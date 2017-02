Der Präsident aus dem Osten - Abschied von Gauck Abschied von einem sehr politischen Staatsoberhaupt. Joachim Gauck vertraute in seinen fünf Jahren Amtszeit sich und den Deutschen.

zurück Bild 1 von 4 weiter Joachim Gauck Anfang Dezember 2015 beim Interview mit der SZ in seinem Amtszimmer im Schloss Bellevue in Berlin. © ronaldbonss.com Joachim Gauck Anfang Dezember 2015 beim Interview mit der SZ in seinem Amtszimmer im Schloss Bellevue in Berlin.

Beim Besuch der Euroregion Neiße fand der Bundespräsident beim Stadtrundgang in Görlitz im April 2016 auch Zeit für ein Selfie.

Joachim Gauck mit seiner Lebensgefährtin Daniela Schadt nach seinem letzten Neujahrsempfang im Januar 2017 im Schloss Bellevue.

Verbunden bleibt sein Name auch mit der Stasibehörde.

Der Bundespräsident, damals immerhin schon 75, kommt schwungvoll in sein Amtszimmer im Schloss Bellevue. Joachim Gauck ist gut gelaunt. Er spricht über das Haus seiner Familie auf dem Darß, über die Dresden-Ansicht von Canaletto, die seit Christian Wulffs Zeiten überm Rosshaar-Sofa hängt, und mahnt dann doch zur Ernsthaftigkeit: „Wir könnten noch lange plaudern, aber wir sind ja zum Arbeiten hergekommen.“

Die SZ-Leute sind zum Interview in den Amtssitz des Staatsoberhaupts gekommen und finden schnell eine gemeinsame Sprache. Gauck ist zwar nicht Präsident der Ostdeutschen, aber ganz sicher nicht nur formal ein Präsident aus Ostdeutschland. Er redet über die Folgen der DDR nicht wie jemand von der Zuschauertribüne, der ohnehin alles weiß – meist sogar besser. „Ich habe früher nicht geahnt, dass die Diktatur so lange Schatten wirft – und zwar auch auf die Seelen der Menschen.“ Wenn man also „von Kindesbeinen an nicht gelernt hat, seine Meinung zu sagen, einen Klassensprecher zu wählen statt eines FDJ-Sekretärs, eine Schülerzeitung zu machen statt einer Wandzeitung; wenn man als Lehrling in einen Betrieb kommt, in dem es keinen Betriebsrat gibt, keine echte Gewerkschaft, sondern eine Agentur der Staatsmacht; wenn man keine vielfältige Medienlandschaft hat - wenn man all diese entmächtigenden Erfahrungen macht, dann lernt man: Ich bin kein Bürger, ich lebe in dem Gefühl, nur ein Objekt des Herrschaftswillens derer zu sein, die über mir sind.“

Das genaue Gegenteil war und ist der politische Anspruch des Joachim Gauck: als Pastor in Rostock, als Bürgerrechtler, als Chef der Stasi-Unterlagenbehörde. Und auch als Bundespräsident. Am Sonntag wird sein Nachfolger gewählt, am 17. März übergibt ihm Gauck die Amtsgeschäfte.

Als Gauck vor fünf Jahren Bundespräsident wurde, war das Amt eigentlich im Eimer: ein Vor-Vorgänger, der in einem leichtfertigen Anfall von Überempfindlichkeit nicht mehr wollte, ein Vorgänger, der sich und das Amt durch sein trotziges Navigieren durch den Graubereich möglicher Vorteilsnahmen der Würde beraubt hatte. Gauck, so viel steht fest, hat dem Amt das verlorene Ansehen zurückgegeben.

Das wäre ihm wohl auch gelungen, wenn er sich ausreichend freundlich verhalten, dem Bürger ein wenig ins Gewissen geredet, die Politiker ermahnt und ausreichend Kinder getätschelt hätte. Der Bundespräsident Gauck aber wollte mehr, auch unbequem sein. Und er hat die Skeptiker widerlegt, die befürchteten, der Prediger aus dem Osten werde allen bald mit seinen ewigen Freiheitsreden auf den Wecker fallen. Er werde sicher nicht alle Erwartungen, die an ihn gerichtet werden, erfüllen können, meinte er selber nach seiner Wahl. Aber er verspreche, mit allen Kräften „Ja“zu sagen zu der Verantwortung, die ihm übertragen worden sei. So ist es gekommen.

Am Anfang war es wie immer: Mehr oder weniger erfahrene Politiker kommen ins Bellevue und erlernen dann ganz neu, was es heißt, Staatsoberhaupt zu sein. Wie man eine Ehrenformation abschreitet, den richtigen Anzug anzieht, die Queen begrüßt, nichts Unüberlegtes sagt. Dass Gauck sich in den Präsidentenjahren Popularität und Achtung – im Westen noch mehr als im Osten – sicherte, war nicht so selbstverständlich, wie es von heute aus scheint. Die Wahl war auch Risiko. Kanzlerin Angela Merkel, auch eine Ostdeutsche, die zweimal bei der Präsidentenkür kein glückliches Händchen hatte, wäre ein anderer Kandidat lieber gewesen.

Und der Beginn der Amtszeit war dann auch mühevoller, als von vielen erwartet. Gauck, obschon wortgewaltig und auch von schauspielerischer Qualität, drang mit seinen Botschaften nicht durch. Eine mit großer Sorgfalt inszenierte Europarede verhallte ohne großes Echo. Sein erklärtes Schwerpunktthema Menschenrechte fand nicht so viel Beachtung wie erhofft. Gauck und das Amt, das war wohl eine schwierigere Annäherung, als viele das mitbekommen haben.

