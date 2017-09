Der Postplatz wandelt sich Die ersten Neubauten nehmen Gestalt an. Es entstehen mehr als 1 000 neue Wohnungen.

Bis 2019 laufen rund um den Postplatz die Bauarbeiten für sechs Projekte. © Jürgen M. Schulter

Nirgendwo wird die Verdichtung der Innenstadt derzeit besser deutlich als am Postplatz. In geringem Umkreis entstehen gleich sechs Neubauten. In der künftigen „Residenz am Postplatz“, zu der die alte Oberpostdirektion ausgebaut wird, wurde am Donnerstag Richtfest gefeiert. Auf unserer Grafik ist das Projekt als Punkt 1 dargestellt. Für 60 Millionen Euro schafft die CG-Gruppe 54 Wohnungen im sanierten Altbau sowie 188 Wohnungen in den beiden siebenstöckigen Neubauten.

Doch die Innenstadtlage, eine Hausfassade aus Keramik, Echtholzfußböden, italienische Fliesen und Lampen haben ihren Preis. Wie CG-Vorstandschef Christoph Gröner erklärt, wird der Quadratmeter in den Mietwohnungen 12,50 bis 14 Euro kosten. Kalt. Er geht fest davon aus, dass sich auch Dresdner solche Preise leisten können. Er vertritt aber auch die Meinung, dass es nicht immer eine 120 Quadratmeter große Wohnung sein muss, sondern 88 Quadratmeter ausreichen. Im zweiten Quartal 2018 wird der Komplex fertig und sich zeigen, wie groß die Nachfrage ist.









Bei seinem benachbarten Projekt, den Vertical Village Apartments (Punkt 2), stocken indes die Abläufe. Hier soll schon seit Monaten das alte Fernmeldeamt abgerissen werden und so Platz für den Neubau mit 177 Apartments geschaffen werden. Doch noch wurde kein Baurecht erteilt, Unterlagen mussten nachgereicht werden. Von der CG-Gruppe heißt es, dass die Fassadengestaltung, die zum Siegerentwurf eines Wettbewerbs gehört, nicht nur statisch anspruchsvoll, sondern auch teuer ist. Die Gesamtkosten liegen bei 70 Millionen Euro. Anfang 2018 soll der Abriss des derzeit eingehüllten Fernmeldeamtes beginnen.



Zügig voran geht es indes beim „Haus am Schauspielgarten“ (Punkt 3) an der Schweriner Straße. Der Rohbau hat die sechste Etage erreicht, im November will der Hamburger Investor Revitalis das Richtfest feiern. Im Herbst 2018 können die 140 Mietwohnungen bezogen werden, die zwischen 40 und 140 Quadratmeter groß sind. Im Erdgeschoss wird ein Rewe einziehen.



Die Supermarktkette will noch eine weitere Filiale in der Nähe eröffnen. Auch im Erdgeschoss vom „Haus am Postplatz“ (Punkt 4) ist ein Rewe-Markt geplant. Der Investor, die Fay Projects GmbH, investiert rund 80 Millionen Euro in den sechsetagigen Neubau samt Staffelgeschoss. Dieser entsteht an der Spitze des ehemaligen Parkplatzes direkt gegenüber des Altmarkt-Galerie-Eingangs. Neben Einzelhandel, einem Fitnessstudio und Büros sind Miet- und Penthousewohnungen geplant. Mitte 2019 soll das Haus, das auch über eine Tiefgarage verfügen wird, fertiggestellt werden. Schon etwas weiter sind die Arbeiten am benachbarten Projekt „Wall I“ (Punkt 5) von Baywobau und der tschechischen CTR-Gruppe. Hier erfolgte bereits im August die Grundsteinlegung. Rund 120 Wohnungen sind geplant. Etwas weniger sind im angrenzenden Zukunftsprojekt „Wall II“ geplant, mit dem im ersten Quartal 2018 auf der Nachbarfläche begonnen werden soll. Das Ensemble soll ebenfalls Läden und Büros in den unteren Etagen Platz bieten.



Bereits seit Frühjahr dieses Jahres fertiggestellt ist „Merkur I“ (Punkt 6), das unweit des großen Spielplatzes an der Marienstraße entstanden ist und somit den Abschluss der neuen Häuserzeile bildet. Hier haben Baywobau und CTR-Gruppe 67 Wohnungen geschaffen. Die Postbank ist im Erdgeschoss eingezogen.

