIW-Arbeitsmarktexperte Karl Brenke zur SZ. Und der Forscher fügt hinzu: „Vielleicht ist ja der der bessere Arbeitgeber, der auf eine Teilnahme verzichtet und den Beschäftigten stattdessen mehr Lohn zahlt.“