Er habe sich anfangs ständig selbst beobachtet, berichtete er gerade im Fernsehen. Er habe auf keinen Fall in Konkurrenz zur Kanzlerin oder zum Bundestag geraten wollen und sich immer gesagt: Du musst dich zurückhalten. „Es war ein Lehrjahr in Demut“, so Gauck selbst. Aber dann, nach einem Jahr, „haben sich das Amt und ich miteinander wohlgefühlt“.

Das hing wohl mit dem 31. Januar 2014 zusammen. An diesem Tag hielt der Bundespräsident vor der Münchener Sicherheitskonferenz seine wohl wichtigste Rede. „Dies ist ein gutes Deutschland, das beste, das wir kennen“, sagte Gauck damals. Die Konsequenz daraus: Deutschland darf sich nicht wegducken, auch nicht mit Hinweis auf die grauenvolle Nazi-Vergangenheit: „Manchmal kann auch der Einsatz von Soldaten erforderlich sein.“

Wenige Wochen vorher war bekannt geworden, dass er die Olympischen Winterspiele im russischen Sotschi nicht, wie es üblich gewesen wäre, besuchen wollte. Da war die spätere Annexion der Krim noch kein Thema. Pazifismus, so viel steht fest, ist für Gauck keine ernst zu nehmende Haltung. Und ein Freund Russlands oder des russischen Präsidenten Wladimir Putin wird sicher auch nicht mehr aus dem überzeugten Antikommunisten werden.

Gauck war ein durch und durch politischer Präsident, dessen Wortmeldungen auch die Tagespolitik beeinflusst haben, wahrscheinlich mehr als bei etlichen seiner Vorgänger. Seine Münchener Rede fand Zustimmung und Widerspruch. Auch seine Verurteilung des Völkermords an den Armeniern, mit der er sich gegen die Bundesregierung stellte. Oder sein Besuch in der Türkei, als er in einer Rede die Einschränkung demokratischer Rechte durch die türkische Regierung kritisierte und dafür von Präsident Erdogan noch während des Besuchs öffentlich gerügt wurde.

Er wäre gerne ein 68er gewesen, wenn er denn im Westen gelebt hätte, sagte Gauck einmal. Doch je größer die Herausforderungen wurden, desto staatstragender gab er sich: „Wir haben besondere Verantwortung für die Stabilisierung der internationalen Ordnung.“ Und noch einen Kurswechsel hat er in diesen fünf Jahren vollzogen, und nicht nur er. Sprach er 2013 beim Thema Europa noch vom Ziel einer „immer engeren Union“, plädiert er inzwischen für eine „schöpferische Verlangsamung“ des Integrationsprozesses.

Auch bei einem Teil seiner ostdeutschen Landsleute fand er nicht nur freudige Eintracht. Gauck widerstand von Anfang an der Versuchung, sich wie einige seiner Vorgänger als Sprachrohr der Politikverdrossenen zu profilieren. Mit seinem Satz über das ausländerfeindliche „Dunkeldeutschland“ im Osten, aber auch mit der Feststellung: „Unsere Herzen sind weit, aber die Möglichkeiten sind begrenzt“ hat er auch hier die tagespolitische Debatte mitbestimmt. Der Protest der ostdeutschen Pegida-Anhänger hat auch ihn bei Besuchen getroffen. In einem Fernseh-Porträt hält ihm etwa eine Frau vor, mit seinen Äußerungen über ein helles und ein dunkles Deutschland das Land nicht zu versöhnen, wie es seine Aufgabe wäre, sondern zu spalten. Sahra Wagenknecht kritisiert ihn von links: Er rühme die Errungenschaften der Freiheit im vereinigten Deutschland und vergesse darüber die Gerechtigkeit. Das Maß an Chancenungleichheit sei aber auch ein Motiv der Demonstranten in Ostdeutschland.

Jetzt macht Gauck Schluss. Nicht aus Verdrossenheit. Sein Grund für einen Verzicht auf eine zweite Amtszeit ist sein Alter. Eine Weile hat er wohl überlegt, ob er nicht doch noch mal antreten sollte. Wäre es nicht gut, wenn Deutschland in unruhigen Zeiten einen verlässlichen, väterlichen Präsidenten hätte statt einer aufgeregten Debatte über dessen Nachfolge? Gauck hat diese selbst gestellte Frage dann aber doch mit Nein beantwortet. „Unser Land“, so Gauck bei der Ankündigung, nicht noch mal anzutreten, „hat engagierte Bürger, und es hat funktionierende Institutionen.“

Der Wechsel im Amt des Bundespräsidenten sei „in diesem Deutschland“ daher kein Grund zur Sorge. „Er ist vielmehr demokratische Normalität, auch in fordernden, auch in schwierigen Zeiten.“ Man könnte auch sagen: „Jochen, nimm dich nicht so wichtig.“

Joachim Gauck weiß noch nicht so recht, was er nun mit der vielen freien Zeit anfangen soll, die er nach der Amtsübergabe im März haben wird. Nach fünf Jahren, in denen fast jeder Tag, fast jede Stunde durchgetaktet waren, beginnt ein anderes Leben. (mit SZ/svs/dpa)

