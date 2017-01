Der politischste Monat des Jahres Wenn im Radeberger Stadtrat Wechsel anstehen, dann immer im Januar. Und das so häufig, wie bisher wohl noch nie.

Feierlich wurden Andrea Pankau und Jürgen Schneider von OB Gerhard Lemm (v.l.) mit dem Amts-Eid in den Stadtrat aufgenommen. © CDU-Fraktion

Der Januar wird mit Blick auf den aktuellen Radeberger Stadtrat wahrscheinlich in die Geschichte der Stadt eingehen. Denn im Jahres-Rhythmus wechselt im Januar die Zusammensetzung der Fraktionen. Und so heftig wie in dieser Wahlperiode war das sprichwörtliche Stühlerücken im Radeberger Stadtrat dabei wohl ebenfalls noch nie.

Den Anfang hatte im Januar 2015 Cindy Gröber bei den Freien Wählern gemacht. Sie durfte wegen ihres Umzugs nach Wallroda nicht mehr im Radeberger Stadtrat sitzen, so will es das Gesetz. Und so war Jan Pospischil aus Großerkmannsdorf für sie nachgerückt. Dann kam im Januar 2016 ein echter Paukenschlag: Denn mit Gerd Erbes von der CDU, Radebergs Wende-Bürgermeister Siegfried Hennig (Linke) und SPD-Fraktionschefin Karin Saupe gaben dann gleich drei echte Politik-Urgesteine aus Altersgründen ihr Amt ab. Und nun, Mittwochabend – im Januar 2017 – gab es wiederum zwei Wechsel.

Wobei der Abgang des längjährigen CDU-Fraktionssprechers Thomas Israel ganz besonders überraschend kam. Seit 1999 sitzt der Radeberger im Rat; nun hat er ein berufsbegleitendes Studium aufgenommen und kann deshalb zeitlich nicht mehr an den Sitzungen teilnehmen. Für ihn rückte nun Andrea Pankau nach. Die Geschäftsführerin des Landesfrauenrates gehört dabei zu den führenden Köpfen im Vorstand der Stadt-CDU und ist zudem Vorsitzende des Kreisverbandes der Frauenunion der CDU.

Prominent – aber lange angekündigt – ist auch die Veränderung bei den Freien Wählern. Der seit weit über drei Jahrzehnten in der Kommunalpolitik aktive Großerkmannsdorfer Ortsvorsteher Harry Hauck hat aus Alters- und Gesundheitsgründen zum Jahresende alle Ämter niedergelegt (SZ berichtete). Für ihn rückt eine Kult-Figur nach: Jürgen Schneider. Der Bautechnologe ist ja seit Jahren als „Peter Jürgen“ im Großerkmannsdorfer Karnevalsverein bekannt. „Im vergangenen November ist er ja sogar zum Papst aufgestiegen, ich wollte schon immer mal dem Papst das Wort erteilen“, witzelte Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) deshalb jüngst während seiner Rede zum Neujahrsempfang.

Mittwochabend wurden Andrea Pankau und Jürgen Schneider nun offiziell als Stadträte vereidigt.

