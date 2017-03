Der Pokalverteidiger kommt Das Starterfeld für das Gewichtheber-Turnier um den Pokal der Blauen Schwerter steht. Spanien und Irland debütieren.

Stargast beim 28. Turnier um den Pokal der Blauen Schwerter am 6. Mai in Meißen: Pokalverteidiger Kingue Matam Bernadin aus Frankreich will Höchstleistungen stemmen, um die Trophäe erneut zu entführen. Doch die Konkurrenz ist hart. © Claudia Hübschmann

Ein Rekord ist schon Wochen vor dem großen Event gepurzelt. Neun Nationen schicken mindestens 20 internationale Starter von Format zum Gewichtheberturnier um den Pokal der Blauen Schwerter am 6. Mai nach Meißen. So viele waren es seit dem Neubeginn der Veranstaltung 2012 noch nie. Michael Hennig, Sprecher des Organisationsteams, hat jetzt die Zahlen veröffentlicht, nachdem der offizielle Meldetermin verstrichen ist.

Unter den teilnehmenden Gewichthebern werden demnach viele bekannte Gesichter, Olympiateilnehmer und EM-Medaillengewinner sein. Außerdem gibt es Premierenauftritte von Athleten aus Spanien und Irland. „Nach langer Zeit können auch wieder ungarische Heber begrüßt werden“, so Michael Hennig. Die deutsche Nationalmannschaft werde mit den Publikumslieblingen Max Lang und Almir Velagic erwartet. Die Italiener, Franzosen, Spanier und Letten reisen mit starken Teams an. Die spanische Mannschaft wird von den U23-Europameisterin David Sanchez und Marcos Ruiz sowie den Vizeeuropameisterinnen Atenery Hernandez und Mouna Skandi angeführt. Und nicht zuletzt kommen auch die Pokalsieger des Vorjahres, die lettische Olympiavierte und U23-Europameisterin Rebeka Koha sowie Bernadin Kingue Matam aus Frankreich, nach Meißen, um ihre Trophäen zu verteidigen. Die Lettin wird von ihren erfolgreichen Landsleuten Ritvars Suharevs (Jugendeuropameister 2016) und Europameister Arturs Plesnieks (8. bei Olympia in Rio) begleitet.

Event-Infos zurück 1 von 3 weiter Termin: 6. Mai 2017, Gewichtheberhalle Meißen, Goethestraße 33. Beginn ist 13 Uhr (Nachmittagsveranstaltung) und 18 Uhr (Abendveranstaltung). Kartenvorverkauf Meißen: Organisationsbüro (Mail: gewi-turnier@web.de), Sporthaus Sigi Lässig, Buchheim’s Eck, Tourist-Information, Sport-Ruscher Riesa: Tourist-Information Großenhain: Sport-Ruscher Coswig: Sport-Ruscher Ticketpreise: Einzelveranstaltung: Erwachsene 13, Kinder (bis 14 Jahre) 6,50 Euro. Kombination beide Veranstaltungen: Erwachsene 22, Kinder 11 Euro. Im Vorverkauf via E-Mail und Post wird eine Versandgebühr von 1 Euro je Versandeinheit erhoben.

Ein Wiedersehen gibt es auch mit der schwedischen WM-Teilnehmerin Patricia Strenius und der belgischen Überraschungszweiten vom letzten Turnier, Anna Vanbellinghen (Bronzemedaillengewinnerin der U23-EM 2016). Brisanz verspricht das Aufeinandertreffen der Superschweren Peter Nagy (Ungarn) und Almir Velagic, beide unter den Top Ten von Rio und seit Jahren in der Weltspitze vertreten.

Vervollständigt wird das Starterfeld traditionell von den stärksten Vertretern des AC Meißen und den besten sächsischen Nachwuchsathleten.

Obwohl die Vorbereitungszeit für das Turnier diesmal sehr knapp ist, sind die wichtigsten Weichen bereits gestellt. Die Organisatoren können dabei dankenswerterweise erneut auf eine breite Unterstützung von Stadt und Region, Partner-Verbänden, Sponsoren und Förderern und nicht zuletzt vom AC Meißen setzen. „Der wachsende Zuspruch, den das Pokalturnier seit der Neuauflage findet, zeigt sich auch darin, dass mehrere Offizielle internationaler Verbände ihre Delegationen anführen werden“, so Michael Hennig

