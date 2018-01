Der Pokalverteidiger setzt sich erneut durch Beim Gröditzer Hallenturnier gewinnt der VfB Hohenleipisch. Die Gastgeber enttäuschen.

Verdienter Turniersieger: Nach dem 2:0-Endspielsieg gegen die SG Kreinitz stellte sich das Team des VfB Hohenleipisch zum Siegerfoto. © privat

Gröditz. Zufriedene Zuschauer und Organisatoren, ein nicht unerwarteter Turniersieger und eine faustdicke Überraschung gleich am ersten Turniertag – das war das 26. Hallenturnier des FV Gröditz 1911 um den Pokal der Gröditzer Autohaus KG, das traditionell kurz vor dem Jahreswechsel in der Sporthalle am Eichenhain ausgetragen wurde. Am Ende gewann Pokalverteidiger VfB Hohenleipisch und stellte auch den besten Spieler!

Los ging’s mit der Vorrunde in zwei Staffeln, nach der sich der jeweils Tabellenletzte bereits aus dem Turnier verabschieden musste. Dieses Schicksal traf aus der Staffel A den JVF Elster-Röder 2010 (0 Punkte, 4:8 Tore). In Staffel B dagegen spielte sich aus Sicht der Gastgeber ein Drama ab. Denn erstmals in der sechsundzwanzigjährigen Turniergeschichte bugsierte sich der aktuelle Landesklässler FV Gröditz 1911 (ein Punkt und 5:7 Tore) frühzeitig aus dem Rennen.

Die Zwischenrunde, die alle verbliebenen sechs Teams am zweiten Turniertag gemeinsam in einer Staffel angingen, überstanden dann die Spielgemeinschaft SV 20 Koselitz/SV Einheit Glaubitz (drei Punkte, 2:11 Tore) und der SV Wacker Reichenhain (drei Punkte, 6:19 Tore) nicht.

Erwartungsgemäß spielten die favorisierten Teams die beiden Halbfinals aus. Der letztjährige Turniersieger und Landesligist aus Brandenburg, der VfB Hohenleipisch (15 Punkte, 22:8 Tore) setzte sich gegen den SV Frauenhain mit 4:2 Toren durch und sicherte sich damit die Endspielteilnahme. Das zweite Halbfinalspiel bestritten Kreisoberligist SG Kreinitz (10 Punkte, 17:6 Tore) und die All-Stars des FV Gröditz (9 Punkte, 13:9 Tore). Die Begegnung endete 1:1, und die Entscheidung fiel im anschließenden Neunmeterschießen. Ausgerechnet dem ehemaligen Bundesligaspieler Daniel Ziebig versagten dabei die Nerven, und so zog die SG Kreinitz wie bereits im Vorjahr ins Endspiel ein.

Das kleine Finale gewannen dann die Allstars mit 3:2 Toren gegen den SV Frauenhain und sicherten sich somit Turnierplatz drei.

Das Finalspiel war eine umkämpfte und spannende Angelegenheit. Dabei setzte sich dann erneut der Vorjahressieger aus Hohenleipisch mit 2:0 gegen die SG Kreinitz durch. Bester Torschütze des Turniers wurde mit insgesamt neun erzielten Toren Steffen Hoffmann. René Kögler von der SG Kreinitz mit ebenfalls neun Treffern überließ die Torjägerkanone mit einer großen Geste beim Ausschießen vom Neunmeterpunkt an ihn. Die hervorragenden Paraden und die wenigsten kassierten Tore an beiden Turniertagen gaben für Stefan Förster (SG Kreinitz) den Ausschlag, als bester Torhüter ausgezeichnet zu werden. Den besten Spieler stellte der VfB Hohenleipisch mit Paul Werner. Auch die Schiedsrichter (Chris Röder, Olaf Schob und Jens Klemm) erhielten als Dankeschön einen kleinen Erinnerungspokal. (rt)

